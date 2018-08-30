Я, Степаненко Оксана Павловна, с 17.07.2006 по 21.05.2015 года находилась в трудовых отношениях с ООО ХКФ Банк. За 9 лет работы прошла путь от кредитного специалиста до Управляющего банковским офисом, причём на данную должность была назначена заместителем Директора Южного филиала Д.Д.В. С марта 2015 по май 2015 года было вынесено 3 выговора, при этом не за один не была лишена премии. Первый выговор от 10.03.2015 мне был вынесен за жалобу на банки.ру ненадлежащий контроль, что якобы я не знала на что вкладчик снимает деньги. Я знала о чем я написала в объяснительной, т.к. это была сделка, подлежащая обязательному контролю, один из пунктов данного сообщения это назначение сделки. Данный выговор не был оспорен, т.к. госпожа С. моему сотруднику Б.Л.В. озвучила, что если последняя обратится в суд, то с ней никто работать не будет. Я не могла себе позволить потерять работу, т.к. банк выдал мне льготную ипотеку. Следующий выговор за коллективную жалобу сотрудников, которую подписали не все сотрудники офиса, и почему Р. и И., проработав со мной три года, только сейчас решили высказаться. Я считаю, что данная жалоба была написана под давление зам. директора, т.к. В.А. - участница подписания коллективной жалобы в день моего увольнения прислала мне СМС с извинениями. Вопрос ВЫ когда своим подчиненным делаете замечания по работе Вы свое поведение расцениваете как "рабовладельческий строй", как было озвучено госпожой Ч. в краевом суде.



В связи со сложившейся ситуации я с 23.03.2015 по 15.04.2015 оказалась в больнице. Во время моего больничного была проведена проверка СВК, какие документы были предоставлены для проверки я не знаю, сейф управляющего вскрывался директором РЦ С. без создания акта о вскрытия. 05 мая и 21 мая 2015 года было вынесено два выговора и как следствие увольнение по п 5 ст 81.21 мая 2015 года мне было на выбор предложено два приказа (один по собственному желанию, а второй по п 5 ст 81 ТК РФ) Вопрос: Если я злостный нарушитель увольняйте по статье, а меня три месяца уговаривали уволиться по собственному желанию все руководство Южного филиала при помещении Ставропольского РЦ обслуживалась в офисе, где руководителем была я. На ассесменте проведенным в декабре 2014 года я была одной из лучших и господин С. сделал мне только замечание, что я сильно волнуюсь, К. дала обратную связь, где выразила готовность со мной работать в 2015 году.



По решению ленинского суда города Ставрополя 01 сентября 2015 года я была восстановлена, 23 декабря 2015 года я была уволена из-за отмены решения краевого суда ставропольского края("Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника может быть обжаловано в кассационном порядке. Отмена данного решения судом кассационной инстанции не является основанием для прекращения трудового договора. Такого основания для увольнения работника, как отмена судебного решения о восстановлении на работе судом кассационной инстанции, действующее законодательство не предусматривает. Поэтому работодатель после такой отмены может применить для увольнения работника имеющееся в содержании федерального закона основание, в том числе и использованное до восстановления работника на работе. Например, работодатель может вновь издать приказ об увольнении работника за совершение дисциплинарного проступка, если не истекли установленные законодательством сроки для привлечения работника к дисциплинарной ответственности. Отсутствие у работодателя возможности повторить увольнение по прежнему основанию позволяет работнику отказаться от иска после отмены решения в кассационном порядке. Данный отказ на основании ст. 39 ГПК РФ должен быть принят судом." Это те разъяснения, которые я скачивала. Они из Обзора Верховного Суда Рф, Хотя сейчас уже введена сначала апелляционная инстанция, а потом кассационная - вместо надзора- данный обзор был действующим и на момент дополнения п.п. 8-11 ст.83 ТК РФ.". Но изменились обстоятельства. Я - беременная срок 6 недель, о чем я сообщила К. по телефону и написала

на приказе об увольнении. В следствии данного увольнения я лишаюсь декретного отпуска, достойного содержания своего ребёнка (т.к. я буду матерью одиночкой) и возможности погашать ипотеку.



Еще хочу добавить, что на мою должность была назначен бухгалтер, переведенный на должность операциониста-кассира, которая никогда не работала в офисе, подавала резюме И.О.В., которая и допустила ошибку с запретительной комиссией.



Просьба прокомментировать данную ситуацию.



С Уважением

Оксана Степаненко