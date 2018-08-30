Ежегодный отзыв в этот раз решил написать чуть раньше, поскольку вспоминать всё произошедшее в следующем году никак не хочется. Если бытовые вопросы не интересует, то можете сразу переходить к третьей части, чтобы не терять время.



Часть 1. БЦ «Олимпия парк» и лучшая работа



Начало года запомнилось запуском новой версии ИБ и мобильных приложение. Задач стало больше, работы прибавилось. Кроме того, что я ещё и пытался сам поправить мелкие баги в коде. Зато в остальном работа была просто шикарна. Никто не мешал, коллеги сами помогали, даже если их не просить. Сейчас те условия уже кажутся фантастическими.



В конце апреля мне совершенно неожиданно предложили оставить привычное место работы в БЦ на ст.м. Водный стадион и вернуться в БЦ Диапазон, где я уже когда-то работал. На тот момент именно неудобства работы в Диапазоне меня больше всего пугали. Перейти предложили в первичную поддержку, которая решила в ходе реорганизации под своё крыло забрать и меня для того, чтобы больше задач решалось уже на уровне первички. Предполагалось, что под моим руководством уже знакомые мне сотрудники станут решать не только простые задачи, но и сложные. Этот момент был действительно важным, т.к. одному отвечать за несколько ИБ и много мобильных приложений становилось уже непросто. С большой горечью пришлось соглашаться на переезд в Диапазон, но это нужно было для дела.



Часть 2. Возвращение в БЦ «Диапазон»



В Диапазоне я уже работал в колл-центре и в Бэк-офисе. Офис достаточно депрессивный, чувствуешь себя как в каком-то бункере. С системой кондиционирования пришлось долго бороться, но заставить работать её нормально так и не удалось. На сидящих у кондиционера дует значительно сильнее, чем на столы у стенки (где я и сижу). Так что температура может радикально различаться и начинаются негодования людей, которым холодно. В «Олимпии» меня это всё не заботило, т.к. там воздух дул не в бок и вниз, а только вниз и прям на наши места. Для выживания летом в «Диапазон» пришлось покупать 4 USB-вентилятора, чтобы хоть как-то спаться от жары. Иначе работать было невозможно.



Стул тоже пришлось новый покупать, поскольку на 1 этаже поставили особо эпичные дешевые кресла с высокими подлокотниками, которые сочетаются с низкими столами. Т.е. для заезда под стол кресло нужно почти до минимума опустить. В конце концов, тонкая качающаяся спинка кресла отвалилась, так что пришлось потратить денег и на нормальное кресло. В Олимпии были как раз нормальные кресла, спина не уставала. После них сложно вновь сесть на те, что были в Диапазоне.



С первых дней я столкнулся с основным неудобством именно 1 этажа Диапазона. Для попадания с рабочего места в туалет недостаточно просто пройти через ближайший турникет (к которому есть доступ только у некоторых сотрудников по непонятному принципу), а нужно по кругу обойти весь офис, пройти через два турникета, открыть дверь и только потом оказаться у цели. Если туалет был закрыт или занят, то нужно ходить уже в соседнее здание. Вроде бы обычный бытовой вопрос, но в Диапазоне это превращается в проблему.



Если оставить бытовые вопросы, то по работе главной проблемой была невозможность контактировать с коллегами из разработки и других отделов, которые находятся в Олимпии, в привычном режиме. Из Диапазона только оставалось писать письма и звонить. Т.е. развиваться в таких условиях стало гораздо сложнее.



С коллегами из первичной поддержки мы были давно знакомы. Сначала всё пошло неплохо, большинство доступов к системам я передал и они уже учились решать сложные задачи. Ничего не предвещало жести.



Часть 3. Конец спокойной жизни



В конце сентября случилось событие, которое мне уже, видимо, не даст работать как прежде. На моём рабочем ПК служба безопасности обнаружила популярную программу с безобидным названием, но обращающуюся к подозрительным иностранным серверам. Из-за этого всему отделу пригрозили проверкой установленного ПО. Я программу сразу удалил и выразил непонимание, почему должен страдать весь отдел. Ведь я недавно перешёл с компьютером из другого офиса и у меня поэтому были особые права.



