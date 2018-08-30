Исповедь Вампира (часть 1)



Я уже говорил, что Мираж шикарный отель? Пять звёзд, как-никак. Кстати, любимый отель Аллы Пугачёвой, ну и мой по совместительству. После шикарного завтрака со шведским столом возникла жаркая дискуссия, как добираться на работу? Такси или метро. Я было пискнул что пешком, но тут же узнал что пилить четыре километра. «Всего» по моим меркам и «целых» по мнению коллег. В итоге поехали на такси. Да и правильно на самом деле. В Казань мы прилетели после неслабой метели, и, как оказалось, метель видели все, кроме коммунальных служб. Вместо дорог были колеи в сугробах, вместо тротуаров сплошное месиво. Пешком мы бы шли очень долго. Ну да вот он колл-центр. Если бы мне ещё пару месяцев назад сказали, что я в нём побываю, я бы наверное не поверил…



Встретили нас тепло. Когда тебе, простому специалисту начальство предлагает чашечку кофе, да ещё и самостоятельно его заваривает, это всё-таки немного льстит. Особенно с учётом того, что за спиной пять лет вооружённых сил, в звании рядовой… Попили, поболтали, и в бой!



На обучение мне был выделена собственная аудитория. Всё необходимое присутствовало, я бы даже сказал больше, чем мен было нужно. К примеру проектор в мои планы не входил вообще, но был, как говорил Задорнов «на всякий случай». Повторюсь, административные нормы и требования учебного центра надо мной уже не действовали, поэтому начали занятие мы с вопроса:

- На каком языке мы будем с Вами разговаривать?

Вопрос, как и ожидалось, уткнулся в полное непонимание.

- Имеется ввиду не русский и татарский, - пояснил я, - А нормальный человеческий или официальный банковский?

Толпа единогласно проголосовала за человеческий.

- Замечательно! Тогда кто против обращения на «ты»? Все за. Отлично! Поехали! Напомните, как обычно у вас выглядит обучение?

- Ну нам дают учебники, рассказывают, говорят где подчеркнуть… Потом дома ещё раз повторяем. Ну если вдруг что-то в работе забывается, можно подсмотреть в учебнике.

- Отлично! Классический метод. Но, друзья мои, халява кончилась. Вот вам тетрадочки, как бы не было обидно – заполнять их будем ручками. Пишущими, а так же правыми. Ну или левыми. Кому как привычнее.

Прошло всё на позитиве. Группа была полностью раскрепощена, не стеснялась задавать вопросы, отдача от аудитории была максимальной! Обученцы меня поймут. Хотя был правда косяк с моей стороны… Громогласно поставил группе задачу нарисовать в тетрадях хронологическую прямую.

- Какую-какую? - не поняла одна девушка.

- Временную. - перевёл я.

- Это как?

- Эх… Как тебе объяснить-то? Помнишь в школе, в учебниках истории прямо на обложке была нарисована прямая линия и на ней отмечены исторические события в порядке их происхождения? Ну к примеру, 988 – крещение Руси, потом, скажем, походы Святослава, потом татары на нас напали… - обвожу взглядом ухмыляющуюся аудиторию полную этих самых татар, - Ну, то есть монголы… С татарами… Проехали короче!

Ну а дальше дикий ржач минуты на две… Тем не менее, всё шло к абсолютному успеху, за исключением одного. По долгу службы, большую часть занятия я проводил на ногах и уже к обеду почувствовал, как на подошвы потекли первые капли крови. Долбанные неразношенные ботинки… На оставшееся время командировки это стало моим проклятьем. Никакие пластыри не помогали. Где находятся обувные магазины, я не знал. Да и толку? Офисный стиль диктует такую обувь, променять её на ещё одну пару неразношенных? Смысл… На третий день ещё и начал температурить. Сейчас ребята, которых я обучал, даже не подозревают, что улыбающийся и рассказывающий интересные весёлые истории из практики преподаватель, в отеле по полчаса отмывался от крови, а бутылка воды на обучении была нужна не для того чтобы смочить горло, в ней была разведена лошадиная доза парацетамола.



