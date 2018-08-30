Писать много буду, должность моя была операционист-кассир. Надеюсь,будет отзыв полезным для соискателя.



Устраивалась без опыта работы, училась тогда ещё в универе. Начнём с того что, когда будете только обучаться, а обучение там - это вообще отдельная тема, так как сидеть на опер. кассе это ужасно ответственная работа, где ты можешь попасть на сумму, так вот... обучение там никакое, а реально обучаешься только тогда, когда сидишь уже сама на кассе. Вот тогда приходит опыт. Меня сразу посадили в доп. офис, где было нереально много клиентов с утра до вечера. Вообще кассир должен работать в абб до 19.00, но по факту, последний клиент у вас уйдёт в 19.15, и попробуй возмущаться, что рабочий день закончился.. короче с работы, после всех дел, я уходила в 20.30 где-то. За такую зп сидеть с 7.30 до 20.30 было обидно. Спасибо огромнейшее, что мне попались девочки в доп офисе, которые помогали во всех трудностях работы.



Что ещё, если решитесь увольняться, то вы враг народа в лице руководства на кремлёвской номер 1. Я лично, когда увольнялась, на кремлевке руководители с таким нежеланием все подписывали, было ужасно неприятно, как будто ты предатель номер 1. Но, Ак Барс даёт опыт!! Это самое важное, проходишь воду, огонь и медные трубы.



Ещё важно, кто руководитель группы. У меня была Г.Д., которая помогала во всем!! Вот кто действительно во всем помогает новеньким и входит в положение. А тем, кто сидит на кремлевке, проблемы кассиров вообще не интересны, плевать они хотели, что у вас комп вылетает, что в конце опер. дня операция не села, плевать на ваши недостачи, которые возникают по ошибке компа, который не сажает операцию верно.