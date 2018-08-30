Отзыв месяца:

январь 2016 года Вот… Даже и не знаю с чего начать… Сказать честно, не думал, что когда-либо ещё буду писать отзыв не только о Русском Стандарте, а вообще о любом другом банке, но, как это обычно бывает, обстоятельства сложились самым непредсказуемым образом. Так получилось, что мне довелось вернуться в лоно родной организации. Не то чтобы надолго, но некоторый след оставить я успел, о чём ниже подробно и поведаю. Очень подробно. Так что те, кому придётся это читать ввиду своих служебных обязанностей, сильно не сердитесь, постараюсь сделать всё максимально увлекательно. Как, в общем-то и было на самом деле.



В первом отзыве я уже осекался, что специализированного банковского образования у меня не было и нет. Наверное, пришло время раскрыть этот вопрос чуть глубже. По образованию я психолог. Это по первому. По второму – офицер вооружённых сил РФ, командный профиль. На стыке выплывает специальность психолог батальона/бригады. Ну да служба как-то не задалась, ввиду того, что в далёком 2008 году от нас, то есть военных психологов, решили отказаться в принципе. Выпускался я на вольные хлеба, вместо того, чтобы отправляться в какую-либо часть, отчего в скором времени и пришёл работать в банк. При всём при этом, я завис между городом и деревней. Примерно поровну. Часть жизни проходила в Москве, с её инновациями, технологиями и бизнес процессами, часть в дальнем Подмосковье, с её тишиной, красотой и не всегда комфортной средой. На выходе такой судьбы существо, а именно я, получилось злобное, но зато неприхотливое и способное выживать абсолютно в любых условиях. И тонко чувствующее грани между «можно» и «категорически запрещено». Это важно. Будем считать присказкой. Ну а сказка будет впереди! Итак, пойдём по порядку, с чего вдруг я решил вернуться в Русский Стандарт?



Жизнь после Банка



Как вам всем было известно, в июле месяце 2014 года, я положил на стол руководству заявление по собственному желанию и, отработав положенные две недели, оставил должность ведущего специалиста отдела обучения банка Русский Стандарт. Причин было несколько… Первая и решающая – тяжёлое заболевание близкого мне человека. Передо мной встал не самый приятный выбор: либо я начинаю больше зарабатывать и могу позволить себе нанять сиделку, либо, бросаю всё, и еду на край московской области, чтобы самому стать сиделкой… Вторая причина – я уже начинал маленько «гореть» на работе. Если по началу роль обученца доводила меня до щенячьего восторга, то под конец карьеры я уже был готов переубивать всех, кто посмел прийти в мою, уже почти личную, аудиторию, чтобы получить знания. Пожалуй, это основное… Руководствуясь первой причиной, я начал кидаться на все вакансии главных специалистов в БРС. Безуспешно. Где-то поперёк горла встал английский, где-то SQL, короче везде была какая-то веская причина, почему я не подхожу. И всегда, блин, одна, но решающая! То, что за пару дней не освоишь. Следом создаётся резюме на хед хантере и удочка закидывается уже во внешний мир. Вот тут-то я познакомился с банковским сектором во всей его красе! Сразу осекусь, теперь уже я точно расстался с банками окончательно, так что названий скрывать не буду. У кого что увидел – то и опишу.



После размещения резюме через пару дней отозвался банк «Открытие». Предложили должность специалиста учебного центра, который, к слову, получает в полтора раза больше чем ведущий в БРС, но и впахивает соответственно… Чуть ли не по выходным и праздникам. И он там, бедолага, один, как я понял. Зная, что не лучший вариант мне менять один учебный центр на другой, я всё ж таки съездил на собеседование. Встреча проводилась лично начальником управления. Довольно приятная женщина средних лет. Уж не знаю, что там у них было с помещениями, но она, дико извиняясь, предложила побеседовать в открытом кафе их бизнес-центра. Да почему бы и нет? Июль месяц, погода шепчет… Это моё первое и, дай Бог, не последнее собеседование на свежем воздухе с порцией мороженного. Остались только лучшие воспоминания! Предо мной был грамотный специалист, опытный руководитель, это было видно даже невооружённым глазом. Само собеседование так же прошло в комфортной обстановке. В итоге, договорились, что в субботу я приеду на демо-тренинг. Ну, то есть покажу себя во всей красе. Беру любую карту БРС и рассказываю о ней почтенной публике. Её интересовала моя манера подачи информации. Но демо-тренинг так и не состоялся. На почту прилетело письмо, что в субботу по независящим от «Открытия» причинам тренинг не возможен, давайте во вторник? Во вторник уже не мог я, по объективным причинам. Решили списаться и договорится позднее, но что-то ни мне никто не написал, ни я о себе не напомнил. Всё-таки перевесил второй нюанс, что в обучении я несколько перегорел… Ещё чуть позже, мне позвонил подбор «Открытия» и сообщил, что вакансия закрыта. Но мне всё равно спасибо, за то, что поучаствовал в конкурсе и удачи в карьере! Запомните этот момент, и скоро Вы поймёте, почему «Открытие» у меня теперь самый любимый банк, после БРС.



Плюнув на всё, я сорвался прочь из Москвы. Далёкий и малоизвестный посёлок, с красивым названием Серебряные Пруды. Уезжал не с пустыми руками. На прощанье я досрочно отозвал депозит на сто семьдесят тысяч и закрыл все карты с кредитами. Чистая сумма, оставшаяся на руках, составила восемьдесят тысяч. Чуть позже прилетела последняя зарплата от Русского Стандарта. Мне пришло больше (!!!) чем я ожидал, так как, оказывается, были неотгуленные дни отпуска, о которых я ни сном, ни духом. Итоговая сумма составила более 120 000 рублей. «Ну что ж, на первое время хватит», подумал я. Но это была жестокая ошибка. Если исходить из моих потребностей, то прожил бы и год, если ремень подзатянуть. Но я и отдалённо не представлял, сколько стоят лекарства необходимые сердечнику!



Резервы таяли на глазах. Поняв, чем дело пахнет, я поменял видимость резюме ХХ на «видно всему интернету» и ждал… Первым (и собственно единственным) оказался Тинькофф.

- Добрый день, почитали Ваше резюме, видим, что Вы не первый день работаете в банках и неплохо разбираетесь в розничных продуктах.

- Ну что есть, то есть! - довольно ответил я.

- Мы бы хотели предложить Вам стартовую вакансию специалиста в… отделе сбора просроченной задолженности.

- Господа, потрудитесь мне объяснить связь между: «разбираетесь в банковских продуктах» и «вышибаете долги с неплательщиков»? У Вас что, сбор ещё и по всей линейке консультирует? Вклады там, ПИФы?

- В общем-то нет. Не интересует вакансия – так и скажите!

- Не интересует! И не звоните мне больше! Я расцениваю Ваш звонок как телефонное хулиганство!

Вот так я их! Вру, конечно. Всё было куда мягче, но не приукрасишь – не интересно будет читать… Тем не менее, проблема с деньгами осталась актуальной. Но удача пришла откуда не ждали!



Меня выручила Ласточка, более известная как ВАЗ 2107, 1993 года выпуска. А действительно, чё ей в гараже пылится, если в местное такси требуются добровольцы с личным автомобилем? Сказать честно, это было шикарное время! Родной подмосковный район, окрестности которого я непрерывно познавал в течение семнадцати лет жизни. Дороги старые – но гладкие. Почему? Да потому что там машин почти нет! Пробки? Не, не слышал. Светофоры? Ближайший в Зарайске, тридцать пять км от меня. На этих дорогах я был Богом. Даже если снять все знаки, я всё равно буду знать, где мне уступают, а где я. И уж тем более под каким кустом постоянно сидят гаишники, а где их с роду не было. И полная карта Серебряно-Прудского района в голове, со всеми закоулками, двориками и пляжами вдоль речек. Я знал как проехать к тем улицам и деревням, в существовании которых сомневался даже навигатор.



Как Вы поняли, работа не пыльная. После слов клиента: «братан, опаздываю!», четырёхступная семёрка неслась от деревни до райцентра свыше ста пятидесяти километров в час, превышая установленные нормы децибел. Здесь, кстати, не шучу. Мало кто верит, но я из ласточки выжимал и 160 км, правда с горки. Сие занятие приносило по 3-4 тысячи чистой прибыли за день. За вычетом путёвки, бензина и всего прочего, то, что я клал непосредственно в карман. Но с окончанием тёплого сентября исчезли москвичи-дачники, и доходы одним днём упали до 200-500 рублей за двенадцать часов работы... Бизнес стал не актуален, и Ласточка была хладнокровно продана по бросовой цене. (До сих пор думаю, зачем я это сделал? Стояла б в гараже, авось щей не просит.)



