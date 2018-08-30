Добрый день, хочу поделиться своими впечатлениями про нового начальника отдела малого бизнеса Банка Москвы БГ «Даниловская» З.Ю. Я работала в Банке Москвы в период с 06.2014 по 08.2015 г., пришла с крупного банка с должности кредитного аналитика, в банковской сфере работаю уже 8 лет, думаю продолжала бы работать в Банке Москвы, если бы не новый начальник, заступивший на должность в феврале 2015 года З.Ю., как говорится, «одела корону и потеряла голову».



Принимал меня на работу другой начальник отдела, который уже не работает, плановые показатели по выдачам кредита мной выполнялись, нареканий на мой счет не было, руководство хвалило, в отпуск ни разу за период работы не ходила, после нового года, заявок стало значительно меньше, по финансовому состоянию какие-то проходили какие-то нет. По приходу З.Ю. в отделе просто начались перестановки, увольнение менеджеров, приглашение на работу бывших менеджеров потом вновь их увольнение. В июле З.Ю. проявила инициативу против меня, основание не выполнение плановых показателей, но в связи с экономической ситуацией в стране они не выполнялись нигде, я на тот момент начала оспаривать, отказывалась написать заявление, З.Ю. все моим заявкам отказывала, не устраивало финансовое состояние клиента, но на тот момент после скачка курса в декабре 2014 года, заявок было очень мало, помимо своей текущей работы занималась так же привлечением клиентов в помощь менеджеру. После чего началась сильная давка, чтобы я написала заявление, сказали, что на мое место уже нашли человека, это с учетом того что я работала, довели меня до больничного, в связи с нервотрепкой, угрожали службой безопасности (хотя боятся мне нечего, с моей стороны коррупционных составляющих быть и не могло и косяков в работе не было).



Я связалась с кадрами Банка Москвы рассказала, что происходит, никаких действий предпринято не было. Вынуждена была написать заявление в связи со своими семейными обстоятельствами, так бы я еще поборолась, было желание пожаловаться в трудовую инспекцию, при увольнение общалась с начальником отдела безопасности и так же ввела в курс дела.



Прошу обратить внимание руководство банка и всех желающих туда трудоустроится, какие работают начальники и что происходит в отделе.