Я отсекал все предложения с посещением Кремля, музеев, парков Казани… Каждый день высшей наградой было прийти в отель, скинуть ненавистные ботинки и накрутить кондиционер на максимум. Тем не менее, поставленная задача была выполнена. Новые сотрудники были успешно высажены на линию, одобрены мониторингом и получены отзывы старших специалистов, присутствующих на обучении. Позднее мне все эти данные показали, самой тёплой для меня фразой было то, что это единственный нужный и продуктивный тренинг из тех, которые сотрудники видели. Может и капля лести, но было чертовски приятно…



По возвращению в Москву мне дали пару дней отдышаться. Прилетев уже с новым стартером в Пруды, вызвонил старого друга. Закинув в машину комплект дисков на летней резине выехали в поле, на обледенелую грунтовую дорогу, переобули машину на лето и начали оттачивать мастерство. Как в своё время с грозами, обильными осадками и туманами. В общем, скользкой дороги я теперь тоже не боюсь. Да и мечты, как оказалось, сбываются не только с Газпромом.



Начало начал



Если так же как прежде чисты облака,

Свежей рифмой строка раздувает бока,

Под мечом палач не погасла свеча,

Сей удел не предел, а начало начал… (Тринадцатое Созвездие)



Весна прошла без особо значимых событий. Мартовский всплеск обращения вкладчиков был с блеском выдержан, так как штат сотрудников был увеличен более чем в два раза. Апрельская оттепель, майские праздники, всё прошло в стандартной рабочей обстановке. А вот перед самым летом руководство поинтересовалось, не буду ли я против побывать в Казани в период, скажем, с середины июля по середину август? Я был только за. Оказалось, что функционал казанского колл центра планирую расширять ещё больше. Во-первых, нужно ещё доучить сотрудников на вклады (вспоминаем Задорнова «на всякий случай»). Во-вторых, расширить количество специалистов в области интернет-банка, так как количество пользователей с каждым днём растёт. Но тут справятся без меня силами учебного центра. И в третьих, есть необходимость увеличить штат «Горячей Линии» (далее ГЛ), где фиксируются обращения клиентов. Благодарности, пожелания, ну и время от времени претензии. Вот тут уже в бой должен вступить я. Моё согласие было дано на всё. Включая интернет банк, который я вообще требовал забрать под своё начало. Поясню, сам до учебного центра отработал на этой линии год и помнил лучшие времена этого подразделения. На тот момент для поддержки ИБ брали сотрудников исключительно с опытом работы. Уже после моего ухода с СИЦ начали практиковать набор сотрудников «с улицы» и идеальная поддержка ИБ не сильно, но покачнулась. Однако, моей личной тайной целью было поднять родную область (по сути вырастившую меня как специалиста) с хорошей на отличную. Ну да учебный центр, так учебный центр. Его авторитет непоколебим. Чуть позже сроки командировки были перенесены уже на начало июля, когда планировалось на его середину. В итоге, в Казань я сорвался шестого числа шестого месяца. Производственная необходимость. Общий срок – двадцать один день. Вылетал я уже один, но с опытом двух перелётов. Набив полный рот жвачки (это чтобы уши не заложило), врубил плейер и ушёл с головой в игру в телефоне. Смотреть в окно на третий раз уже было не интересно. Разместился в обожаемом Мираже. По прилёту меня встретил Макс, успели подружиться во время первой командировки. Встретились, отметили, разошлись по домам. Завтра всем на работу. И вот тут завертелось!



События развивались стремительно. Прежде всего меня радостно уведомили, что учебный центр и так завален работой, поэтому будет признателен, если обучение по интернет банку я возьму на себя. Нет, я конечно с радостью, но если с ГЛ всё продумано, со вкладами так вообще обкатано, то по ИБ ещё конь не валялся! Ну да ладно. После посчитали количество требуемых специалистов, помножили на меня одного и решили, что 21 день маловато. Приедешь ещё раз на тот же срок. Вот тут с удовольствием! Ну а далее… А далее по обстоятельствам. Стратегические задачи поставлены, тактика уже моя головная боль.

