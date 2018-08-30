Ответ банка: GalGulKam, добрый день!



Спасибо за Ваше обращение! Оно даст мне возможность прокомментировать ситуацию.



В соответствии с положением о выплате работникам ПАО Сбербанк вознаграждения по итогам работы за год, право на получение вознаграждения имеют работники, состоявшие в трудовых отношениях с Банком в отчетном году не менее 3-х месяцев, трудовой договор с которыми не расторгнут по состоянию на последний рабочий день отчетного года.



Соответственно, уволившись по собственному желанию до конца отчетного года работник лишается права на получение годового вознаграждения.



С уважением, Мария

ПАО Сбербанк.