Пожалуй, пришло время, самому откликаться на вакансии, а не ждать у моря погоды. Сейчас смотрю статистику – аж страшно становится… Порядка ста двадцати откликов за полтора месяца. Но это сейчас. А на тот момент я точечно бил по интересующей меня профессии – разработка новых банковских продуктов. Восемь банков посмотрели мои отзывы и промолчали. Опыта прямого нету. А что у нас тут?... Ага! ПроБизнесБанк. Специалист отдела разработки новых продуктов для юр лиц. Ну и ладно. Нам что физики, что юрики, как-нибудь разберусь. Опыт – не требуется. Это есть. Уверенный пользователь ПК. Это тоже есть. Активная жизненная позиция – до сих пор не имею понятия что это, но будем считать есть. Отзываемся! Ради опыта работы в бизнес подразделении, я был готов даже расстаться с последними деньгами и нанять сиделку из местных. Мне перезвонили, и на следующий день я приехал в Москву на собеседование. Первый раз за два месяца.



Помня дресс-код Русского Стандарта, я явился в деловом костюме и при галстуке. Однако, встреча меня немного шокировала… Рваные джинсы, поношенная водолазка с дырявыми рукавами, и небритая морда, довольно жующая жвачку. Сотрудник представился начальником отдела и пригласил меня к себе в кабинет. Шли мы через плотные ряды гопников, человек семь, не меньше. Добравшись до кабинета, сжимая кошелёк и мобилу в кармане, и присев за стол, я впился глазами в тварь, живущую в мелком аквариуме. Огромный тарантул, вокруг которого валяются иссохшие трупы мадагаскарских тараканов (ей Богу не вру!). Нет, я, конечно, люблю животных, но не таких же стрёмных! Ладно бы хомячок. Или черепашка. Ну игуана на худой конец. Но работать в непосредственной близости от этого монстра мне уже не позволяла, как минимум, лёгкая форма арахнофобии (с детства с гордостью ей владею).

Начальник зашёл из далека.

- А чё в костюме приехал?

И первые десять минут были потрачены на разбор полётов с моим внешним видом. В конце концов, собеседник вскрыл карты:

- Просто если ты весь такой официальный, тебе может быть не комфортно в нашем коллективе.

Я честно ответил, что с удовольствием сниму костюм и заведу себе на рабочем месте какую-нибудь зверюшку. А чё бы нет? Этот ответ его, вроде как, устроил.

- Чем разработчики занимаются знаешь?

- В общих чертах.

- Ну? -спросил начальник выплёвывая жвачку.

- Получаем задачу на разработку от руководства. В первую очередь скрупулезно потеем над документацией. Когда с бумажной волокитой покончено – отчитываемся руководству и делаем доработки с оглядкой на их замечания. Ну а там уже ставим задачи АйТи отделу и контролируем исполнение.

- Ну, в целом верно. - согласился руководитель отдела. -У тебя в резюме написано, что хорошо знаешь банковские карты. Вот я сам разработчик, а нифига про них не знаю. Чё там в них есть интересного?

- Есть какая карта с собой?

- Ну вот, на.

- Значит так, платформа МС Ворд, а значит это-это-это. Микрочип – ля-ля-ля. Магнитная полоса имеет объём компьютерной памяти – парам-пам-пам!

Короче всё, что мог сказать по внешнему виду пластика – сказал. Минут пять рот не закрывался. Начальник одобрительно покачало головой.

- Мы это, если честно, планировали взять человека вообще без опыта в банке. С ноля. С полного.

Вот засада-то, а? Значит для восьми банков у меня опыта слишком мало, а для этого слишком много! Ну капец вообще! Ребята, разработчики, как вы пробились на свои должности? Я не претендую на ваши места, мне уже тупо интересно!

- Куришь? - задал контрольный вопрос начальник.

- Курю.

- Лан, в течение недели перезвоним.

Я не знаю, по какому они там календарю живут, но с тех пор неделя прошла уже даже на Юпитере. Не перезвонили. Пробовал перезвонить сам – трубочки сбрасывают, телефончики отключают, ну как обиженные восьмиклассницы, ей Богу. Будь мужиком! Скажи в глаза, что не подхожу, и разошлись как в море корабли. Я даже не прошу мне звонить, но хоть возьмите трубку и поведайте мне об отказе! Не миллион же человек к вам ломится. Но, повторюсь, мужественной оказалась только девушка из банка «Открытие»…



Кстати, одновременно с вакансией в ПроБизнесБанке, на ХХ появилась неплохая должность в Лето Банке. Неплохая в том смысле, что я туда подходил на 200%. Даже по образованию. По диплому-то я психолог, не самая востребованная профессия в банках. Отозвался и забыл. Это было 5 октября.



Вернувшись в Пруды, я получил ещё один звонок. Причём не по моему отклику, сами меня нашли. Предложили стать руководителем проекта. Оклад сто тыщь! Всё остальное, что мне рассказывали, потонуло в этой цифре. Собеседование на следующий день. Думаете я приехал? Я ПРИЛЕТЕЛ! Сто тыщь! Да я за сто тыщь зайца в поле лопатой убью! Такое бабло каждый месяц с неба падать будет! Вот свезло так свезло! Уже с некоторой неуверенностью, я одел костюм. Под дверями бизнес-центра простоял около часа. После третьего звонка с моей стороны и вежливом напоминании о собеседовании, мне всё ж таки заказали пропуск. Собеседование проводила настоящая железная леди. Я её даже немного побаивался. Хотя… Как сказать собеседование… Дословный диалог:

- С какой должности ушли из Русского Стандарта?

- Ведущий специалист отдела обучения.

- Обучение? И зачем Вы мне нужны?

Я прям не знал что ответить. Может стоит сказать, что у меня активная жизненная позиция?

- Если бы мне был нужен обученец – я бы взяла своих. У нас тоже есть учебный центр.

- В общем-то логично… Но при всём моём уважении, Вы об этом узнали только что? -спросил я кивнув на распечатанное резюме с хед хантера.

Дама бросила беглый взгляд на бумагу, и уткнувшись в предыдущую должность, попрощалась:

- Извините за беспокойство. Всего доброго!

Вот моё личное мнение, что уголовный кодекс разрабатывали не для того чтобы защитить хороших людей от плохих, а совсем наоборот. Словами: «убить, расчленить, сжечь, закопать как радиоактивные отходы», нельзя в полной мере выразить моё негодование. К сожалению, название этого банка моя память не посчитала нужным сохранить. Но начиналось с аббревиатуры КБ. Однако, идеей руководителя проекта, я уже загорелся. Чем из меня плохой руководитель? Да и знаю лично парня, который с моей же должности пошёл на РП в нашем же банке. Чем я хуже?



Отозвавшись на ряд вакансий, вскоре, получил звонок:

- МДМ банк. Заинтересовало Ваше резюме. Должность рук. проекта по программе лояльности.

- Ок, только давайте сразу решим один нюанс: я работал в уч. центре и прямого опыта работы РП у меня нет (уж больно надоело по 180 км туда-назад отматывать).

- Да вижу. - ответила девушка, -Не дура, читать умею. Вы ж всё написали.

- Ну, раз так, то приеду.

Это был действительно тёплый приём. Опрятные сотрудники, ни минуты ожидания сверх оговорённого времени. Приятный молодой человек, тоже руководитель проекта, проводил собеседование и задавал реально адекватные вопросы. Но… Он сделал меня на моей, как я считал, площадке. Да, я знаю программы лояльности, но знаю их с точки зрения пользователя. А речь шла о внутренних процессах, недоступных для знания (а тем более понимания) клиентов. Хотя я и давал правильные ответы, совершенно не мог объяснить, почему я так считаю. Интуиция. Не более того. В итоге, парень сам объяснил мне все нюансы, и, я бы сказал, повысил мои знания о программах лояльности процентов, этак, на двадцать. Я искренне рад, что был в МДМ на собеседовании. Отличный бесплатный урок бизнес-знаний. Остались только самые приятные воспоминания. Правда, они тоже не перезвонили сообщить об отказе, ну да я и не ждал. Всё было более чем понятно сразу, по итогам собеседования.



Но судьба решила дать второй шанс. На похоронах батюшка попросил всех выключить телефоны перед отпеванием. Причём именно выключить, а не перевести в беззвучку. Священник пояснил, для чего это нужно:

- Братья и сёстры! Когда читается молитва, ему становится плохо (это про Князя Тьмы, надо полагать). И он будет всячески пытаться нам помешать. Если Вам звонят хотя бы раз в год – то этот момент будет именно сейчас.