В этот раз я уже не бегал хвостиком за своими «московскими», и не мечтал свалить в отель, чтобы снять ботинки. Время было предостаточно, чтобы познакомиться ближе с местными специалистами. Отличные ребята, надо заметить!

- Макс, чтобы не было недоразумений… Вон та, та, та и… та! Наличие мужей, парней и того подобного?

- У тебя ж жена?

- Да я на всякий непредвиденный. К тому же мы не расписаны, я для простоты понимания её так называю. Гражданский брак короче.

- Ясно. Все свободны.

- Я… Это… Тут… Ты щас чего сказал?..

- Все свободны.

- Ааа… Что с ними не так?

- Да всё нормально. Ну у вон той характер немного скверный, а вообще все нормальные. Так получилось как-то…

- Ясно. Короче если что, я тебя ни о чём не спрашивал!

Да и время ни на что особо и не было. Работа закипела полным ходом. Со вкладами разобрались денька за три, может четыре, уже не помню. Один камень с души упал. Далее в абсолютном приоритете была горячая линия. Осекусь, что основная задача ГЛ это не зафиксировать обращение клиента, а решить его вопрос, ежели таковое является возможным. Одним словом – элита колл центра. А люди бывают разные и не смотря на мой опыт работы на данной линии, было решено усилить обучение московским бизнес-тренером. Который не заставил себя долго ждать. Знакомы мы были ещё задолго до этого, так что встреча была весьма тёплой. Специально для Казани, ещё в Москве, был разработан тренинг по работе с конфликтными клиентами. В основном сделал его тренер, с оглядкой на мои практические навыки. Так сказать скрестили науку с опытом. Поэтому на момент его приезда, мы уже оба знали, как всё будет проходить. Билось всё на две части: работа с эмоциями (тут рулил тренер) и работа с ПО, это уже в мой огород камень.



На первую часть (то есть на отточку навыков взаимодействия с расстроенными чем-либо клиентами) явка была колоссальной. Все сотрудники по списку, плюс руководство, плюс группа мониторинга, плюс местный тренер, который перенимал программу на будущее. Набралось за тридцать человек. Прошло всё великолепно, начальство даже тихонько шепнуло мне, что давно так тренинг не впечатлял. А тренер творил самые настоящие чудеса. Не совсем относится к работе, но начали вот с чего. Забыли притащить на обучение бейджики. Казалось бы мелочь, не так ли? Обращайся на «Вы/ты», безлико. Ничего страшного. Однако тренер с самого начала попросил всех представиться, иногда зачем-то спрашивал, знает ли человек что его имя означает. Кто-то был цветком, кто-то ещё чем-то, не суть. Самое непонятное было то, что тренер с одного раза запомнил имена всех и ни разу не ошибся! После обучения, когда мы проговаривали плюсы/минусы/возможные корректировки, я не выдержал и спросил. КАК???

- А очень просто! - пояснил тренер, -Если имя привычное (то есть славянское), я мысленно ассоциирую этого человека с каким-нибудь актёром, главное что бы звали одинаково. А потом уже в процессе вспоминаю – так, этого я окрестил Безруков, значит Сергей. Если имя татарское, то прошу перевести. Ведь имена, как правило, всегда что-то означают. Динара – цветок (вроде, уже не помню точно), к этому и привязываюсь.

Я аплодировал стоя. На следующий день попробовал повторить. Возможно даже получилось бы, но в группе у меня оказались Альмира, Эльмира и Ильмира. Выглядело примерно так:

- Альмира, вот у тебя какое мнение?

- Я Ильмира.

- Ой… Прошу прощения.

- Да ничего. Я считаю так-то так-то.

