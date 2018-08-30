Я из города СПб. Проходила общее собеседование на должность консультанта по банковским продуктам, прошла успешно. Целую неделю ждала, когда отправят на обучение, отправили, обучилась вроде бы успешно, ни о каких моих результатах или их отсутствии мне не сообщили, просто жди звонка.



Жду неделю, жду вторую, звоню сама мне говорят свободных вакансий в вашем районе нет, ждите, в этот же день перезванивают приглашают на собеседование, банк не далеко, связалась с руководителем. Прихожу, побеседовали, она говорит выходи в зал, я посмотрю как ты работаешь. Вышла, работаю, проходит час, второй на третем приходит девушка на ту же самую вакансию, её тоже выставляют в зал, руководитель сообщает, кто лучше сделает план до конца рабочего дня (20:00????) тот и остаётся.



Потом из разговора с одной сотрудницей я узнаю, что оказывается всю неделю руководитель "проводит соревнования" между консультантами, естественно я ушла не дожидаясь "результатов соревнований". Я понимаю план надо делать, но не таким же образом, я пришла в 13:00 ушла в 17:30. Потом были ещё 2 собеседования в других отделениях, хорошо что хоть простые собеседования без соревнований как я могу догадываться, что в них я тоже не прошла, о результатах никто не сообщает- мы можем только догадываться.



Я потеряла с этим " трудоустройством" два с половиной месяца, а у меня ипотека в Сбербанке и ежемесячный платёж мне никто не отменял. Скажите это нормальная ситуация? Так всех набирают? Сколько человек помимо меня смотрит руководитель? Может со мной что-то не так, так просто откажите. А самое смешное набор на вакансию кбп до сих пор идёт. Так если это нормально, почему на первом собеседовании ещё до обучения об этом не предупреждают?