И действительно! Проводив человека в последний путь, где-то после обеда, я включил телефон. Тут же прилетела смска «вам звонили», и время звонка приходилось чётко на отпевание. Номер незнакомый… Мож по работе чего? Дай-ка перезвоню…



На том конце… эм… радиоволн, что-то бессвязно мычало. Я разобрал лишь несколько фраз: Иван (имя изменено), БИН банк, зам начальника управления, скину информацию на почту. Ну скинь, я чё, против что ли? Письмо, к моему удивлению, было написано очень даже внятно. В Серебряных Прудах меня более ничего не держит – едем!



Если кто-то помнит старые серые школы, которые были повсюду до ремонтов, то вы легко представите себе бизнес-центр БИН Банка. Надо только мысленно снести один этаж, добавить чуть больше разрухи, плесени по каркасу здания и отодвинуть его на конечную станцию одной из веток метрополитена. К слову, внутри было довольно уютно. Встретил меня тот самый Иван, и бьюсь об заклад, в школе его постоянно били. Да и в университете. А уж в армии… Господи, о чём я? В армии он бы вообще не выжил. Не могу сказать, что человек плохой, но внешность у него как у классического ботаника. Настоящий стереотип. Добавим шепотку полного отсутствия навыков делового общения, чайную ложку незнания банковских продуктов и зам начальника управления готов! Нет, Вы не подумайте, что я такой плохой и смеюсь над недостатками человека. Нет! Я подозреваю, что Иван очень умный, отличный руководитель и это главное. Но собеседник из него…



Дёргаясь, как будто перед ним уголовник, Иван, раза с третьего, сформулировал свой вопрос:

- Вы знаете что-нибудь о БИН Банке?

Я честно признался, что мои знания о них ограничены передачей «Что? Где? Когда?».

- Тогда для начала я расскажу Вам о нас…

Если бы я умел распадаться на атомы и материализоваться за сотни миль от своего текущего местоположения, я бы это сделал! Вы смотрели передачу «Устами младенца»? Вот детишек из той передачи я понимал и частенько угадывал правильный ответ. Ваню я не понимал вообще. Он начинал рассказывать про одно, тут же перепрыгивал на другое, затем стремительно хватался за третье и, что б его, возвращался к первой мысли. Из получасовой презентации я вынес лишь то, что БИНБанк входит в ТОП-50. Что он там рассказывал ещё, я не воспроизведу даже под гипнозом. Чуть не забыл, собеседование было так же на руководителя проектом программы лояльности. Когда наступила моя очередь задавать вопросы, я поинтересовался:

- А с какой именно программой лояльности надо будет работать?

- По картам.

Гениально, блин! Я боялся, что они лоялку к ипотеке подвесили!

- Иван, а можно чуть подробнее?

- По кредитным картам.

У меня пропало желание задавать вопросы… Но, опыт работы в учебном центре не прошёл бесследно.

- Иван, зайдём с другой стороны… Эта программа лояльности разработана Вашим банком, или ко-бренд?

- Ко-что?

- Ну Малина, там, какая-нибудь, Аэрофлот?

- Эта программа и не наша и не ко-бренд.

По моим извилинам бешено носились электрические импульсы, пытаясь найти похожую информацию, если уж не в памяти, то хотя бы в долях мозга отвечающих за воображение. Файл не найден.

- Простите, а чья?

- Ну там клиент копит бонусы. Чтобы их копить надо расплачиваться…

- К чёрту теорию. Я это всё в Русском Стандарте рассказывал не одной сотне человек. На что можно потратить баллы? Да и вообще, известно ли Вам, уважаемый, что у любой программы лояльности есть такой показатель как совокупный расход баллов? Он даёт нам возможность оценить, насколько программа успешна. Чем больше баллов, совокупно потраченных всеми клиентами на получение вознаграждения за определённый промежуток времени – тем лучше. Значит, программа работает и пользуется спросом. Если баллы тупо копятся, но не используются, то клиенты пользуются картой по любой другой причине, но только не ради бонусной программы. Каков этот коэффициент у Вас?! (Я же говорил, что собеседование в МДМ не прошло даром). Подозреваю, что кто-то где-то начал читать молитву. Потому что Ивану стало реально не хорошо. Из набора слов, которые были высыпаны на мою бедную голову, я всё же сложил ответ:

- Короче, это программа Вашего банка, только с большим количеством партнёров. Шоколадницы там, всякие, и т.п.

- Да, - утвердительно кивнул Иван.

- У меня больше нет вопросов…



Поспрашивав о моих… ХОББИ (!?!) и уточнив зарплатные ожидания, Ваня поспешил от меня избавится, так как опаздывал на совещание с руководителем департамента. В голове промелькнула картинка, как в доме престарелых кучка маразматиков судачит о том, что Ленин оставил этот мир слишком рано. Тем не менее, если Иван целый зам руководителя управления, то шансы у меня есть. Ах, моя детская искренняя наивность! Ваня, как Вы уже конечно догадались, не перезвонил… Хотя обещал непременно это сделать. Кстати, обещание он сформулировал раза с пятого.



На всякий случай, я попутно съездил в никому неизвестный 2Т Банк и прошёл собеседование на старшего специалиста колл-центра. Тут всё было ровно, с моей стороны ни единой претензии. Меня даже приняли, и я сдал все документы для оформления. Тылы прикрыты. Не возьмут в БИН Банк – рысью сюда. Собственно, требовалась лишь моя отмашка: оформляйте! И всё было бы готово в течении пары часов. Но я тянул, так как ждал ответа от БИН Банка. Не хотел обременять людей лишней работой, вдруг возьмут на рук. проекта? Но, как известно, не взяли. В 2Т Банк я, конечно, позвонил, но вакансию уже закрыли… Слишком долго раскачивался. Вот Вам и притча про двух зайцев в действии.



Листая ХХ наткнулся на вакансию Лето Банка. Слушайте! Да я ж тут даже по образованию подхожу! Отклик… Опаньки! А я сюда уже отзывался. 5 октября. Сегодня уже 5 ноября, а они ещё до сих пор даже не открыли моё резюме! А вакансия регулярно обновляется, значит актуально. Ну-ка, где ваш сайт? Ага. И тут висит. Отправить резюме… Блин! Переадресация на хед хантер. Не, там дохлый номер. О! Почта отдела подбора. «Возьмите меня на работу». Отправить! Прошло три часа – тишина. Телефон отдела кадров! Какая удача! Городской номер… Ну нафиг деньги тратить, позвоню с домашнего. Раз пять трубку не брали вообще. Поумирали там все что ли? Эй! Я хочу к вам! Меня уже дико радует, что у вас в подборе никто не работает! Я тоже хочу ничего не делать и зарплату получать! Раза с шестого трубку всё-таки взяли. И… Уточнили город, в котором меня интересует вакансия.

- Москва. -ответил я, протирая глаза. Да нет, не глюки. На сайте действительно телефон указан с московским кодом.

- Сейчас переведу на Москву, ожидайте.

Угу… Ожидаю… Счёт за междугородний звонок. Это ж надо так людей обманывать? А самое обидное, что на Москву меня так и не перевели.

- Нет никого. - флегматично сообщила девушка. -Давайте Ваш номер телефона, как придут – сами Вам перезвонят.

Ну круто! Всё. Решено! Однозначно иду в Лето Банк! Я не знаю более ни одной организации, где можно свалить всем отделом в рабочее время. Мне, разумеется, никто не перезвонил. Вот уж дудки! С кого-кого, а с вас я так просто не слезу. Уж очень мне ваша организация труда приглянулась. На следующий день сделал ещё один контрольный прозвон. Возможно даже попал на Москву, так как переводить меня никуда не пытались. А просто записали номер мобильного и обещали перезвонить в течение дня. Короче, беспечная работа в Лето Банке, так и останется мечтой… Никто не перезвонил, отдел кадров трубку больше не брал, резюме не смотрел, признаков жизни не подавал… Ладно бы я не подошёл, не так обидно. Тупо в игнор отправили, даже не глядя на моё резюме.



Кстати, их подбор персонала находится в том же здании, где и колл центр БРС. Я вот всё думаю организовать группировку из старых коллег и, по предварительному сговору, вынести нафиг у Лето Банка все компы, сканеры и принтеры. Главное чайник не трогать, а то поймут, что чего-то не хватает.



Махнув на всё рукой, я сбил планку до специалиста колл-центра. Приближался декабрь, скоро все организации закроют наборы, и моё трудоустройство откладывается до середины января. Не айс… Надо хоть где-то переждать зиму, лучше синица в руке. Пойду куда поближе. В ВТБ 24. От моего дома пешком двадцать минут. Это не торопясь. Бегом минуты три-четыре. Можно даже дома обедать. Отозвался… Перезвонили.

