Являюсь бывшим сотрудником Банка Русский Стандарт. Негатива в части работы не имею, но хочется рассказать про чудесного руководителя Ижевского подразделения, С.Г.. В общих красках: трехэтажный мат - стандартное общение с сотрудниками, всякая чушь льется из его уст как песня. Всегда пытается доказать, что так многое делает для своих сотрудников, а мы его не ценим. При увольнении сотрудников, по собственному желанию, всегда кричит о том, что занесет в черный список, что обычно и делает... детский сад.



Его супруга - отдельная история, работает вместе с ним... дама наимилейшая, такого мата в общении я еще не слышал. Общаться с сотрудниками совершенно не может, начинает оскорблять и унижать.



В целом - сладкая парочка из Чувашии, которая кричит всем, что в Удмуртии народ совершенно работать не хочет. Надеюсь Банк Русский Стандарт в ближайшее время сменит руководство, т.к. "рыба всегда гниёт с головы".