- Угу. Эльмира, а ты согласна с Ильмирой?

- Я Альмира.

- Извини, пожалуйста…

- Согласна, но добавила бы то-то.

- Хорошее замечание! Эм… Кто только что был-то? Ты Альмира?

- Я Эльмира.

- Да пофиг! Девушка, Вы что можете сказать по этому поводу?...



В общем и целом, обучение на горячую линию прошло весьма продуктивно. Потренировались на кошке (фиксировали обращение от её имени). Причём фиксировали, дополняли и потом отзывали. То есть полный комплекс мероприятий по работе с обращениями мои ребята проделали в боевом ПО с моей учётки ещё до начала работы. Правда после появления первой заявки от «Кошка Ласка» подразделение, занимающееся рассмотрением обращений, немного прифигело и потребовало объяснений. Потом уже относились спокойно к моим фокусам. Далее провели парочку экзаменов, вроде как все всё поняли. Да и сами ребята ходили за мной следом и просили высадить их на горячую линию. С одной стороны им надоело постоянно копаться в кредитных продуктах клиентов, с другой, ой как не терпелось применить в деле сваленный на них багаж новых знаний. Но высадку всё откладывали и откладывали до получения доступов в ПО. А программ было целых две. В итоге, доступы к основной программе наконец-то дали. Вторая составляющая программного обеспечения требовалась не так часто. Но требовалась… И руководство дало отмашку: высаживайте в работу!



Полный контроль за сеем событием лёг на мои плечи. Чтобы не бегать по двум этажам от специалиста к специалисту, всех собрали в одну кучку (в день было около десяти человек) и разместили неподалёку от моего места. С доступом в вспомогательную программу выкрутились:

- Значит так! Если нужно проверить этот момент, направляете мне в почте запрос в таком-то формате. Без пробелов, знаков препинания и прочего. Тупо отправляете что нужно, я тут же копирую, пробиваю, и возвращаю вам скриншот с результатом. Всё понятно? Отлично. Ни пуха!



Работа закипела! Сказать, что на меня обрушился шквал вопросов – не сказать ничего! Надо мной непрерывно стояло по 3-4 человека и ждали помощи. В середине дня не выдержал и спросил:

- Блин! 90% ваших вопросов было на обучении! Ты серьёзно уже всё забыла? Прошло три дня всего?

- Помню. Надо сделать так-то.

- Ну. Умничка. В чём проблема? Ко мне-то чего пришла?

- Эм… Я боюсь. А вдруг неправильно думаю?..

Глубокий вздох…

- Всё ты правильно думаешь, давай, смелее! Верь в себя, это главное.

- Лёх, ты на обед-то пойдёшь?

Я глянул на монитор. В прямом эфире прилетело ещё три запроса на недостающее ПО. Это одному человеку оно не часто нужно, а когда десять сотрудников одновременно в работе…

- Не пойду.

- Хорош тебе, война войной, а обед по расписанию.

- Андрей, щас весь процесс встанет. Потом наверстаю.

- Может тебе хоть пару булок с буфета купить?

- Чтоб мне голову сняли за чревоугодие на рабочем месте?

- Да объясним ситуацию. Что ж теперь поделаешь…

Я покачал головой:

- Не надо. Обойдусь на сегодня. Мне бы лучше в помощь человечка прислали. Потому что одновременно обучать и контролировать высадку в работу будет уже не реально.

Убей в себе потребителя, жить в лесу в самодельной обители из ветвей…

- Алло?

- Лёш, слушай, мы тут что подумали. Может тебе в помощь Вову прислать? Будет смысл?

Глаза у меня были по пять копеек. Руководство мысли читает? Ещё и на расстоянии в 850 километров?

- Было бы шикарно! Он как раз возьмёт на себя сопровождение в полях, а я пока спокойно доучу оставшихся.

- Ну хорошо, Вову попробуем в кратчайшие сроки командировать. Ожидай!

Положив трубку, я посмотрел на Андрея:

- Это ты уже в Москву отписался?