- Резюме показалось интересным (блин, как вы меня все уже бесите этой фразой!), готовы пригласить Вас на собеседование. Работа заключается в исходящих звонках и продажах по телефону.

- ОТМ?

- Не-не-не! Колл центр, с элементами продаж.

- Ну. То есть ОТМ.

- Нет не ОТМ! - обиделась девушка, -Колл центр.

- Исходящие звонки, продажи. Чем Ваш колл-центр отличается от ОТМ?

- В нашем колл-центре продажи не обязательны. План будет, конечно, но это лишь четверть от премии. Не хотите продавать – не продавайте. Тупо премию меньше получать будете. Так что, придёте?

Да приду конечно… Авось не далеко. Вон ваша вывеска мне в окна упирается. И вообще, такими темпами, я ближайшие несколько лет совершенно ничем не занят.



На следующий день я притащился на массовое собеседование. Ещё раз во всеуслышание была озвучена вакансия: СПЕЦИАЛИСТ КОЛЛ-ЦЕНТРА! Все на эту позицию пришли? Все. Отлично! Тогда, для начала пойдёмте я Вам покажу ваши будущие рабочие места. А потом уже будем собеседоваться. Кстати, четыре часа у них собеседование длится…



Поднялись на девятый этаж. Хех, вон мой дом! Прикольно! Прошли по коридору и остановились возле двери с табличкой «Отдел Телемаркетинга». Тут же появилось ощущение, что меня где-то пытаются обмануть… Но вот где? Зайдя в кабинет ОТМ, девушка запела соловьём про бешеные бабки, которые крутятся в этих стенах и стремительный карьерный рост. За неделю от специалиста до директора – тьфу! Половина таких в совете директоров. Но, это конечно если у тебя активная жизненная позиция. Отбившись от процессии, я поинтересовался у одного из операторов:

- Братиш, вы колл-центр или ОТМ?

- ОТМ.

- У вас продажи обязательное условие?

- Ты чё, из Тайги вылез? Конечно обязательное. Чем ещё ОТМ может заниматься, как не продажами?

Девушка из подбора заметила наш разговор.

- Вот! Я смотрю молодой человек у нас уже знакомится с будущими коллегами! Да, вы все будете сидеть здесь, бок о бок, и заниматься единым функционалом!

- Анастасия, можно Вас на пару слов?..

- Да? -спросила она отойдя со мной в сторонку.

- Я на какую вакансию подписывался?

- Колл центр!

- Вы меня куда притащили?

- В колл-центр!

Блин… Вот был бы парень, прямо здесь из него всю душу вытряс на глазах у изумлённой публики. Но передо мной женщина. Морали, нормы, устои общества… Как я не люблю все эти ограничения, если честно.

- Настя? Я похож на лоха?

- Нет.

- Это ОТМ.

- Это колл-центр.

- Мда… Медицина в вашем случае бессильна… Неужели всё так плохо, что Вы затаскиваете сотрудников в ОТМ обманом?

- Ну хорошо! Пускай это ОТМ. Вам какая разница?

- Огромная!

- Да что те на телефоне работают, что эти! У нас это всё называется колл-центр.

- Нда? А секретарь председателя правления банка у Вас тоже называется колл-центр?

- Причём здесь секретарь?

- А он тоже на телефоне работает! Руководствуясь Вашей логикой – он колл-центр.

- Скажите, Вы в работе вообще заинтересованы?

- Да! Но не в ОТМ!

- Тогда всего доброго! Других вакансий у нас нет.

Мать моя Виза Платинум! Что происходит с этим миром? Я вообще ещё жив? Может, у меня давно кончились деньги и я умер от голода? А это всё специальный ад для сотрудников банка? И ПроБизнесБанк, и БИН Банк, и Лето, и ВТБ 24?.. Так, надо проверить, жив ли я? Попробую удариться головой о стену. Блин, больно… Походу жив. Пошли искать дальше…



Открываем хед хантер. Специалист КОЛЛ-ЦЕНТРА. Так и напишем. ВТБ 24. Сразу нет. РосЕвроБанк. Отзываемся! Чё?! Отказ?! Блин, да прошла всего минута! Фига себе вы зажрались, уже ведущими специалистами плюётесь! Чёрт с вами. На вас белый свет клином не сошёлся, слава Богу. Сетелем Банк. Оклад ДО тридцати, опыт не менее года, английский обязательно, испанский желательно, активная жизненная позиция. Да вы, господа, зажрались ещё больше, чем РосЕвро… Если у вас такие люди в колл центре сидят, страшно представить себе топ-менеджеров. Это, наверное, гигантские летающие мозги. Кто там дальше? Тинькофф. Сразу нет. Дальше… Что? Больше ни один банк не набирает сотрудников колл-центра в Москве?!

- Нет! -вырвалось у меня…

- Да! -подмигнула с экрана эмблема Тинькова.

- До этого я не опущусь!

- У тебя нет выбора!

- Я могу копать землю!

- Не можешь! Там опыт работы от трёх лет и высшее строительное образование! Два! Одно по совковой лопате, второе по штыковой!

- Я вернусь в армию!

- Ты пытался! Уже не однократно. Даже по связям. Её развалили. Всё, нет больше армии. Но есть Тинькофф!

-И что же мне делать?..

- Открой меня. Пролистай страницу вниз. Видишь зелёную кнопочку?

- Вижу…

- Нажимай! Умничка! Сейчас перезвоню.

И ведь перезвонили! Назначили собеседование, моей гордости оставалось жить не более 18-и часов. 17… 16… 15…



На телефонный звонок мне уже даже не хотелось отвечать. Скорее всего Тинькофф что-то уточнить собирается. Блин, настырно ведь так ещё звонит. Ну я тебе сейчас… Стас? Старый коллега и лучший дружище? Соскучился что ли?

- Да Стасон?

- Ну чё, блудный сын, нагулялся?

- Да не то слово…

- Ты где щас?

- В пролёте…

- А. Это хорошо.

- Отлично…

- Да не, реально хорошо. У нас в клиентской поддержке местечко освободилось. Пойдёшь?

И из глаз хлынули слёзы радости…



Первая неделя кризиса



Вернувшись в лоно родной организации, я спокойненько сел обратно за до боли знакомый телефон. Пришёл не в самый низ, а сразу на специалиста первой категории, к тому же выделенная линия вкладов. Ну, там сразу семь, а то и восемь, направлений были в моей ведомости, но основное вклады. Гигантских очередей не было, присутствовало ожидание. Ночами вообще книги писал, чтоб как-то себя развлечь. Аж две штуки за всё время работы написать успел. Первый блин комом, конечно, но вторая сорвала овации у немногочисленной, но тем не менее публики. Ну да речь не об этом.



Периодически пригождался и опыт обучения. К примеру, когда вышла новая карта, ко-бренд с Майлс энд Мо, для своего подразделения обучение проводил я. Потоком по три человека, в день по 7-8 партий. Денька за три управились. Особенно мне понравилось, что первый тестовый звонок по новому продукту пришёл именно на меня! И так уже раз 30 весь материал проговорил, ещё и волей случая контролирующему подразделению мастер класс показал. Вроде дела пошли в гору. Оклад меня устраивал, коллектив душевный. Клиенты… Да тоже в большинстве своём хорошие люди. Есть определённый процент неприятных моментов, ну да у кого в сфере клиентского обслуживания их нет? Даже в такси мне такие люди порой попадались… Опять же, уносит в сторону. К чему я это всё начал? Ах да!...



Всё началось 17-го декабря. Обычный, ничем не примечательный день зимы, правда больше походящий на осенний. Проснулся я за городом. Приветливо потрескивал камин, видимо жена встала раньше и растопила его, часы с кукушкой прокуковали двенадцать раз. Кошка просила жрать. Ничто не предвещало беды. Увидев полную миску вискаса, я спросил:

- Ну и фигли мяу?

Спросонья совсем вылетело из головы, что животные обладают куда большими аналитическими способностями, нежели мы. Кошка начала делать запасы… Но понял я это много позже. Пнув животное под кровать, я взялся за мобильник. Вдруг кто звонил? Звук на ночь был отключен. В телефоне было сообщение от моего старшего специалиста, она спрашивала, могу ли я выйти сегодня на подработку? Ответив с опозданием на два часа, что не могу, я открыл РБК новости. Перед глазами проносились какие-то непонятные заголовки: «Чёрный понедельник», «Спасти рядового Вкладчика», «Психологически важная отметка», «А был ли рубль» и тому подобное. Открыв подпол, я сказал сам себе:

- Ну не знаю, как там ваш доллар, а мой картофан в полном порядке. Цветёт и пахнет. Кстати, надо будет на днях оборвать ростки, а то реально зацветёт.



