Работала в Сбербанке г. Курск в должности регионального менеджера в течение 3 лет. Претензий никаких к работе не было. Это не первый банк, где я трудилась, поэтому есть с чем сравнивать. Все достаточно лояльно, требования совершенно не завышенные. Руководство хорошее. В июне 2015 года пришлось уволиться, по семейным обстоятельствам. Переехала в другой регион. Все здорово, только премию за 2 месяца второго квартала мне не заплатили. Ладно, не стала паниковать, т.к. денег хватало. Но на годовую премию рассчитывала, т.к. план 1 кв. выполнила на 99%, да и во втором квартале работала до последнего дня в интересах банка. Однако премию не дождалась, получается, что работала 5 месяцев 2015 года за оклад. Это конечно здорово, но жалобу в трудовую инспекцию напишу. Не хочется дурой быть. Жалко, что банк так сильно портит мнение о себе своих бывших сотрудников.