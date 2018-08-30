Всем здравствуйте!

Меня пригласили на работу в Бинбанк, всё рассказали и вроде как всё хорошо. Пришла на собеседование все так же хорошо, проводили собеседование две девочки Наталья, Юлия и какой-то парень. Вела собеседование Наталья, она же все подробно рассказала, в дальнейшем задавала соответствующие вопросы. После того как прошел опрос всех пришедших, те кто вел собеседование ушли для переговоров, по возвращении объявили тех людей, кто прошел на эту должность, меня почему-то не выбрали по каким-то неведомым причинам. Почему не прошла на эту вакансию я так и не поняла, потому, что я, по-моему, была единственной кто выделялся, но хочу отметить, что обиды нет никакой, потому что сейчас я работаю на должности в тысячу раз лучше и зарплата соответствующая (видимо это было к лучшему, что не прошла). Однако, хочу отметить для всех желающих работать в бинбанке следующее: После того как сказали, что я не прошла собеседование, я решила подойти к Юлии и спросить, почему меня не выбрали и вот наш диалог попытаюсь воспроизвести:

я: Юлия скажите, пожалуйста, почему меня не выбрали?

юля: зачем это вам? (это уже было для меня странным, могла бы и соврать хотя бы или пожелать удачи в поисках работы)

я: просто хочу уточнить для себя

Юлия: я вам такое сказать не могу, не выбрали и всё (сказала она с язвительной улыбкой, будто я самый ничтожный человек и отвернулась от меня и ускорила шаг)

я: почему вы уходите? вы мне сказать что-нибудь весомое можете? или мне запрашивать ответ в письменном виде?

Юлия после этих слов остановилась, повернулась ко мне всё с той же миной на лице и сказала раздражённо

юля: никто вам ничего предоставлять не будет, вас не выбрали, и по какой причине это было сделано, я вам не оглашу

После этого ушла за дверь и всё!



Просто с ума сойти, почему ваши интервьюеры не могут общаться нормально с людьми? Почему банк нанимает таких некомпетентных на работу? Впечатление о банке складывается соответственно от того как ведут себя лица банка, но извините ни внешности (как иногда бывает, что за красивые глазки берут), ни компетентности это слишком, будто "шарашкина контора". Конечно же очень хочется чтобы руководство обратило внимание на работу этого сотрудника, но всё что я знаю, это то что она работает в Казани на Лево-булачной д. 30 и зовут её Юля, кадровик она или интервьюер конечно я так и не поняла.



И ещё кое-что, Юлия ожидайте жалобы и прочитайте то, что написано ниже:

В целях защиты прав граждан при трудоустройстве Федеральным законом от 29.06.2015 №200-ФЗ «О внесении изменения в статью 64 Трудового кодекса Российской Федерации», вступившим в законную силу с 11.07.2015 г., установлен конкретный срок — семь дней — для предоставления лицу, обратившемуся к работодателю и получившему отказ в заключении трудового договора, сообщения о причинах такого отказа в письменной форме.



За неисполнение указанной обязанности в установленные сроки работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, предусматривающей наложение на юридических лиц штрафа в размере от тридцати до пятидесяти тысяч рублей.



Крики души вышли на волю, надеюсь они будут замечены. Спасибо за внимание и отдельное спасибо Юлии.