Птицы пели, невзирая на погоду, дом стоял, руки и ноги шевелились, мозг потихоньку просыпался. Всё нормально. Но я жестоко ошибался... Если бы я знал, что ждёт меня на следующий день, то закрылся в подполе вместе с кошкой! Жену бы не взял, так как она, в отличие от кошки, ест картошку. А закрылся бы я на долгий срок, так что даже ботва была на счету.



Следующим утром, поднявшись на пятый этаж, я очутился на рабочем месте. На приветствие ответили единицы. Пробежав глазами по изнемождённым лицам, я начал подозревать, что кошка знала то, чего не знал я.

- Какое ожидание? -поинтересовался я у коллег?

В не самой цензурной форме мне объяснили, что ожидания нет, не было и не ожидается. На линии очередь. Многие не поймут всей серьёзности ситуации, так что поясню: на линии вкладов очередь!!! И не два клиента, что редко, но бывало, а шестьдесят!!! Вгрузившись в систему, я снялся с паузы и принял первый звонок:

- Банк Русский Стандарт. Алексей, здравствуйте!

- Шеф, всё пропало! Лицензию отзывают, начальство уезжает!!!

- Простите, что?

- Что-что?! Лицензию у Вашего банка отзывают, а начальство Ваше бежит из страны!!!

- Быть того не может! Я бы знал. Щас уточню, минуту…

Поняв, что 98 писем, полученных в рабочей почте за два дня, я точно быстро не прочитаю, я решил тянуть время:

- Простите, а откуда такая информация?

- Из ЦБ!!! Инфа сто процентов!!!

- Знаете, я сегодня пока ехал в метро, читал РБК новости, там ни слова об этом.

- Какие новости?! Ваш банк давно купил СМИ! Инфа сто… Нет, ТЫЩА процентов!!! У меня знакомый в ЦБ работает!!!

Посмотрев анкету клиента, я вспомнил, что у меня, военного психолога и, по совместительству, сотрудника Банка, есть знакомый музыкант из культовой рок-группы «Чёрный Обелиск», и допустил, что у водителя ООО «Грузовичкофф» может быть знакомый в ЦБ.

- Простите, а Вы сейчас звоните только чтобы передать мне эти пренеприятнейшие известия?

- К чёрту Вас, -раздалось из трубки, -Я хочу забрать свой вклад!!! И непременно в валюте!!!

- Досрочно забираете?

- Да!

- Про ставку до востребования в курсе?

- Да!

- Ну ок, ща гляну, какое отделение может осуществить конвертацию.

- И гляньте заодно какой курс!!!

Я глянул. Покупка есть, а вот продажа прочерк…

- Свет, - обратился я к соседке по ряду, -Как это понимать?

- Банк сейчас не меняет рубли на баксы. - ответила милая обаятельная девушка, с глазами загнанного волка, - Ни наличкой, ни безналом.

- О как… Иван Иваныч, спасибо за ожидание, баксы не даём. Забирайте свои писят тыщ в рублях.

- Ладно, давайте хоть в рублях… А какая ставка по вкладам у Вас сейчас?

- Двадцать годовых, - флегматично ответил я, глянув сайт. ЧЕГО??? СКОЛЬКО-СКОЛЬКО??? -Иван Иваныч, минуту…

Следующие шестьдесят секунд, мне объясняли текущее положение дел и наливали в гранёный стакан корвалол до краёв. Глядя, как в стакане корвалола шипят две таблетки валидола, я вернулся к клиенту:

- Иван Иваныч, всё верно. Двадцать годовых. Но это если триста косарей положить. С Вашего полтинника, девятнадцать и пять.

- Пойдёт! Как мне переоформить по новой ставке?

Я прям растерялся…

- Иван Иваныч, а как же лицензия, начальство за бугром, ЦБ, все дела?

- А, -махнул рукой клиент, -Кто не рискует, тот не пьёт шампанского.

Рассказав Иван Иванычу, как переоформить вклад, я залпом выпил лекарства и потребовал объяснений. Проанализировав несколько десятков рассказов, я вынес следующее: скаканули валюты и обрушились акции, что собственно нормальное явление за последние дни. Глянул графики стоимости природных ресурсов. Нефть упала в пределах разумного, газ вообще растёт. Ничего, как бы, не предвещало… Однако, факт на лицо. Плюс, ЦБ повысили ключевую ставку, что, с высоты моих знаний в области экономики, совершенно зря. Хотя я далеко не профессионал в области макро экономики, так что им виднее. «Карманы кто-то набивает» -пронеслось в голове, «Искусственный крах рынка посредством слухов. Кстати, это уголовная статья. Хотя пока по ней никого пока не сажали, и сейчас вряд ли посадят».



Все обращения клиентов в этот день можно разбить на три группы:

1) Хочу забрать.

2) Хочу положить.

3) Хочу зелёные американские рубли.

Я искренне попытался объяснить паре клиентов, что верх глупости покупать баксы на пике курса, и что он сейчас в течение нескольких недель будет падать, по законам рынка. Будучи обозван умолишённым, и узнав, что доллар скоро будет стоить 500 рублей, а евро 1000 – я оставил благие цели и врубил хладнокровного специалиста группы поддержки. Только инструкции. Ни влево ни вправо. Хотите пасть в пропасть по своей глупости – Бога ради. Моя хата с краю. Но, сердце дрогнуло от следующей истории, и я вновь попытался вразумить клиента:

- Дядя Вань, у тебя твой Пенсионный Плюс лежит уже два года, под 10,5% годовых. Ему до окончания неделя!!! Вот смотри сам: 700 000 рублей * 720 дней / 365 дней и * 10,5% годовых, это (!!!) 144 986,30 деревянных!!! Твоему вкладу осталось лежать неделю! Дождись окончания вклада!!!

- Не! Не проведёте! У Вас через три дня лицензию отзовут! Страхуется 700 000 р., проценты не вернут, а так хоть по ставке 0,5% что-то получу!

- Дядя Вань, по ставке 0,5%, это всего 6904,11 деревянных! Ну поверь ты в нас, подожди неделю! Что такое семь, без малого, тыщ, против 145 косарей??? На фоне твоих семисот жалкая цифра!!!

- Не-е-е-е! Вы меня обманываете! Так хоть семь тыщ получу, а то вообще никаких процентов не отдадут. Я пенсионер, для меня и семь тысяч деньги! У меня знакомый в ЦБ, сегодня было совещание, у Вас через три дня лицензию отзовут, инфа 100%!

Господа, это было 17.12.2014. Я пишу уже год спустя. Пока банк жив. Угадайте, как нас проклинает дядя Ваня? Именно Банк. А знакомый с ЦБ ни при чём. У него же инфа 100% была, это БРС виноват, что не крякнул, согласно инфе ЦБ.



Домой я пришёл почти без сил… Выгрузив содержимое из карманов куртки, я бросил это всё на разобранную кровать. Кошка тут же вынырнула откуда-то сзади, и бросилась всё нюхать. Брезгливо откинув от себя лапой несколько мятых купюр российских денег, она вопросительно посмотрела на меня.

- Что? -спросил я у кошки.

Та откинула от себя рубли ещё дальше.

- Я не буду покупать валюту на пике её курса! Доллар и евро сейчас будут падать. Ну, если и не будут, то и вверх не рванут как вчера.

Сплюнув на ковёр, кошка постучала себе лапой по голове, за что и получила пендаля под хвост. Ночь прошла беспокойно. Мне снились руины городов и солдаты в НАТОвской форме, идущие строем по Красной Площади. Но утром, посмотрев в окно, я понял, что это был всего лишь кошмар.



С некоторой неуверенностью, я подошёл к своему рабочему месту.

- Что нового? -осторожно спросил я. И был ответ очаровательной девушки, которой я любуюсь уже которую смену (Исключительно внешне, а то сейчас понапридумываете себе! Я женатый человек!!! Жена, кстати, красивее, просто примелькалась. )

- Да в общем-то всё по старому. Только вот банк порезал кредитные лимиты по картам…

Ну порезал, так порезал. Имеет право, в конце концов. Но вся моя уверенность рухнула в пропасть, после первого же звонка… Боязливо поглядывая на статус «премиум», я выслушивал вполне разумное негодование:

- Я за Вашу карту, плачу пятнадцать косарей в год не за то, что она классно выглядит, а за лимит в 800 000 рублей, которым я пусть и не пользуюсь, но, рассчитываю на него!!!

