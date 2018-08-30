Добрый день, читающие... Пишу от имени нескольких сотрудников ВСП. Наше отделение разошлось на 2 лагеря. Руководитель - проблема номер один. Меняет график на глазах. Кассиры/админы работают не по 12.5 часов а по 12 ровно причем должны подсчитать сейф за 30 мин (открыть отделение, проверить все и т.д. за 30 мин до открытия... бред... ругались... по СОП час стоит) получается по 30 мин в день типа убрали плюс 1 раб. день за бесплатно поработай. Дальше веселее. Ставит оценки завышенные своим любимчикам, причем ее сотрудники почти не работают, а получается, что у них переработка и зарплата выше. У одного такого любимчика уже куча жалоб от клиентов, более того ответы по ним пишет и объясняет не сам любимчик, а сам руководитель за него... даже не выясняя причины. Некоторые сотрудники работают уже на должности выше, а получают меньше чем остальные на его должности, причем ответить почему так отвечает "а что я могу сделать?" "меня тоже подрезали, я теперь получаю как сочлы", когда получила больше чем обычно. Какой тут может быть карьерный рост, когда получается деградируешь и еще работаешь на меньшей должности, получаешь как всегда на мелкой должности, а отвечаешь и выполняешь больше. И такое происходит со всеми НЕ любимыми ею сотрудниками, которые разгребают и подчищают все косяки отделения, а так называемые любимчики уходят с работы по-раньше, когда народу полно и пенсии выдаем. Могут не выходить на работу, а в графике стоит будто отработали. Могут выйти на работу просто попить чай и поржать в подсобке вместе с руководителем, когда отделение задыхается. Руководитель берет больничный за больничным, приходя на работу только когда проверка.



Консультанты ставят руководителя на уровень плинтуса. Могут послать ее куда подальше или вовсе ей сказать "заткнись". Сложившиеся нездоровое отношение в коллективе подрывает труд. деятельность и прогрессивность отделения. Вечные жалобы от клиентов на руководителя и его компанию. Мы, часть коллектива, вынуждены искать работу в других отделениях или писать заявление об уходе.



Теперь сам график. Меняет на свое усмотрение, не обсудив с сотрудниками. Больничные сотрудников принимает и не отправляет и ставит на отработку.



Надеюсь, все руководство выше прочтет наше возмущение и повысит жесткость контроля отделения или распределит по разным отделениям этот лагерь и наконец начнем мы развиваться. Спасибо.