- Ага, мне делать-то больше нечего. Только в Москву писать начальству.

- Мистика прям… Но очень своевременная мистика.

Неожиданно откуда-то прилетела девушка:

- Алексей! Можешь помочь?

- Ты ваще кто? Что-то я тебя не помню?

- Я на вкладах, ты меня ещё зимой обучал. Тут такой вопрос…

Одновременно с этим в почту прилетело ещё три запроса на ПО…

Мой мозг перегрет как реактор АЭС!

Я готов нажать на кнопку «йес»

В окне с вопросом: «Хотите ли

Забацать ядерный гриб офигительный?» (Ноиз МС)



На следующий день Андрей встретил меня несколько подозрительным взглядом.

- Что?! -не выдержал я.

- Ты чё пришёл?

- Андрей, я бы понял, если вопрос звучал «где ты есть». А вот «чё пришёл»… В рабочий день это как бы нормально.

- Сегодня выходной!

Я сверился с календарём в телефоне:

- И как давно пятница стала выходным?

- Блин, сегодня праздник!

- Какой?

- День России.

Секундное замешательство…

- Ну с праздником значит. Давай, что у нас сегодня актуальней, обучение-высадка?

Убей в себе потребителя, жить в лесу в самодельной обители из ветвей, среди растений и зверей…

- Да, товарищ майор?

- Алексей! Доброе утро! Вот, звоню тебя с праздником поздравить!

- Спасибо. И Вас тоже, взаимно. Только сразу говорю, я в Казани, роуминг.

- Да не страшно, я в Ростове-на-Доне.

- На Дону.

-Чё да ну? Я реально в Ростове-на-Доне. Ладно, будешь в Москве - звони, разговор есть.

Положив трубку, я вновь посмотрел на Андрея:

- И на завтра сразу глянь, чем лучше заняться.

- Завтра суббота.

- Я понимаю. Сроки жмут. Часиков до трёх завтра поработаю.

- А потом?

- А потом бухать. Однозначно бухать!



Под конец двадцати дней командировки у меня уже началась сильная ломка по рулю… Ну есть больные люди, вроде меня, которые в удовольствие могут сжечь бак бензина. А тут ещё и незнакомый регион, где, скорее всего, столько интересного! В самой Казани я уже на тот момент осмотрелся, только в Кремль не заходил. Он прямо напротив моего отеля, из окна каждый вечер его вижу, успеется. А вот прокатится по пригородам – вот это в прикол.

- Слушай, раз уж мы с тобой языками сцепились, куда тут можно съездить? За город. И подальше?

Девушка недоумённо похлопала глазами:

- Свияжск. Город на острове, заповедник. Там очень красиво!

- Окей гугл! Маршрут до Свияжска.

- Расстояние от текущего местоположения 68 километров. - голосом механической тётеньки сообщил гугл.

Меня не устроило.

- А подальше что-нибудь? Километров этак 300-400? В один конец?

- Ты идиот?

- Да.

- Тогда езжай в Альметьевск.

- Окей гугл!

В общем, расстояние меня полностью удовлетворило. Чудненько. Завтра выходной, беру тачку в аренду и едем!

- Едем?!

- Да. Ты со мной.

- Это ещё почему?

- Потому что мне одному скучно будет.

- Тогда уж поехали в Бугульму… Я хоть с тёткой повидаюсь.

- Окей гугл… Нормально. Поехали.

- А может тогда и меня захватите? -поинтересовалась ещё одна девушка.

- Тебе тоже в Бугу… Бугагу… Вот туда вот, надо?

- Мне в Лениногорск, они рядом находятся. Километров 20 разницы.

- Поехали, где наша не пропадала!

Дело оставалось за малым, взять машину в аренду и завтра же стартовать.