- Дык банк же имеет право… - пролепетал я, -Да и вообще, с этой картой работает другая линия. А Вы мне звоните…

- Я туда звонил час десять, пока телефон не сел! А к Вам дозвонился за каких-то тридцать пять минут!!! Не смейте меня куда-либо переводить, я знаю, что Вы видите мою карту! Там было 800 000 р., а теперь НОЛЬ!!! Как Вы это объясните???

Я, конечно, объяснил, и мы расстались чуть ли не лучшими друзьями. Вру, разумеется. Полчаса по кругу фраза: «Банк имеет право, согласно условиям» и клиент смирился с судьбой. По факту ему просто нужно было высказаться, и я выступил в роли «свободных ушей»… Карту пока не закрывает.



До конца дня я чёрной завистью завидовал колл-центру Казани (у нас справочная служба разбита на площадки). Мне летели клиенты с однообразными авто комментариями: «переведён на вклады». Дозвонились конкретно на вклады человек пять из ста десяти. Остальных кинули со всех возможных линий. Ситуация становилась «аховой», ни секунды ожидания и очередь из двухсот с лишним клиентов на двадцать шестнадцать операторов. Обращения можно разбить на четыре группы:

1) Хочу забрать.

2) Хочу положить.

3) Хочу зелёные американские рубли.

4) Где мой лимит???

Но под конец не обошлось без интересных данных:

- БРС, Алексей, здравствуйте?

- Здрасьте! Я вот знал, что со стороны Русского Стандарта без подставы не обойдётся!

- Я Вас внимательно слушаю?

- У Вас ставка какая?

- Какая?

- Двадцать годовых, правильно?

- Правильно. Если это «Русская Зима» и сумма от 300 000 р.

- Да. Именно так. Но у Вас ни слова про налог.

- А что Вас удивляет? Налог взимаем не мы. Мы 20% обещали, мы 20% отдали. Только не полностью Вам, а на пару с государством.

- Вот! - победно заявил клиент, - Вы снова обманываете людей!

- Так! Иван Петрович! Я бы попросил! Ну-ка потрудитесь пояснить слово «снова», а тем более «обманываете»?

- Ну налог же взимается?

- Взимается.

- У Вас про это написано?

- Нет.

- Вы – обманываете!

- Иван Петрович, налог взимает государство. Информация абсолютно не секретная, что вклады со ставкой выше 13,25% налогооблагаемы. Но это не наша прихоть. С этим Вам в налоговую!

- Вот! Вы как всегда выкрутились! Обманываете, но вроде всё правильно.

- Да в чём, девичью фамилию Вашей матери, мы обманываем???

- Ну так по сути-то ставка ниже!

- Нет.

- Как нет?

- Так, нет. Мы, то бишь БРС, отдаём всё как положено, 20% годовых. А часть забирает государство.

- Вот я и говорю! Обманываете, но вроде всё правильно.

- Да что правильно-то?

- Это Ваш хитрый маркетинговый ход! Объявили 20%, а клиент получает меньше. Правильно?

- Иван Петрович, правильно. Но Вы понимаете, что то, что не получил клиент, получает государство?

- Понимаю.

- Вы знаете, что такое налог?

- Знаю.

- Вы знаете, кто его взимает?

- Знаю.

- Иван Петрович, тогда объясните мне финансовую выгоду для Банка, от этой «маркетинговой акции»?

- Вы получаете клиента, обещав ему 20%, а по факту, платите меньше! То есть, обманываете!

Ну и далее по кругу. Сверх своего рабочего времени я задержался на двадцать минут, пытаясь на примере с яблоками развести понятия «маркетинг» и «налог». Безуспешно. В заключение Иван Петрович сказал, что забирайте хоть сто процентов, но напишите об этом на своём сайте. Доля правды, с моей точки зрения, была.



После смены я заехал в отделение банка получить зарплатную карту. Офис был в центре Москвы и славился отсутствием очередей, почему я туда обычно и ездил. Плюс, полтора года учебного центра дали знакомых менеджеров, замов и руководителей во всех офисах Москвы, так что обслуживание обычно проходило в лучшем виде. Мелочь, а приятно! Но не в этот раз… Народу было столько, что я искренне посочувствовал сотрудникам офиса. Но, тяжело вздохнув, взял талончик электронной очереди. Прямо возле меня клиент уничтожал вопросами администратора:

- Почему в ваш колл центр нельзя дозвониться?! Я двадцать минут ждала и мне так никто не ответил!

- Женщина, потому что сейчас наблюдается огромный шквал обращений клиентов во все банки, и удержать его физически не представляется возможным. -влез в разговор я (дурак, блин)…

Найдя новую жертву, клиент обрушила свой гнев на меня:

- А Вы почему встреваете?!

- Ну потому что я как раз сотрудник колл-центра. Так получилось…

- Аааа! Что ж Вы тогда здесь делаете?! Почему не работаете?

- Уважаемый клиент, я только что отпахал 14 часов из положенных 12. При том, что сегодня у меня выходной. Завтра мне снова заступать на смену и с Вашего позволения я бы хотел забрать зарплатную карту и немного перевести дух перед этим.

- Бездельники! - возмутилась клиент, -Мало того что Банк не принимает никаких мер для разгрузки телефонной линии, так ещё и сотрудники поспать после работы торопятся!

Переглянувшись с администратором, я попытался объяснить ещё раз:

- Да нет, банк принимает меры. Все, кто работают на линии вкладов, вызваны на смену, за исключением тех, кому работать в ночь. Ускоренным режимом проходят экспресс-обучения сотрудников с других линий на вклады, чтобы они могли ответить на самые частые и простые вопросы и отсечь часть звонков. По сложным делам уж передают клиентов опытным специалистам. Увеличенная премия за подработки на этот нелёгкий период даже спровоцировала некоторых на отказ от обеденного времени. В строю все! Больные, косые, хромые, беременные, все! А Вы на нас бездельники… Дискуссию прервала руководитель офиса:

- Лёш, привет! Ты чего пришёл-то?

- Да карту зарплатную получить… Не лучшее время, но ситуация требует. Или получаю карту, или сажусь жене на шею, что не желательно.

- Пф! Минутная операция. Иди ко мне, щас всё будет.

Но только я сделал шаг к её столу, как толпа взорвалась!!!

- Куда без очереди?!...

- Это ваще кто?!...

- Да я тут уже три часа сижу!...

- Пропустите, я ему в бубен дам!!!...

Сказать честно, я был готов отступить. Толпу поставила на место сама руководитель:

- Уважаемые клиенты! Это – сотрудник Банка. У него вопрос, который займёт не более двух минут. Кроме меня его никто не имеет права обслуживать и поймите правильно, если электронная очередь направит его к обычному менеджеру, то ему придётся ждать ещё один круг! Пожалуйста, наберитесь терпения! Мы всё понимаем, мы не закроемся до последнего клиента, пусть это будет в три часа ночи. Но тут вопрос двух минут.

- А чё, сотрудники особая каста?! Мне может тоже на две минуты!!!

Руководитель грустно посмотрела на меня:

- Вежливость сегодня бессильна…

И продолжила с клиентами:

- Господа! В моих функциональных обязанностях нет пункта обслуживание клиентов.

- Но тем не менее Вы сейчас сидели и работали! -раздалось из зала.

- Да! Но это была моя личная инициатива. При этом у меня в обязанностях есть пункт работа с сотрудниками Банка, так что если Вы не идёте мне на встречу, я сейчас его отпущу и пойду в свой кабинет бумажки перебирать.

- Мы будем жаловаться!

- Да хоть в генеральную ассамблею ООН! Я повторюсь, у меня нет обязанности работать с клиентами!

Толпа нехотя отступила. Сев перед коллегой, я виновато произнёс:

- Да ладно тебе, пришёл бы в другой раз…

- Ты-то ещё успокойся. Второй день сумасшедший дом и что-то мне подсказывает, что не последний… Люди слов не слышат, понимать ничего не хотят, у всех нервы на взводе…

- Как я тебя понимаю…

Спустя две минуты, провожаемый злобными взглядами, я вышел с зарплатной картой.



Придя домой, я обнаружил кошку за компьютером. Увидев меня, она сразу же показала когтем на экран. Там был открыт индекс ММВБ.

- Да что мне твои «голубые фишки», тварь мохнатая?! Мы с тобой в акции не вкладывались, хотя надо бы! Это нормально, когда биржевые индексы идут вниз, акции не могут только расти, должны быть и падения! Это рынок, которому вы все так радовались в 1991 году, похоронив Великую Рабоче-Крестьянскую Страну под тоннами негатива, оскорблений и проклятий! Взяв кошака за шкирку, я ткнул её мордой в курс валют ЦБ.

