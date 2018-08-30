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|В Сбере спокоен
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Работаю в сбербанке очень давно, и когда у нас в стране начинается очередной кризис, я абсолютно спокоен, потому что знаю, что с Сбербанком ничего не случится, работу я не потеряю. Смотря на знакомых, у которых время от времени возникают проблемы с работой, я думаю, что мое положение – это большая удача.
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Антон Варежкин • сотрудник
09.01.2016 10:07
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Администратор:
Пока без оценки.
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Ответ банка:
Антон, добрый день!
Спасибо за отзыв. Рада, что Вам нравится работать в нашем банке.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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сокращенияоптимизация одна за другой: ДО закрывают, отделы объединяют и прочее. Уверены, что Вас это не коснется?
Судя по всему вы никогда не работали в самом ГОСБ и ТБ, в прошлом году оптимизация коснулась меня 2 раза, и оба раза не было уверенности в том что я останусь работать в СБ. Так что тема уверенности и стабильности очень относительна
25.12.2015 11:56
Сбербанк в перспективе планирует резко сократить количество отделений. Об этом заявил его глава Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24». «В какой-то момент мы начнем резко сокращать количество отделений. По нашим размерам мы должны быть гораздо меньше по численности», — сказал он (цитата по ТАСС).
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8549272
Со Сбером-то ни чего не случится, а вот Вы под оптимизацию легко попасть можете.
Изменено:
Молодо зелено, что тут написать. Завтра твое отделение или отдел или сектор сократят и передадут на аутсорсинг. Мы живем в эпоху изменений и мегапроектов! Будь готов на следующий год поменять все, что кроме жены и детей, как сказал один топов в Самсунге