Открываем интернет, смотрим сайты. ВАЗ 2107 – 500 рублей. Нет, я искренне всей душой люблю классику, но с учётом двух пассажирок… Что там ещё предлагается? Део Нексия. Коробка автомат. Чего блин?! Я по сей день заглядываю в окна всех Нексий и пытаюсь найти хоть одну на автомате. Пока не встречалось. Короче, это похоже какой-то неправильный сайт и у них, наверное, неправильные машины. Открываем другой. Вот! Нексия на механике. Всё сходится. Прозвонился, но в холостую. По правам два года стажа нет, сразу отшили. Ну да на вас мир клином не сошёлся. С третьего раза по любому получится.

- Здрасьте! А Вам правда пофиг на стаж вождения по правам?

- Правда!

- Это прекрасно! Меня вот Гранта интересует на воскресенье.

- Сожалеем, но Гранта занята. На воскресенье свободны только Кия Рио и Форд Фокус.

- Цена вопроса? Угу. А без ограничений по километражу? Пойдёт. На Фокусе я уже катался, давайте Рио, хоть заценю. Она же у Вас на механике?

- Автомат.

- Блин… А Форд?

- Тоже автомат.

- Что есть на механике?

- Гранта. Которая занята. А Вы что, не умеете на автомате ездить?

- Умею. Полгода отъездил на Опель Астра. Обплевался весь. Я, видите ли, отношусь к водительскому меньшинству современности.

- В смысле?

- Я реально сдал на права, а не покупал. Так что мне вполне хватает внимания и за дорогой следить и рычаг дёргать. А эти автоматы только лошадей зазря забирают.

- Ну автомат автомату рознь.

- Согласен. Но привычка есть привычка.

- В Астре робот стоит?

- Он самый.

- Можешь не продолжать. Убогий вариант. Возьми Рио, заценишь обычный автомат. К тому же Астра тяжелее, да в ней ещё и коней меньше.

- Смотря какая комплектация. Но с моей угадали. Машина создана эстонцами для ленивцев. Ну, или для «спокойной размеренной езды по городу», как утверждает Опель. Этот позор Германии даже при кик-дауне не всегда понимает, чего от неё хотят. Короче ваще не то.

- А зачем брал?

- Дык не моя! Тестя… Я б в жизни на эту дрянь не подписался. В нём даже в магнитоле флешки нет. Только диски читает. Спасибо, что хоть МP 3, а то вообще каменный век получался б. И сам другую магнитолу не воткнёшь. Всё по фен-шую. Комплектация с флешкой стоила на 80 000 дороже.

- Печаль-беда…

- Не то слово! Комфорт перевесил практику… Ладно, выбора особо нет. В Рио флешку вставить можно?

- Можно!

- Пойдёт!



Машинка реально оказалась огонь! С учётом того, что водил я более 30 видов техники, начиная от мопедов и заканчивая боевой машиной пехоты (БМП 2). Рио заняла почётное третье место. Уступила лишь той само БМП и моей текущей машине. В оценке «разгон», «устойчивость», «максималка», «обзорность», «экономичность» - выбила три из пяти. Мало что из автомобилей в моих руках получало такой балл. Была бы механика – она вышибла и четыре балла, как мне кажется.



В конечном итоге долетели более 300 км до Лениногорска. Притом, что в Татарстане скоростной режим весьма хитрый. По правилам, в населённом пункте разрешено 60 км/ч, а за городом 90 км/ч. При этом, превышение скорости до 19 км/ч включительно, никакими санкциями со стороны ГИБДД не карается. Таким образом, обычно по населённому пункту все едут 75-79 км/ч, а за городом 100-109 км/ч. Водители поймут и согласятся. Но, блин, это работает везде, где я был, кроме Татарстана! Въезжая в самую задрипанную деревню из двух домов, мы радостно наблюдаем там знак… 40! Накидываем «бесплатные» 19 км/ч, и проезжаем примерно на шестидесяти, как и положено в населённом пункте. И как только эта деревня заканчивается и мы уже в предвкушении скорости, видим знак… 70, чтоб его! Накидываем 19 км/ч и едем положенные 89-90. А камер там… Я в Москве столько не видел. Вот истинна фраза: «там, где татарин сидит с удочкой, еврею с динамитом делать нечего»…



