В общем, решила я сменить работу в начале ноября, посмотрела варианты на HH, съездила на несколько собеседований, ничего не подошло и тут меня пригласили на позицию Операциониста-кассира в один из ДО Банка. Приехала, пообщалась с Директором ДО, с Заместителем Директора, мне всё очень понравилось, в конце нашей встречи сообщили, что готовы взять меня на работу в этот ДО. Я обрадовалась, заполнила анкету, написала автобиографию, сказали, что отправят в отдел кадров и СБ соответственно, потом будет известен окончательный результат.



Через несколько дней уволилась из Банка, в котором работала. Примерно через неделю звонит мне мой руководитель и говорит, что звонили на мою старую работу из ВТБ, интересовались, действительно ли я там работала, то есть процесс идентификации был запущен прошло три недели - ответа нет. Позвонила в ДО, сказали, что ответа пока нет. Жду.



Проходит неделя - звонок из ВТБ24: хотели бы пригласить Вас на собеседование на вакансию менеджера ДО! Я удивилась, говорю: я уже была на собеседовании и мои данные отправили в отдел кадров. Девушка крайне удивилась, сказала, что операционистами занимается другая сотрудница, которая в отпуске и пообещала разобраться. Ну, думаю, подожду ещё.



Проходит ещё неделя - снова звонок!!! Вы не поверите откуда!) Из ВТБ24 и снова приглашают на собеседование! На что я отвечаю так же, как и в предыдущий раз... В итоге, мне так же пообещали разобраться и в любом случае перезвонить. В общем, до сих пор мне никто не перезвонил, ничего не сообщил. Сейчас после праздников начну искать работу, если снова позвонят и пригласят на собеседование, даже и не знаю, что отвечать.