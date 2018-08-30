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В Сбере спокоен не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Работаю в сбербанке очень давно, и когда у нас в стране начинается очередной кризис, я абсолютно спокоен, потому что знаю, что с Сбербанком ничего не случится, работу я не потеряю. Смотря на знакомых, у которых время от времени возникают проблемы с работой, я думаю, что мое положение – это большая удача.
Антон Варежкин • сотрудник
09.01.2016 10:07
Администратор:
Пока без оценки.
Ответ банка:
Антон, добрый день!

Спасибо за отзыв. Рада, что Вам нравится работать в нашем банке.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
10 комментариев
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MAN2009
09.01.2016 11:38
В СБЕРе сокращения оптимизация одна за другой: ДО закрывают, отделы объединяют и прочее. Уверены, что Вас это не коснется?
markha
09.01.2016 13:56
Добрый день, Антон.
Судя по всему вы никогда не работали в самом ГОСБ и ТБ, в прошлом году оптимизация коснулась меня 2 раза, и оба раза не было уверенности в том что я останусь работать в СБ. Так что тема уверенности и стабильности очень относительна smile:)
bizon04
09.01.2016 16:07
Наивный товарищ smile:D
Цитата
Греф рассказал о планах резко сократить число отделений Сбербанка
25.12.2015 11:56
Сбербанк в перспективе планирует резко сократить количество отделений. Об этом заявил его глава Герман Греф в эфире телеканала «Россия 24». «В какой-то момент мы начнем резко сокращать количество отделений. По нашим размерам мы должны быть гораздо меньше по численности», — сказал он (цитата по ТАСС).

http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=8549272
Со Сбером-то ни чего не случится, а вот Вы под оптимизацию легко попасть можете.
arne_na
09.01.2016 20:52
Вот как - раз в сбере нельзя быть совершенно спокойным, постоянно оптимизация, если бы Вы работали давно, то не были бы таким спокойным...
Nazar1VAR
10.01.2016 00:06
Антон Варежкин - скорее всего вымышленный персонаж, поэтому объяснять ему за "оптимизацию" не стОит))).
arne_na
10.01.2016 15:14
Действительно, реальный такую глупость не написал бы
peroon
10.01.2016 18:28
Опаньки - давно он работает!? Большая удача накрыла? Ну-ну... Троллимс...

Изменено: peroon - 10.01.2016 18:29
Vovan100
11.01.2016 21:24
Эх, Антоша, Антошенька.....
Молодо зелено, что тут написать. Завтра твое отделение или отдел или сектор сократят и передадут на аутсорсинг. Мы живем в эпоху изменений и мегапроектов! Будь готов на следующий год поменять все, что кроме жены и детей, как сказал один топов в Самсунге
Dimson51
13.01.2016 17:55
походу 3 месяца - это уже давно smile:D
marina0810
12.02.2016 13:31
Антон,Вы работаете 3 месяца в Сбербанке и у вас полная уверенность в том,что вы не потеряете работу? НУ НУ!!! я проработала 10 лет в сбербанке от кассира до руководителя ВСП, тоже была уверенна,что никогда не останусь без работы! но УВЫ....... за то что ты говоришь правду, работаешь честно, и не ходишь в прихвостнях,тебя СОКРАТЯТ и забудут как тебя звать!!! со мной так и поступили ,сначала офис перевели в опер офис, МП и Зама перевели в другие филиалы, а мне места не нашлось! а боль в сердце осталась! жизнь рухнула! а вы уверенны отработав 3 месяца.
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