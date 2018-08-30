Добрый вечер, бывшие, нынешние либо будущие сотрудники. Проработала в данной организации почти год и поняла, что со спокойствием на душе оттуда не уйти, мне хотелось сбежать с каждым днём всё больше и больше. Нет ни нормального перерыва, к руководству нельзя подойти с вопросом, и чтобы на него ответили с первого раза, либо не наорали на тебя совершенно необъективно. Даже вопрос про зп и про дни, как они расставлены, зам не захотела мне отвечать. Якобы мне нечем заняться, если я этим интересуюсь. Извините, ну у меня есть полное право всё знать. Ведь мы работаем, чтобы получать деньги и хоть какое-то удовольствие от своей работы. В общем отправили меня в кассу, хоть я и говорила что это не для меня, что я не справлюсь с этим в 20 лет!!! Всё-таки отработала там пол года, но поняла что мне надоело платить недостачи, никакой благодарности и вообще ничего!



Короче, если хотите возненавидеть всех людей в округе можете туда устраиваться. В итоге меня ещё уволили по соглашению сторон, хоть и заявление я положила со своей подписью заявление об увольнение, а не по соглашению. В общем зам и рук решили переписать по своему и по другому поставить подпись, не знаю зачем им это нужно было. Не хочу уже даже разбираться со всей этой грязью, которая там твориться. Больше не стала бы работать в Сбербанке! Хотелось бы всё-таки ответа, имели ли право рук ставить по соглашению сторон без моего участия и подделывать подпись? Или это всё норма?