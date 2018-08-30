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|Хотела устроиться
|не голосовал
|У меня другой вопрос к банку! Почему вы размещаете вакансии на Hh, но при этом не рассматриваете отклики на них? Зачем тогда размещаете, если берете своих знакомых? Я три раза отправляла резюме на разные должности, ни разу отклик не просматривали, сразу понятно чем основывается ваш выбор по знакомству.
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Fianita21 • несостоявшийся сотрудник
17.01.2016 00:59
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|nejniikaksholk
18.01.2016 15:35
|Открою вам секрет: такая ситуация сейчас у многих. Почитайте такие же по смыслу, как у вас, комментарии на этом сайте, их тут полно. Большинство "Вакансий" на томже ХэХэ - пустышки. У меня у самого несколько десятков откликов непросмотренных было, а эти вакансии висят там месяцами. Поэтому, берите количеством. Удачи...)))
|Наталья Иванова
27.01.2016 04:09
|Это банка для подружек!
|ambuazz
27.01.2016 15:37
|В банк по объявлению о вакансии можно устроиться только кассиром, все другие должности только для подружек и нужных протеже. и так последние 25 лет...
|Rania
21.02.2016 11:40
|Бред полный, все люди , работающие в моем отделе, кто откуда, и не только не знали друг друга до начала работы в этом банке , да еще и из разных городов России. Определенные требования для устройства на работу действительно есть - но требования эти заключаются только в необходимых для работы образовании и знаниях. Мне перезвонили через неделю после Первого! собеседования. Девушек с которыми работала тоже взяли не по знакомству. Я проработала в Банке в течение четырех лет (сейчас работаю в другом банке). Если Вы направляете резюме, то читайте требования к соискателю. Не соответствуете, не нужно идти на собеседование просто. Ищите другое место, соответствующее возможностям и знаниям.
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