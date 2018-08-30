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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Являлась сотрудником банка по декабрь 2015 года. К сожалению, сокращение меня не обошло. Читая отзывы бывших сотрудников, я просто удивляюсь, такое ощущение, что мы работали в разных банках. Работала в ЦПК на Московской площадке. О работе в банке только положительные впечатления: отличный коллектив, по которому ужасно скучаю, о лучшем руководстве нельзя и мечтать. Думаю везде есть свои недостатки и Альфа Банк не исключение. Но он стабилен и у него отличная корпоративная культура. Единственное обидно, что на внутренние вакансии, открытые в банке, никогда не отвечают, но думаю это не помешает мне вернуться снова в Банк.
Я очень благодарна Альфе за возможность развиваться и с радостью ходить на работу.
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Vytka • бывший сотрудник
11.01.2016 23:00
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Ответ банка:
Ангелина, добрый день!
Благодарим Вас за отзыв о Банке и искренне желаем удачи в поиске работы!
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк!
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|livan777
12.01.2016 15:51
|Хорошая стабильность сокращая сотрудников
|Vytka
Автор отзыва
12.01.2016 17:01
|Ну к сожалению, сокращение сейчас идет везде.И здесь уже интересы бизнеса
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