По пути была сплошная красота! Приевшиеся равнины и перелески Московской, Рязанской, Тульской, Владимирской, Калужской и Ленинградской областей, сменились холмистой местностью Татарстана. Периодически даже с природными террасами и реками. И не лужами, типа Оки, а огромными, включая самую широкую реку России – Каму. На носу ещё одна командировка. Надо будет искупнуться, когда ещё тут побываю…

- Чем тут воняет?! - спросил я, - И что за фиговины стоят вдоль дороги?

- Нефтью.

- ЧЕМ?!

- Нефтью. А вдоль дороги нефтяные вышки. Ты что, первый раз их видишь?

- Ну как бы да… У вас чё, нефть есть?

- Да. Заправки ТатНефть тебе ни о чём не говорят?

- До твоего вопроса не говорили… Татарстан-Нефть, надо понимать?

- Именно.

- Блин, запах, как будто тухлую рыбу облили тухлыми яйцами…

- Угу. Знакомься! Так пахнет нефть.

Чуть позднее одну пассажирку скинули в Лениногорске. Со второй перекусили у тёти в Бугульме и поехали назад. Через Альметьевск. За компанию, так сказать. Не город, а сплошное круговое движение. Такое ощущение, что не едешь, а хоровод вокруг ёлки водишь. В Казань вернулись уже ночью. Высадив девушку возле дома… Я поехал на встречу к сокурснику! Вы правда думали, что без малого 700 км утолят мой голод? Пф! Ещё сотню километров нафестивалили по Казани. После отвёз друга в аэропорт, помыл машину (согласно договору аренды), заправил брендовым Лукойловским топливом (можно дешевле, но уж очень впечатлила), и сдал обратно хозяину. На заметку: если вдруг будете в Казани и возьмёте в аренду машину, вместе с ней помойте и коврики! Иначе минус 200 рублей от залога, как и получилось в случае со мной. Спать лёг в пятом часу. Буквально на пару часов перед работой…



Убей в себе потребителя, жить в лесу в самодельной обители…

Раньше чем открылись глаза, начал работать мозг:

- Мне звонят. Я сплю. Если мне звонят, когда я сплю, значит либо кто-то офигел, либо я где-то не прав. Те, кто мог бы офигеть, знают, что я в Казани и вряд ли будут согласны оплачивать тариф за междугороднюю связь. Получается, что я где-то не прав. Сегодня у нас… Понедельник! Походу проспал! А если проспал, то звонить мне может только…

- Я знаю, что я негодяй! Уже лечу!

- Лёша, ты где?!

- Уже лечу! - Повторил я и бросил взгляд на часы. Одиннадцать! Твою ж дивизию!!!

Уже через две минуты я был в метро на станции «Кремлёвская», ещё через три на «Козья Слобода». Фортануло, и я залетел в уходящий автобус. Общее время пути – 13 минут. Абсолютный рекорд.

- Тимур! -запыхаясь обратился я, -Она очень злая?

- Ну как тебе сказать… -Тимур посмотрел в потолок, - Она успокаивает себя мыслью, что ты не её прямой подчинённый.

- У себя?..

- Угу.

- Тимур, блин, ну ты-то не мог мне позвонить, хотя бы в девять?! Видишь же, нет на месте!

- Ну ты гений! А то я твой номер прям наизусть знаю! К тому же, мало ли какие у тебя договорённости с начальством? Может отпросился. Как-никак отфигачил праздничный день и две субботы. Безвозмездно.

- Тимур, номерок запиши? И если меня нет и сегодня не воскресенье, будь другом, позвони хотя бы в девять?

- Ты же сегодня улетаешь? Да и обучений на сегодня нет. На линию выпустили сотрудников которые уже 5-6 смен на ГЛ отработали. Вроде как и не нужен…

- ЗАПИШИ! Надеюсь? без меня процесс не сильно встал?

