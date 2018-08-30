Работаю в сбербанке очень давно, и когда у нас в стране начинается очередной кризис, я абсолютно спокоен, потому что знаю, что с Сбербанком ничего не случится, работу я не потеряю. Смотря на знакомых, у которых время от времени возникают проблемы с работой, я думаю, что мое положение – это большая удача.