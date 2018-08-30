В преддверии новогодних праздников хочется верить в чудо и делать добрые дела. Вот и пишу положительный отзыв о своём работодателе. Он не из разряда «как всё супер, ставлю 5», он по факту, потому несколько сухой и лаконичный. Конечно, не всё так гладко в рабочей жизни, есть и огорчения (особенно одно длинное и волосатое), но в целом спокойно. А теперь по порядку.



В декабре 2014г я взяла больничный на несколько дней для прохождения врачей, т.к. состояние моего здоровья вызывало у них опасения. Опасения подтвердились, и в феврале 2015г мне был поставлен страшный онкологический диагноз. Узнав о диагнозе, я позвонила нашему безопаснику с просьбой рассказать на работе о моей проблеме деликатно. В ответ он предложил помочь оформить материальную помощь, а коллеги собрали для меня деньги в конвертик и передали их моей маме.



Лечение проходило долго и трудно, в результате в мае 2015г я получила группу инвалидности, о чём уведомила на работе. По закону, мне должны оплачивать больничный в течение года до получения группы и 120 дней после. В Калужском ФСС читают этот закон иначе и оплачивают больничный в течение 120 дней до и после получения инвалидности. У меня же срок со дня открытия больничного до получения инвалидности насчитывал 175 дней, как понимаете, возникли проблемы. Но коллеги из бухгалтерии постарались решить и этот вопрос, вступив в переписку с ФСС. В итоге, больничные выплаты в полном объёме были произведены.



В противовес могу привести пример знакомой, работавшей в Пенсионном фонде и оказавшейся в аналогичной ситуации: она до получения группы была на больничном около 160 дней, и ей оплатили только первые 120 дней, а за оставшийся месяц она не получила ни копейки. Ведь ПФР с ФСС спорить не будет.



Во время болезни коллеги интересовались состоянием моего здоровья, писали мне в соцсетях, т.к. лечение я проходила в другом городе. В итоге, на работу я вышла в середине сентября 2015г. Ко мне отнеслись с пониманием и предоставили полагающиеся льготы, одной из которых является 35-часовая рабочая неделя. Во время моего отсутствия на работе мне не предлагали уволиться и не говорили, что «инвалиды нам не нужны», что происходило, например, с моими девочками-сопалатницами. В день выхода с больничного начальник отдела подарила букет и шарики, было очень приятно, все поздравляли с преодолением трудностей.



Этим отзывом я хочу выразить благодарность ПАО АКБ «Связь-Банк» и конкретно оперофису «Калужскому» (а в то время Калужскому филиалу) за проявленное терпение и понимание. Девчонки из ОПЕРО, спасибо, что все эти долгие 9 с лишним месяцев работали в сокращённом режиме без меня и пережили все тяготы увеличенной нагрузки и реорганизации.