- Видишь?! Уже падают! Как я и говорил! Этот обвал был спровоцирован искусственно! Сейчас кто-то снимает пенки с валют и вкладывается в акции, благо те упали вслед за рублём!

Кошка неуверенно мяукнула. Она понимала, что её мнения никто не спрашивал…

Третья смена пришлась на субботу. Обычно в этот день вся страна пьёт что покрепче, и ей нет дела до банков. Но не во время раздутого СМИ кризиса. Очередь звонков вновь была под сто человек. Уже третий день подряд…

- Банк Русский Стандарт, лицензия номер 2289 всё ещё не отозвана, специалист 1 категории, Алексей!

- А Вы знаете, что ЦБ поднял страховую сумму вкладов до лимона четыреста? -скороговоркой произнёс клиент.

- Знаю! Но исключительно из СМИ. На официальном уровне от работодателя мне ничего не приходило, так что гарантирую только 700 000, как и раньше.

- Так дума же… Третье чтение… ЦБ… Инфа – 100 процентов.

- Если это так – то да. Страховую сумму диктует государство, и она автоматом принимается. Но с точки зрения меня, как сотрудника линии вкладов – 700 000 рублей. Пока я не получу от Банка официального подтверждения, я никому из Вас не озвучу страховую сумму в лям четыреста! Особенно с учётом того, что Дума на протяжении всего 2013-14 годов пыталась утвердить миллион. И не утвердила. А тут одним днём миллион четыреста! К тому же дума это нижняя палата. Мало ли чего она там городит, это всё ещё должно быть согласовано и утверждено выше.

- Ну Вы хоть предположите?

- Чего мне ещё сделать?

- Ну Вы же сотрудник банка, Вы должны знать наверняка.

- Удивительно, но я не знаю!

- А вот у меня знакомый в ЦБ…

Да растудыть твою туды!!! У всех таксистов, пенсионеров, учителей начальной школы, и прочих представителей не самых финансовых профессий, есть знакомый в ЦБ!!! А я четвёртый год варюсь в банках и до сих пор не знаю лично даже уборщицы, которая Набиуллиной кабинет моет! Такое ощущение, что меня где-то кинули!!!

- Официально заявляю, что страховая сумма 700 000 рублей! А там уже смотрите сами, кому верить!

- Я спать хочу! - грустно сообщила Света (это та, которая обаятельная и привлекательная, а по совместительству и мой наставник, правда она до сих пор об этом не знает).

- Светлана! Мужайтесь! В России паника на ровном месте, и мы с Вами призваны это пресечь!

Весь день мы рассказывали клиентам, как рассчитывается налог. Особый респект Ольге, старшему специалисту, которая не забыла этих формул и напомнила их всем. Почти весь день прошёл в расчётах налогов, от примерных, до «до копейки», по параметрам заданным клиентом. Кстати, максимальная ставка взлетела до 21% годовых… Но вновь не обошлось без происшествий:

- БРС, Алексей, здравствуйте?

- Здрасьте!

- Слушаю Вас?

- Я – юридическое лицо!

- Допустим. И какую организацию Вы представляете?

- Никакую. Я сам по себе юридическое лицо. У меня адвокатское образование. И я всегда читаю документы, которые подписываю. Вот я вчера подписал договор банковского вклада, а сегодня читаю. И у меня есть вопросы!

- Ну?

- Я вот тут читаю, а у меня в договоре ни слова про налог! А Вы его взимаете!

Обращение за день конкретно по налогу, наверное, тридцатое. Глянул сайт, и точно! Повесили уведомление! Не иначе как Иван Петрович пошёл по инстанциям.

- Юрик, а что Вам собственно не нравится? Вклад действительно налогооблагаемый. Вот только диктует это государство, а не мы.

-А Вы слышали, что ЦБ поднял ставку до 17-и процентов? Плюс пять процентов – это 22%. Вы не имеете права со своего вклада налог взимать!

- ЦБ поднял ключевую ставку, а налогообложение зависит от ставки рефинансирования! Её никто не поднимал. Она как была 8.25, так и осталась. Поэтому все вклады, превышающие 13,25% - налогооблагаемы.

- Что Вы мне врёте?! ЦБ поднял ключевую ставку рефинансирования до 17%! Немедленно отключите мне все налоги или я буду жаловаться на банки.ру!

Это он меня, значит, автора отзыва месяца в служебном рейтинге, банками.ру пугает.

- Уважаемое юридическое лицо! Ставка рефинансирования и ключевая ставка – это две разные ставки!

- Я не собираюсь слушать Ваши оправдания. Немедленно отключите мне налог!

- Каким же образом?

-Не знаю! Перед кем из нас компьютер банковский стоит? Нажмите в нём что-нибудь.

Я честно нажал на ярлычки «мой компьютер», «корзина» и «интернет эксплоуер». Налог, к сожалению, не отключился.

- Юрик, да нельзя отключить налог!

- Банки.ру. -угрожающе напомнил клиент.

- Да пишите лучше в ЦБ, ей Богу! Так над Вами поржут человек двести, не больше. На банки.ру аудитория превышает несколько тысяч, потом не отмоетесь от позора.

- Да бесполезно на Русский Стандарт в ЦБ жаловаться. Я пробовал уже, ответили, что претензия необоснованная. Вы ж ЦБ давно купили, это все знают.

Капец ваще! Мы ЦБ купили! Вот какие мы молодцы! Крым, надо полагать, тоже мы купили, чтобы увеличить регионы присутствия Банка? В общем, долго рассказывать, как я уговорил это юридическое лицо с адвокатским образованием положить трубку и не мешать мне работать.



Следующие сто разговоров я могу расписать по времени:

1) Клиент возмущается долгим ожиданием соединения со специалистом. 5 минут.

2) Я консультирую клиента по текущим вкладам. 1 минута.

3) Клиент спрашивает про налог, и я делаю точный расчёт «чистых процентов», без налога. 1 минута.

4) Клиент возмущается налогу. 5 минут.

5) Клиент пытается проконсультироваться по следующим вопросам: будет ли расти доллар, в какой валюте лучше хранить сбережения, что ждёт экономику после нового года, когда начнётся Третья Мировая, будет ли дефолт, есть ли у нас какая-то секретная, но интересная инфа о текущем положении дел. 10 минут.

Итого по 22 минуты с каждым, из которых только две минуты были информативно полезными. И они после этого смеют возмущаются очередью на линии?



Уйдя с работы я получил передышку сроком в одни сутки… Завтра в ночную смену. Дома все батареи были уложены кусками чёрного хлеба, похоже кошка начала сушить сухари. Сама она сидела на кровати, обложившись последними выпусками журнала Форбс, и отчаянно выписывала в блокнот имена новых, потенциальных хозяев. По мешкам под глазами я понял, что животное не спит уже третий день. А я ведь говорил жене в своё время: давай заведём медведя! Они куда более стрессоустойчивы и это, как минимум, патриотично! Но нет же! «Мы» любим кошек! Взяв кошака за шкирку, я демонстративно высыпал на пол продукты, купленные в супермаркете.

- Видишь?! Видишь, гадина?! Ты как жрала вискас с сочной уточкой и молодым кроликом, так и дальше жрать будешь! Я как жрал колбасу с коровьим хвостом, соей и ароматизатором Е815, так и дальше буду! Всё, стоп! Хватит паники! Вы своими безрассудными выходками и слухами уже подняли цены на бытовую технику и продукты! Вокруг меня одни «гении»: я ща куплю пылесос, а после нового года он подорожает и я его продам! Дудки! Цены взлетели сейчас, ввиду большого спроса, созданного вами, а после нового года они упадут! Не до былой отметки, недельной давности, но явно станут ниже, чем на текущий момент. Ты хоть что-то знаешь об экономике?! Это очень хитрая штука, она не может всегда идти вверх! Задача государства – тормозить экономику, когда она на пике, и пинать её вперёд, когда она в пропасти! Сейчас её пинают! Был бы у меня миллион, я поднял с него минимум триста тысяч, исходя из текущей ситуации, а вы сами, своими руками, лишаете себя последнего! Отбросив кошку в сторону, я сел за комп. Ну вас всех нафиг. Завтра на работу в ночь…



С высоты птичьего полёта



- Ты думаешь я не знаю на что ты копишь? Туристом космическим стать он, видите ли решил! Ты хоть представляешь, сколько это стоит!

- Да. Сейчас нам это не по карману. Но ты пойми, цены на космический туризм уже падают. Падают! Даже ты должна об этом знать!

