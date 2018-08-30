Добрый день. 13.01.2015 г. ко мне на почту пришло письмо-приглашение на работу

(Tinkoff



Здравствуйте, Юлия.



Меня зовут Николай, я сотрудник подбора персонала Тинькофф Банка. Мне встретилось ваше резюме и очень меня заинтересовало.



У нас есть вакансия, на которой можно работать удаленно из любого города - оператор домашнего колл-центра. Каких-либо вложений не требуется, обучение проходит дистанционно)... Решила попробовать, опыт в банке есть, причем успешный (ИО руководителя) выполняла и перевыполняла планы, поставленные мне Банком. НУ ладно суть не в этом. Далее мне приходит первый этап обучения. Его я прошла успешно как об этом написал банк(



ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЮЛИЯ





Поздравляем Вас с успешным завершением первого этапа обучения!)



Это же отлично! Приступила ко второму этапу, звонок-знакомство, прошло все хорошо, все понятно, принцип тот же, что и у всех Банков. Записалась на второй звонок, подготовилась, что-то выписала себе, для меня все понятно, даю возможность отвечать девочкам, т.к. сама знаю кредитный калькулятор и преимущество кредитной карты. Дали домашнее задание, сижу делаю.... и о-ля-ля!!! Пришло -



К сожалению, в настоящее время мы не готовы сделать Вам предложение о присоединении к проекту. Благодарим Вас за проявленный интерес к данной вакансии. Я еще могу понять с третьего звонка... когда нужно работать с возражениями, с продажами...



Вчера написала им письмо,но как обычно пришел шаблон и очень-очень смешной



Здравствуйте.

В целях эффективной экономической деятельности и рационального управления своим имуществом Банк самостоятельно, под свою ответственность, принимает решения о заключении гражданско–правовых договоров с конкретными лицами. Мы внимательно ознакомились с Вашим резюме, но, к сожалению, в настоящее время не готовы сделать Вам предложение о присоединении к проекту. Возможно, мы вернемся к Вашей кандидатуре, если появятся новые предложения.



Это как?! Сначала заинтересовала, а потом нет. Я прошу вас удалите все мои данные, которые я вам отсылала, чтоб ни одного звонка от вас не поступало. И люди берегите свое время. У меня сложилась такое впечатление, что этим действием они собирают базу для холодных звонков.