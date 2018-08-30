Всем привет. Работал в штате ИТ несколько лет.



Поделюсь своим взглядом изнутри на нынешнюю обстановку. После появления на управленческой арене У-на стал чётко вырисовываться вектор развития ИТ направленный на сокращения персонала под лозунгом "Сокращений не будет".



Приняв сан, в первую очередь человек расставил на все управленческие позиции своих бывших подчинённых. Почти все по мгновению стали Head как следствие "эффективными" управленцами. Те в свою очередь стали подтягивать своих "дружбанов" на руководящие позиции, для примера одна веточка У-ин->П-ов->Влад (вместо сетевика Сергея). Так разрастается империя У-на. На сколько такой подход эффективен, время покажет. В любом случае главное результат, какой ценой - это в нынешнее время не уже важно. Как сейчас помню, У-ин собирал собрание и говорил, что сокращений не будет! Буквально через месяц стали исчезать люди в каждом подразделении. С просьбой никому ничего не говорить их просто в тихую сокращали.



Если смотреть в целом, то на мой сугубо личный взгляд, руководство подразделений, оставшееся от старой команды, грамотное и профессиональное, приятно работать, чего только стоит И-ов Дмитрий. По странному стечению обстоятельств мне удалось поработать под руководством очень интересного человека. В процессе общения человек создаёт благоприятное впечатление умного и образованного знатока своего дела. Но по пришествие нескольких лет работы вместе, приходит осознание, что человек тебе постоянно врёт, при этом делает это очень профессионально (жонглируя целями банка и мотивационными схемами). Как оказалось лоббирование интересов вендора и партнёра оказалось сильнее моральных устоев и чисто человеческих отношений. Потихоньку начинаешь сходить с ума от бесконечных бессмысленных задач, которые никому не нужны, кроме как для обоснования очередной закупки. Дабы сохранить остатки разума и продолжить своё профессиональное развитие пришлось покинуть эту замечательную компанию. Мне правда она очень нравится, большинство сотрудников настоящие профессионалы, с которыми приятно общаться и работать.



Плюсы:

- открыли рядом станцию метро;

- хорошая столовая на 1-м этаже;

- новое здание;

- приятная рабочая атмосфера;

- средняя ЗП по рынку (для "своих" бывают премии и индексации).



Минусы:

- Никаких существенных льгот для сотрудников (кроме мед страховки).

- Отсутствие работы HR, видел один раз на собеседовании стервозную даму из HR которая своим поведением давала всячески понять что она звезда а соискатель говно.

- Политические перемены в руководстве и расстановка на ключевые позиции некомпетентных "друганов" для прикрытия своей опы.

- Для рядовых сотрудников возможно только одно внутренне обучение в год.

- Одно орг. мероприятие в год - это Новогодний корпоратив (всегда отмечается с размахом).



В целом Райффайзен как работодатель вполне приличен! Всем удачи, грамотных руководителей и достойных работодателей!



PS: Фамилии вымышлены, кто знает тот поймёт.