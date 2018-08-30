Поскольку сказать напрямую Спивакову Андрею Дмитриевичу возможности нет ни у меня, ни у остальных бывших работников банка, а также тех, кто на данный момент еще работает в банке, но запуган Управляющим и РБГ, то я хочу написать свой отзыв хотя бы здесь.



Я долгое время отработала в СКБ Липецкой области (к сожалению, не могу конкретно назвать БГ - Елецкая или Липецкая, поскольку зная характер РБГ боюсь за своих бывших коллег, ведь она сорвется именно на них). Недавно руководитель позвонил и предложил написать по собственному желанию, объясняя это какими-то известными только ей нарушениями регламента банка... хотя я нарушений старалась не допускать. Я не стала выяснять причину, поскольку неоднократно видела как наша РБГ выкидывала не угодного ей сотрудника в считанные дни, порой придумывая такие нелепые причины.



Уважаемый Андрей Дмитриевич, прошу Вас, попытайтесь хоть как-то отладить кадровую политику банка, очень жаль видеть, как такие недобросовестные РБГ строят из себя императоров всего мира и так обращаются со своими сотрудниками.