- А я знаю! Знаю! А вот на медицину цены растут! Поэтому лучше сейчас у психиатра проверится, потому что потом будет не по карману!!! (Эллизиум, «Разговор о космосе»)



Ну, о космосе я почему-то никогда не мечтал, но вот подняться в небо на самолёте… Почему-то до недавнего времени как-то не доводилось. Потом нежданно-негаданно довелось. Собственно всплеск обращений постепенно угасал, и после нового года всё вернулось в прежнее русло. Но, как говорится, хочешь мира – готовься к войне. Вклады в декабрьский период открывались тысячами в день, а значит, рано или поздно они должны были и закрываться. Дайте-ка вспомнить… 90, 180, 360, 540 и 720 дней. Да. Именно по истечению этих сроков, российские банки и ожидают очередные «массированные бомбардировки». Первая и самая слабая волна ожидалась в марте, и чтобы не наступить на старые грабли с количеством опытных специалистов, нужно было срочно расширять штат линии вкладов. Именно об этом со мной и захотело поговорить руководство. Внимательно выслушав план действий, я ответил:

- Так как я с глубоким знанием теоретической и, что самое главное, практической базы? Так же с опытом обучения сотрудников? В Казань? На четыре дня? Самолётом? За счёт Банка?! Конечно полечу!



Задача на командировку была поставлена. Всё что требовалось от меня – за эти четыре дня «сварить» из сотрудников братского колл-центра специалистов по вкладам. Мне надо заложить фундамент. Никакой воды, зубрения постоянно меняющихся тарифов и ненужных статистик, чем, признаю, иногда грешит учебный центр. Только то, что понадобиться в работе. Как я это сделаю – всем плевать. Проверять перед началом проекта – никто не будет: и мне доверяют, и время особо на это нету. Облажаешься – расстреляем без суда и следствия. Ну в общем-то условия такие, которые я искренне обожаю!



Подготовка не заставила себя ждать. Мне конечно прислали пособия с учебного центра по такому поводу, но у меня был к ним ряд нареканий. В первую очередь то, что всё уже было написано и ученикам оставалось лишь выделить самое главное (понимай как «покрасить учебник в процессе обучения»). Пойдём другим путём и через уши и через моторику руки. Полностью с ноля вместо учебника создаётся рабочая тетрадь, где есть много места, чтобы писать, рисовать и делать пометки в случае необходимости. Всё разбито на тематические блоки, местами скриншоты из ПО. В общем, если в учебном центре после обучения я мог с уверенностью сказать, что ученики этот материал однажды видели и слышали, то теперь я могу быть уверенным, что они видели, слышали, написали и нарисовали, а значит им некогда было задуматься, отвлечься и т.п. Не хочу присвоить все лавры, сама идея была перенята с того же учебного центра, только с другой программы. Алечка, если ты это читаешь, знай – твой опыт аэропортов «на ура» повторился и со вкладами.



Туда же я добавил информацию, которой ранее не было и в помине, но в практике она встречалась редко, но метко. А именно доверенности и наследство. Если отделения на этом собаку съели, то колл центр, скажу прямо, нёс по кочкам. Поднялись тех. карты, сверились с несколькими руководителями доп. офисов и после моей полной уверенности в истинности добавились в тетрадь.



Далее, раз уж с меня свалились нормы контроля, искореним ещё кое-что. Мне и в универе (всё-таки одно из образований командир подразделения) и в учебном центре вбивали в голову, что с подчинёнными/учениками нельзя иметь товарищеских отношений. Мол многие пробовали, ни у кого не получилось. Признаю, ещё в учебном центре я подобный стиль общения тестировал тайно от руководства и он мало того что прокатывал, ещё и приносил результаты. Я спокойно переходил на общение на «ты». Мог позволить себе крепкую фразу и закрывал глаза, если таковую слышал. Добавлял в контакте, если уж сами меня находили, и мог поболтать на личные темы. Я полностью сносил барьер преподаватель-слушатель и устанавливал взаимоотношения класса «опытный друг». У меня работало, другим не советую. Грань действительно тонкая и можно очень быстро выпустить всё из под контроля, погрузившись в полную котовасию.



К командировке я был полностью готов. Вот только было одно НО. Собираясь в аэропорт, переусердствовал со шнурками зимних ботинок. Чпок! Левый порван. Со словами «да чтож, в Казани шнурков нету?!», принялся за второй. Чпок! Ну Вы меня поняли. Закон подлости работает безукоризненно. Подумав, что на улице мне особо много находиться и не надо, просто обул новые летние кожаные туфли, купленные специально по поводу сего мероприятия. Новые, Карл! Ни разу ещё не ношеные! Кстати, дело было в феврале.



Уже сидя в Домодедово и предвкушая первый в жизни полёт, заиграл мобильник:

Убей в себе потребителя! Жить в лесу в самодельной обители из ветвей, среди растений и зверей изумительно! Грибы, орехи, трава! Замечательно! Система будет мертва!..

- Здравствуйте, товарищ майор!

- Добрый день, Алексей! Как твоё ничего.

- Выше среднего. А Ваше?

- Да тоже самое. Ты же слышал, что военных психологов в вооружённых силах возродили?

- Ну да, что-то такое было.

- Так вот, хочу предложить тебе вернуться на службу Родине. Как ты на это смотришь?

- Да не очень…

- А что так?

- Ну, начнём с того, что Родина меня через одно место уже кинула. А продолжим тем, что вроде карьера пошла в гору. Вот сижу жду самолёта на Казань, в командировку лечу.

- Тогда у нас тебе точно понравится! В нашем отделе будет много командировок. Всю страну посмотришь. А может и не только страну, по обстоятельствам…

- Блин… Товарищ майор, я подумаю. Но на текущем этапе вряд ли.

- Ну хорошо. Если что будем на связи. Ты, кстати, в каком аэропорту?

- Домодедово.

- Жаль. Я во Внуково. Тоже командировка. Ну да живы будем – свидимся.



Спустя час, самолёт начал брать разбег… Я не знаю, кто о чём думал в своё первый полёт, а я о фильме «Пункт назначения». Накануне, по дороге Серебряные Пруды – Москва, на скользкой дороге моя машина сделала полный оборот на 360 градусов. До сих пор помню, как зад пошел вправо, руль в сторону заноса, перекрутил, зад пошёл влево, руль, вновь перекрутил, опять вправо, причём уже сильнее, испуг и удар по тормозам. Перед глазами лес, дорога, поле и вновь дорога. В сторону Москвы, как и надо. С трассы не улетел, встречки не было, вроде всё хорошо, но сердце бешено колотиться. Машина заглохла посреди дороги. Ключ. Щелчок реле и ничего не происходит. Ещё раз. Ещё раз! И ещё раз!!! Накрылся стартер, походу машина отказывается ехать дальше в таких условиях. Ой как вовремя… Я уже говорил о законе подлости? Ну да преимущество механики от автомата, что можно толкнуть и завести. Так что всё закончилось хорошо. Но сидя в самолёте, «Пункт назначения» не выходит из головы.

- Елена Анатольевна, а как мне понять, если что-то пошло не так? - спросил я у коллеги, когда самолёт уже находился в воздухе.

- Очень просто! Ты смотри на меня, если тебя что-то смущает. Когда увидишь что я седая – значит что-то пошло не так!

Ну и ладненько. Повезло, что сидел я возле иллюминатора. Прямо напротив правого крыла. Было уже темно, и я с любопытством смотрел на турбину, освещённую прожектором, поскольку больше я нифига не видел. В какой-то момент, прожектор потух, вместо него заморгала красная лампочка и самолёт резко наклонился вправо. «Движок встал…» пронеслось в голове. Вчера не разбился, значит сегодня… Беглый взгляд на коллегу, цвет волос нормальный. Короче не сразу я понял, что на высоте пилоту прожектор уже не нужен и он его отключил перед поворотом на нужный курс. А поскольку прожектор освещал турбину, как только он потух и самолёт накренился, у меня создалось полное впечатление остановки двигателя. С учётом того, что Вы это читаете, полёт прошёл благополучно. Разве что меня никто не предупредил, что на высоте закладывает уши. И не плохо так, надо заметить, закладывает. Больно, блин, и проходит долго, меня часа три отпускало.



По приезде, разместили нас в Мираже. Это самый офигенный отель, в котором я был. Из двух. Но всё равно, он на пять голов впереди. У меня было полное ощущение домашней обстановки, да ещё и напротив моих окон был казанский Кремль. Красота, да и только. Разве что завтра ответственный день. Работа-работа… Перейди на Федота… Может уже и спать пора? Хватит на сегодня впечатлений. И в полудрёме я видел стенд заправки, который встретил по пути с аэропорта в отель. АИ 92 – 29,45 р.

Наверно это мой рай…



Исповедь Вампира (часть 2)