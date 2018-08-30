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|Здравствуйте, я работала с Сбербанке с 19.11.14 по 01.12.15 менеджером по обслуживанию с физ лицами, уволилась по собственному желанию, так надеялась проработав год с лишним хоть на какую-то премию годовую, а ведь в течение этого времени не хуже других трудилась и красную тактику разгребала... обидно, получается у Сбербанка такая политика?
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GalGulKam • бывший сотрудник
11.01.2016 11:57
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Ответ банка:
GalGulKam, добрый день!
Спасибо за Ваше обращение! Оно даст мне возможность прокомментировать ситуацию.
В соответствии с положением о выплате работникам ПАО Сбербанк вознаграждения по итогам работы за год, право на получение вознаграждения имеют работники, состоявшие в трудовых отношениях с Банком в отчетном году не менее 3-х месяцев, трудовой договор с которыми не расторгнут по состоянию на последний рабочий день отчетного года.
Соответственно, уволившись по собственному желанию до конца отчетного года работник лишается права на получение годового вознаграждения.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Сберу все равно на Вас и других сотрудников, а на клиентов и подавно!!!!!!