Являлась сотрудником банка по декабрь 2015 года. К сожалению, сокращение меня не обошло. Читая отзывы бывших сотрудников, я просто удивляюсь, такое ощущение, что мы работали в разных банках. Работала в ЦПК на Московской площадке. О работе в банке только положительные впечатления: отличный коллектив, по которому ужасно скучаю, о лучшем руководстве нельзя и мечтать. Думаю везде есть свои недостатки и Альфа Банк не исключение. Но он стабилен и у него отличная корпоративная культура. Единственное обидно, что на внутренние вакансии, открытые в банке, никогда не отвечают, но думаю это не помешает мне вернуться снова в Банк.



Я очень благодарна Альфе за возможность развиваться и с радостью ходить на работу.