Где-то до ноября я продолжал уже со страхом, но работать. Перед ноябрьским праздником мне решили из-за того же страшного прегрешения полностью переустановить систему и отобрать все права на ПК. Несколько дней не смог работать, а потом пришлось заново всё настраивать и просить установить нужные программы. По поводу установки одной нужной программы решение принимали вплоть до 30.12 и оно оказалось отрицательным. По другим программам пришлось придумывать обходные решения, но более-менее смог работать.



Часть 4. Нелояльный сотрудник



После обнаружения у меня той самой нехорошей популярной программы отношение руководителя заметно поменялось. Если при переходе из Олимпии не было никаких вопросов к моим доступам в системы, то после случая с программой уже стали возникать проблемы. Даже имеющиеся доступы мне запрещалось использовать.



Дошло до того, что я специально купил MacBook у коллеги из другого отдела для тестирования веб-приложений в браузере Safari, но руководитель отдела отказал мне в предоставлении доступа к корпоративному Wi-Fi из соображений безопасности. Хотя на прошлую кучу устройств, которые я покупал для того же, доступ выдавался без проблем, и в Олимпии даже такой проблемы не было. Никакие взывания к здравому смыслу не помогли, пришлось мучиться с мобильным Интернетом.



Второй случай произошел, когда я обнаружил в системе неизвестную ранее возможность, которая помогла бы решать вопросы клиентов быстрее и точнее. Руководителю идея сразу не понравилась и переубедить его так и не удалось. Всё из-за этого, что один админ сказал, что это очень опасно и невозможно даже. С тех пор начальник стал считать меня совсем опасным сотрудником. Самое смешное, что в другой похожей системе аналогичная возможность не только есть, но и её активно используют. Ни у кого это не вызывает вопросов. ) Даже руководителю отдела пришлось согласиться, что мы можем ей пользоваться.



Часть 5. Подарок к Новому году



Все прошлые части оказались несерьезными после произошедшего в середине декабря. В результате работы всё по той же истории с моей нехорошей программой доступы поломались уже у всего отдела. Нас добавили в ограниченную группу, где доступ к любому сервису или базе нужно отдельно выпрашивать. Причём выпрашивать надо в прямом смысле. Начальник даже сказал, что надо доступ к каждой таблице согласовывать отдельно при наличии открытой задачи. Т.е. нормальная работа превратилась в сплошную бюрократию. Один нужный доступ мне не вернули, его теперь нужно упорно выпрашивать и молить, чтобы дали.



Сплошная нервотрёпка в попытках вернуть себе возможность нормально работать меня довела, и я предложил взять всю ответственность на себя. Если что-то сломаю, то буду сам за себя отвечать, и никто больше. Но руководителя такой вариант тоже не устроил. Он привёл пример совсем уж за гранью. Что я могу украсть базу и использовать её в своих целях, а отвечать будут все сотрудники. Но, во-первых, у меня и мысли такой не было. Во-вторых, после случая с плохой программой я уже полностью уверен, что при любой попытке что-то нехорошее сделать меня бы сразу арестовали. ) Было это мне сказано спустя 4 года работы в банке. До этого случая претензий не было. Я практически себя как дома чувствовал и не ожидал никогда столько жести. По всем предложениям решить вопрос без бюрократии снова было отказано. Уже и приход Нового года не радует, наступила безысходность. Как можно работать, когда начальник даже доступ к Wi-Fi не доверяет?



Часть 6. Робкая надежда на чудо



Очень глупо после всего надеяться на чудо, но может быть всё-таки дадут хоть в новом году нормально поработать без согласований каждого чиха, и совершенно безумных и обидных отказов. Ещё более хуже уже, наверное, некуда.



С Наступающим!