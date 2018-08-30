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|Взгляд изнутри
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Всем привет. Работал в штате ИТ несколько лет.
Поделюсь своим взглядом изнутри на нынешнюю обстановку. После появления на управленческой арене У-на стал чётко вырисовываться вектор развития ИТ направленный на сокращения персонала под лозунгом "Сокращений не будет".
Приняв сан, в первую очередь человек расставил на все управленческие позиции своих бывших подчинённых. Почти все по мгновению стали Head как следствие "эффективными" управленцами. Те в свою очередь стали подтягивать своих "дружбанов" на руководящие позиции, для примера одна веточка У-ин->П-ов->Влад (вместо сетевика Сергея). Так разрастается империя У-на. На сколько такой подход эффективен, время покажет. В любом случае главное результат, какой ценой - это в нынешнее время не уже важно. Как сейчас помню, У-ин собирал собрание и говорил, что сокращений не будет! Буквально через месяц стали исчезать люди в каждом подразделении. С просьбой никому ничего не говорить их просто в тихую сокращали.
Если смотреть в целом, то на мой сугубо личный взгляд, руководство подразделений, оставшееся от старой команды, грамотное и профессиональное, приятно работать, чего только стоит И-ов Дмитрий. По странному стечению обстоятельств мне удалось поработать под руководством очень интересного человека. В процессе общения человек создаёт благоприятное впечатление умного и образованного знатока своего дела. Но по пришествие нескольких лет работы вместе, приходит осознание, что человек тебе постоянно врёт, при этом делает это очень профессионально (жонглируя целями банка и мотивационными схемами). Как оказалось лоббирование интересов вендора и партнёра оказалось сильнее моральных устоев и чисто человеческих отношений. Потихоньку начинаешь сходить с ума от бесконечных бессмысленных задач, которые никому не нужны, кроме как для обоснования очередной закупки. Дабы сохранить остатки разума и продолжить своё профессиональное развитие пришлось покинуть эту замечательную компанию. Мне правда она очень нравится, большинство сотрудников настоящие профессионалы, с которыми приятно общаться и работать.
Плюсы:
- открыли рядом станцию метро;
- хорошая столовая на 1-м этаже;
- новое здание;
- приятная рабочая атмосфера;
- средняя ЗП по рынку (для "своих" бывают премии и индексации).
Минусы:
- Никаких существенных льгот для сотрудников (кроме мед страховки).
- Отсутствие работы HR, видел один раз на собеседовании стервозную даму из HR которая своим поведением давала всячески понять что она звезда а соискатель говно.
- Политические перемены в руководстве и расстановка на ключевые позиции некомпетентных "друганов" для прикрытия своей опы.
- Для рядовых сотрудников возможно только одно внутренне обучение в год.
- Одно орг. мероприятие в год - это Новогодний корпоратив (всегда отмечается с размахом).
В целом Райффайзен как работодатель вполне приличен! Всем удачи, грамотных руководителей и достойных работодателей!
PS: Фамилии вымышлены, кто знает тот поймёт.
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Zond83 • бывший сотрудник
30.12.2015 13:47
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Администратор:
Укашкина
Папшиков
Ионов Дмитрий
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