Добавлю ложку меда в эту бочку дёгтя. Если бы я не работал в этом банке, то наверное прочитав все отзывы, не пошел бы туда устраиваться. Хорошо, что когда я начинал работать в Совкомбанке случайно сюда не заглянул Так сложились обстоятельства, что после чуть более двух лет работы в Совкомбанке, я переехал в другой город. К моему огромному сожалению, открытых вакансий на тот момент в банке не было. Пришлось уволиться и заново начинать свой трудовой путь, и вот как полгода я в другом банке. Друзья, все познается в сравнении.



Да, многим банкам сейчас нелегко, всем нужно получать прибыль, все стараются удержаться на плаву. В свое время Совкомбанк занял очень хорошую нишу, кредитование малоубычного сегмента 45 +, это позволяет банку держаться в плюсе.



Что касается условий работы, минусом могу назвать график, очень напряженный, было мало выходных, переработки правда оплачивались. Также просто гигантское обилие продуктов в банке, иногда просто не успевал следить за всеми изменениями, опять же время такое, диктует свои условия.. Перейду к плюшкам: для сотрудников довольно часто устраивались мотивирующие конкурсы, благодаря которым, многие из нас зарабатывали доп. бонусы, получали ценные призы. Кстати, я не пойму почему об этом никто здесь не упомянул. Огромным плюсом корпоративной жизни в банке, безусловно, являлся и является) конкурс Лига Достижений. Мой совет всем, тем кто возможно захочет работать в Совкомбанке: Ребята, не раздумывайте, записывайтесь в команды-участники, включайте мозги, творите!! (может для кого то и непонятно, про что я, но когда начнете работать в банке поймете!) В общем, Лига это круто! Еще плюсом считаю, организационные моменты работы в банке, сведена до минимума бюрократическая волокита, перебрасывания бумажек из отдела в отдел. Вся работа поставлена на поток, удобное ПО, схемы взаимодействия сотрудников (поверьте мне, теперь мне есть с чем сравнить ) Многие пишут про высокие планы, но ведь это была наша премия. Про давление со стороны руководства подразделений, да слышал, что многие рук-ли перегибают палку, дабы не получить по шапке от вышестоящего руководства, но опять же наверное так поступают не профессионалы, мне наверное повезло. Считаю, что от того, как руководитель относится к своим подчиненным, зависит атмосфера в коллективе, следовательно это отражается на наших клиентах.



Подытоживая, хочу сказать, что касается моего ощущения от работы в этом банке, то лучшего работодателя не встречал. Это не лесть, товарищи, а констатация факта. Если бы не обстоятельства, работал бы наверное до пенсии. Не знаю, может когда-нибудь и вернусь обратно.

С уважением, бывший сотрудник Совкомбанка