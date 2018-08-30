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|Сотрудников меняют как перчатки
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Поскольку сказать напрямую Спивакову Андрею Дмитриевичу возможности нет ни у меня, ни у остальных бывших работников банка, а также тех, кто на данный момент еще работает в банке, но запуган Управляющим и РБГ, то я хочу написать свой отзыв хотя бы здесь.
Я долгое время отработала в СКБ Липецкой области (к сожалению, не могу конкретно назвать БГ - Елецкая или Липецкая, поскольку зная характер РБГ боюсь за своих бывших коллег, ведь она сорвется именно на них). Недавно руководитель позвонил и предложил написать по собственному желанию, объясняя это какими-то известными только ей нарушениями регламента банка... хотя я нарушений старалась не допускать. Я не стала выяснять причину, поскольку неоднократно видела как наша РБГ выкидывала не угодного ей сотрудника в считанные дни, порой придумывая такие нелепые причины.
Уважаемый Андрей Дмитриевич, прошу Вас, попытайтесь хоть как-то отладить кадровую политику банка, очень жаль видеть, как такие недобросовестные РБГ строят из себя императоров всего мира и так обращаются со своими сотрудниками.
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юлия щедрина • бывший сотрудник
25.12.2015 11:18
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Юля, добрый день!
У Вас новый региональный директор - Владимир Гончаров. Вы всё можете обсудить с ним лично
Или напишите мне на е-мэйл. Я открыт и отвечу
С уважением,
Спиваков Андрей
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|юлия щедрина
Автор отзыва
25.12.2015 18:03
|Гончаров человек очень агрессивный, и кроме угроз и упреков от него ничего никто из сотрудников не слышит, поэтому писать ему нет смысла, это только усугубит итак тяжелые отношения коллектива и руководства. Как Вы думаете, адекватный руководитель будет заставлять сотрудников без соответствующих приказов работать до 8 вечера? Посмотрите отчет по нахождению на рабочем месте Липецкой области. Девочки сидят до поздна и выходят в выходные дни. Без оплаты переработки. Под страхом быть уволенными.
|Ksenija975
07.01.2016 19:17
|У нас в БГ такая же ситуация. Руководитель заставлял работать до тех пор, пока не выполнишь план по прозвонам и все работали до 19-20. Кроме того, нас заставляли выходить на 2-3 часа в выходные дни на промоакции!! И это никто не оплачивал. Вы думаете, что наверху не знают про это? Все знают, их цель заработать на нас как можно больше денег. Сотрудников меняют как грязные перчатки. Когда человек выдыхается, его попросту выгоняют на улицу, да еще и обдирают по полной программе. А все эти письма руководству - пустой звук!
|юлия щедрина
Автор отзыва
08.01.2016 10:58
|Неужели такая несправедливость по всей территории банка? Простые менеджеры работают до 19.20, а то и до 20.00, не смотря на то, что график работы до 18.00. РБГ и остальное руководство таким образом пытаются наказать работников за отсутствие выдач, при этом сами домой уходят во время, и на выходных тоже на работу не спешат выходить, им нужны только клиенты и заработанная чужими руками премия.
|Ksenija975
11.01.2016 13:08
|Да, Юлия. Такова реальность. РБГ получают такие премии, что нам даже и не снилось, практически ни за что. Просто пишут с утра до вечера письма о том, что нужно выполнить то или это, а еще их любимое занятие дублировать письмо какого нибудь начальника по 5 раз. Они чувствуют себя маленькими царьками, вершителями судеб, забывая про человечность. Вообще, Банк интересуют только цифры. Есть показатели - есть человек, нет показателей - ты пустое место. Сократить тебя - накладно, а вот создать невыносимую атмосферу, что б человек сам ушел - в этом они мастера.
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