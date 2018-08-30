У меня другой вопрос к банку! Почему вы размещаете вакансии на Hh, но при этом не рассматриваете отклики на них? Зачем тогда размещаете, если берете своих знакомых? Я три раза отправляла резюме на разные должности, ни разу отклик не просматривали, сразу понятно чем основывается ваш выбор по знакомству.