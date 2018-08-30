Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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|Годовая премия, ты где?
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работала в Сбербанке г. Курск в должности регионального менеджера в течение 3 лет. Претензий никаких к работе не было. Это не первый банк, где я трудилась, поэтому есть с чем сравнивать. Все достаточно лояльно, требования совершенно не завышенные. Руководство хорошее. В июне 2015 года пришлось уволиться, по семейным обстоятельствам. Переехала в другой регион. Все здорово, только премию за 2 месяца второго квартала мне не заплатили. Ладно, не стала паниковать, т.к. денег хватало. Но на годовую премию рассчитывала, т.к. план 1 кв. выполнила на 99%, да и во втором квартале работала до последнего дня в интересах банка. Однако премию не дождалась, получается, что работала 5 месяцев 2015 года за оклад. Это конечно здорово, но жалобу в трудовую инспекцию напишу. Не хочется дурой быть. Жалко, что банк так сильно портит мнение о себе своих бывших сотрудников.
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2
tatiyukuznetsova • бывший сотрудник
01.01.2016 01:30
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
tatiyukuznetsova, добрый день!
Спасибо за Ваше обращение! Оно даст мне возможность прокомментировать ситуацию.
В соответствии с положением о выплате работникам ПАО Сбербанк вознаграждения по итогам работы за год, право на получение вознаграждения имеют работники, состоявшие в трудовых отношениях с Банком в отчетном году не менее 3-х месяцев, трудовой договор с которыми не расторгнут по состоянию на последний рабочий день отчетного года.
Соответственно, уволившись по собственному желанию до конца отчетного года работник лишается права на получение годового вознаграждения.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Изменено:
Жалоба не поможет - нет смысла. Премия не гаратированная часть, это не зарплата. И банк имеет законное право менять положение о премировании в своих интересах. Такие дела.
С уважением, Вован100