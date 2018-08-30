Добрый день!

Хотелось бы поведать вам историю моей работы в сбербанке, чтобы вы необманулись так же жестоко, как и я.



В начале объясню – я молодой специалист, только что закончивший университет, и мечтавшая устроиться работать в Сбербанк, ибо проходила там преддипломную практику, да и кто в наше время не мечтает работать в крупной корпорации со стабильной зарплатой, соц. пакетом, и от части государственными гарантиями относительно стабильного положения на рынке? И вот, пройдя все собеседования, обучение в сбере меня определили в офис 8616/0175 города Томска. Скажу заранее, что живу я в соседнем городе Северске, но в северских отделениях свободных мест не оказалось. На работу меня принимал один руководитель, она уточнила, что через неделю её переводят в другое отделение и на её место пришлют другого руководителя. «Ну и пусть», - подумала я, т.к. конфликтов ни с кем, ни в одном коллективе у меня не было, я сама по себе очень спокойный человек. Устраивалась я на должность СОЧЛ, ныне менеджер по обслуживанию персонала.



И вот в один прекрасный день на место руководства к нам прислали Б.М.А., и начался АД. Отделение у нас было очень маленькое и находится в спальном районе, где из клиентов только пенсионеры, мамочки с колясками и их мужья, изредка студенты снимающие жильё. Нас Б.М.А. расширила до бизнес (куда с таким контингентом то?) филиала, появилось еще 2 позиции для менеджеров по продажам и консультанта. Нынешнего менеджера М.Н.В. повысили до зам.руководителя.



За все время работы ни наставнических сессий, ничего у меня не было, как работать и совершать более менее сложные операции (кроме расход-приход и платежки) мне по возможности, не хотя и с ворчанием объясняли другие сотрудники.



И вот отработала я месяц, через месяц меня назначили Администратором смены, без обучения на второй модуль кассы, в это же время приехала проверка к нам и мне сообщили, что я сотрудник с плохой (!) репутацией. Это отработав всего месяц! На мой вопрос «почему?», мне сказали что я медленная, ну и «мнение руководителя конечно же». После этой проверки Б.М.А. начала требовать с меня объяснительные по поводу и без, причем чтобы они были написаны так, как ей надо и именно в такой

формулировке, а не так, как писала я, и как было на самом деле. Примерно в это же время у нас сотрудник упал с лестницы и сломал стопу, поселившись в больнице на неопределенный срок. На рабочих местах осталось 2 работника я и ВСОЧЛ, которые 2 недели работали без выходных и как нам сказала Б.М.А. «переработку я вам не поставлю», в связи с таким напряженным графиком видимо иммунитет у меня совсем сдал и мне пришлось уйти на больничный, во время которого руководитель и зам.руководителя мне названивали и всячески угрожали.



После выхода с больничного листа настало время итогового собеседованияпо истечению испытательного срока в 3 месяца. За день до собеседования к нам приехала очередная проверка, и со мной захотела побеседовать по поводу моих объяснительных Ш.Л.В., которой я объяснила, что хочу работать, но из-за постоянных объяснительных, отсутствия половины доступов в программы для работы и криков руководителя просто сдают нервы. Когда проверка уехала, началось светопредставление… Б.М.А. выбежала в клиентский зал с криками, чтобы я писала заявление на увольнение и работать я все равно в этом банке не буду. Несколько раз данный руководитель доводил меня до нервного срыва.



Перед собеседованием М.Н.В. которая должна была со мной ехать в качестве представителя сказала, что не знает что писать в моей характеристике и попросит продлить мне испытательный.. Комиссия решила, что со мной стоит продлить трудовые отношения на постоянной основе, что несказанно расстроило моих руководителей.



Близился новый год 2016, сотрудник со сломанной ногой до сих порнаходился на больничном, по истечении которого ему оформили тут же отпуск и всячески похлопотали о нем. С 28.12.15 мне пришлось уйти на больничный, т.к. видимо при работе склиентами я подхватила вирус, с температурой 39, осложненный острым отитом, синуситом и гайморитом.. Опять начались звонки, т.к. руководство оформило приказ, что на праздничных днях мы с главным кассиром являемся дежурными по перегрузки терминалов. Звонки были со словами «ты подумай там ли ты работаешь», и все прочее в таком же духе. Т.к. я была абсолютно без голоса и врач мне запретил даже выходить на холодный воздух (Сибирь и -32 градуса), мне пришлось на такси ехать в свой офис, где у меня уже совсем сдали нервы и мне просто пришлось написать заявление на увольнение.



Когда закончился больничный я поехала в отдел по работе с персоналом,попросив меня перевести в другой филиал, на что мне ответили «ваш руководитель нам уже звонила, мест нет и выход только уволиться». Подумав, что девиз «Мы команда», в сбербанке не работает, да и быть вэтой «команде», желание у меня совсем пропало, я решила уволиться, отработав 3 оставшиеся дня.



Отработала я в данном банке 4 месяца, за которые мне истрепали абсолютно все нервы так, что и врагу не пожелаешь. Не обманывайтесь красивыми слоганами и обещаниями на собеседованиях. Новым сотрудникам совершенно не помогают, и руководство вытирает о них ноги.