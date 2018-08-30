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Годовая премия, ты где? не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работала в Сбербанке г. Курск в должности регионального менеджера в течение 3 лет. Претензий никаких к работе не было. Это не первый банк, где я трудилась, поэтому есть с чем сравнивать. Все достаточно лояльно, требования совершенно не завышенные. Руководство хорошее. В июне 2015 года пришлось уволиться, по семейным обстоятельствам. Переехала в другой регион. Все здорово, только премию за 2 месяца второго квартала мне не заплатили. Ладно, не стала паниковать, т.к. денег хватало. Но на годовую премию рассчитывала, т.к. план 1 кв. выполнила на 99%, да и во втором квартале работала до последнего дня в интересах банка. Однако премию не дождалась, получается, что работала 5 месяцев 2015 года за оклад. Это конечно здорово, но жалобу в трудовую инспекцию напишу. Не хочется дурой быть. Жалко, что банк так сильно портит мнение о себе своих бывших сотрудников.
tatiyukuznetsovaбывший сотрудник
01.01.2016 01:30
Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
Ответ банка:
tatiyukuznetsova, добрый день!

Спасибо за Ваше обращение! Оно даст мне возможность прокомментировать ситуацию.

В соответствии с положением о выплате работникам ПАО Сбербанк вознаграждения по итогам работы за год, право на получение вознаграждения имеют работники, состоявшие в трудовых отношениях с Банком в отчетном году не менее 3-х месяцев, трудовой договор с которыми не расторгнут по состоянию на последний рабочий день отчетного года.

Соответственно, уволившись по собственному желанию до конца отчетного года работник лишается права на получение годового вознаграждения.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
6 комментариев
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AlexNews
01.01.2016 23:50
Как я знаю, годовую премию в случае увольнения не выплачивают в Сбербанке. Даже если бы вы уволились бы в декабре.
markha
02.01.2016 08:19
Выплачивают
safonsm
02.01.2016 10:11
Не стройте иллюзий. Именно руководители Сбербанка показали пример, что люди в регионах России могут работать только за корочку хлеба (потому что в регионах некуда уходить, а в Москве можно прыгать с места на место из банка в банк каждый месяц, выбивая себе лучшие условия, будучи хоть неграмотным специалистом).

Изменено: safonsm - 02.01.2016 12:36
Nazar1VAR
10.01.2016 00:11
tatiyukuznetsova: Сбербанк "сильно портит мнение о себе" не только "своих бывших сотрудников", но и настоящих тоже, так что не переживайте smile;) , вы не одинока в своем мнении!
peroon
10.01.2016 18:36
Положение о премировании принято под занавес 2014 - русским по белому Вам ничего не светит (если уволились по собственному)...
Vovan100
11.01.2016 21:19
Автору
Жалоба не поможет - нет смысла. Премия не гаратированная часть, это не зарплата. И банк имеет законное право менять положение о премировании в своих интересах. Такие дела.
С уважением, Вован100
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