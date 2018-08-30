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|Директор ОО Ижевск № 1
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Являюсь бывшим сотрудником Банка Русский Стандарт. Негатива в части работы не имею, но хочется рассказать про чудесного руководителя Ижевского подразделения, С.Г.. В общих красках: трехэтажный мат - стандартное общение с сотрудниками, всякая чушь льется из его уст как песня. Всегда пытается доказать, что так многое делает для своих сотрудников, а мы его не ценим. При увольнении сотрудников, по собственному желанию, всегда кричит о том, что занесет в черный список, что обычно и делает... детский сад.
Его супруга - отдельная история, работает вместе с ним... дама наимилейшая, такого мата в общении я еще не слышал. Общаться с сотрудниками совершенно не может, начинает оскорблять и унижать.
В целом - сладкая парочка из Чувашии, которая кричит всем, что в Удмуртии народ совершенно работать не хочет. Надеюсь Банк Русский Стандарт в ближайшее время сменит руководство, т.к. "рыба всегда гниёт с головы".
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брс1 • бывший сотрудник
20.01.2016 08:35
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день, брс1!
Для проведения проверки по описываемой Вами ситуации прошу Вас сообщить данные для Вашей идентификации (ФИО полностью, дату рождения и должность).
Информацию Вы можете направить мне личным сообщением на данном сайте.
С уважением,
Вахоркин Александр
АО «Банк Русский Стандарт»
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