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Не могу сказать что место ужасное, но работать за такую зп не стоит! плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый вечер, бывшие, нынешние либо будущие сотрудники. Проработала в данной организации почти год и поняла, что со спокойствием на душе оттуда не уйти, мне хотелось сбежать с каждым днём всё больше и больше. Нет ни нормального перерыва, к руководству нельзя подойти с вопросом, и чтобы на него ответили с первого раза, либо не наорали на тебя совершенно необъективно. Даже вопрос про зп и про дни, как они расставлены, зам не захотела мне отвечать. Якобы мне нечем заняться, если я этим интересуюсь. Извините, ну у меня есть полное право всё знать. Ведь мы работаем, чтобы получать деньги и хоть какое-то удовольствие от своей работы. В общем отправили меня в кассу, хоть я и говорила что это не для меня, что я не справлюсь с этим в 20 лет!!! Всё-таки отработала там пол года, но поняла что мне надоело платить недостачи, никакой благодарности и вообще ничего!

Короче, если хотите возненавидеть всех людей в округе можете туда устраиваться. В итоге меня ещё уволили по соглашению сторон, хоть и заявление я положила со своей подписью заявление об увольнение, а не по соглашению. В общем зам и рук решили переписать по своему и по другому поставить подпись, не знаю зачем им это нужно было. Не хочу уже даже разбираться со всей этой грязью, которая там твориться. Больше не стала бы работать в Сбербанке! Хотелось бы всё-таки ответа, имели ли право рук ставить по соглашению сторон без моего участия и подделывать подпись? Или это всё норма?
liraliбывший сотрудник
19.01.2016 17:42
5 комментариев
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Сбербанк России
Представитель банка
20.01.2016 17:12
lirali, добрый день!

Спасибо за отзыв. Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
sphinx113
21.01.2016 19:55
Права не имеет, но это в порядке вещей не только в Сбере. Самоуправство всегда в моде..
Taylor
21.01.2016 22:31
Почему по соглашению уволили? Отвечу!
Показатель по текучести надо выполнять smile:)
kate_kote
23.01.2016 11:04
Интересное кино, т.е просто за окном норм было работать с деньгами? Может работа с деньгами - это вообще не к вам? У нас поголовно все кассиры - девчонки 20-25 лет. И ничего, справляются без недостач
lirali
Автор отзыва
23.01.2016 14:12
kate_kote , была только одна недостача и я поняла что и копейки своей больше не внесу , мои деньги значит мои! И да больше с деньгами я и не собираюсь работать, претензия не в этом заключалась к работодателю, может Вам повнимательнее надо смотреть. Если Вас всё устраивает, можете пройти мимо. У всех свои амбиции и пожелания к работе, хотите работать за такую зп, пожалуйста. Всех благ!
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