- Поговорка такая есть… Не было бы счастья, да несчастье помогло.

- В смысле?

- Первые полчаса прибегали, увидели что тебя нет, и начали самостоятельно «шурупить». Несколько разговоров прослушал – без ошибок. Походу наконец-то включились в самостоятельную работу.

Спустя несколько часов боинг S7 поднял меня в воздух. Уже в четвёртый раз. Как же скучно!..

- Анатолич, здорова! Занят?

- Нет!

- Пил?!

- Нет!

- Нисан на ходу?

- Да!

- В Домодедово заберёшь?

- Магнитик?

- В наличии!

- Не вопрос!



В самом сердце Византийской Империи



Говорят, не ставь второй раз на тот же кон,

Говорят, проверено поколениями,

Говорят, что можно перейти Рубикон,

Но один раз и в одном направлении!

Я бы верил всем словам и преданиям,

Но исчерпан был лимит на доверие…

Я сегодня назначаю свидание

В самом сердце… Византийской Империи… (Тринадцатое Созвездие)



Как показала практика, без колёс в Казани делать нечего… Передышка была в четыре дня, причём я попросил себе выходные на всё это время. Руководство искренне удовлетворило эту просьбу, на работе появился только для того, чтобы передать коллегам чак-чак и ещё что-то из местных сладостей. Название вспомнить не берусь, но по вкусу напоминает хворост. Никаких удержаний из оклада и премии за данный отгул не последовало. Выходные брал не просто так, в Прудах трава у дома колосилась так, что мама не горюй! Приехав с чёткой целью привести всё в надлежащий вид, я четыре дня смотрел на густые тучи с проливными дождями и понимал, что покос откладывается до возвращения со второй командировки. Единственное, несмотря на дождь, в ручную выдолбил плантацию дикорастущего мака, которая густо расцвела за сараем. Знаем мы местную полицию, если накроют – никакие командировки не послужат оправданием…



Когда поступил звонок с целью согласовать время вылета, я ошарашил всех:

- Своим ходом доберусь.

- Лёша! Бензин Банк оплачивать не будет.

- Я понимаю.

- 840 километров!

- Я понимаю.

- У тебя правам чуть больше года!

- Зато по километражу какой опыт! Я на проданной семёрке 25 000 за прошлое лето накатал. При том, что она больше была на ремонте, чем в эксплуатации.

- Дело твоё…

Скажем прямо: узнав, что я собрался в Казань на машине, 99% коллег поинтересовалось моим психическим здоровьем. А узнав марку автомобиля, моим душевным состоянием поинтересовались абсолютно все. Кроме Елены Анатольевны. Она единственная сказала, что понимает меня. Иногда хочется приключения! А когда можно совместить приятное с полезным, то почему бы и нет? Эм… Наверное пришла пора вскрыть карты с авто, да? Ну будь что будет: ВАЗ 2106.

- Ты идиот?

- Почему?

- Думаешь доедет?

- Вась, машина, несмотря на года, в идеальном состоянии. Это не семёрка, которая была откровенными дровами, которая покупалась на убой после (ну, если честно перед) получением прав, была жестоко добита и продана по той же цене, что приобретена. Но семёра меня заставила разобраться в устройстве автомобиля, от замены колёс до переборки двигателя. Текущая тачка больше стояла в отапливаемом гараже, чем ездила. Выбор был между Вольво и ней. При этом Вольво по годам была моложе и по цене дешевле. И та и другая по знакомству. Знаешь, почему взял шестёрку?

- Потому что идиот?

- Проехали…

Как думаете, шестёрка (кодовое название Зайка) доехала? Не то слово! Она долетела до Казани! Москва-Владимир-Нижний Новгород-Чебоксары (Чувашия)-Казань. Трасса М7 была пройдена со свистом. Ну как со свистом… По моим планам я должен был встать на магистраль, набрать крейсерскую скорость и останавливаться только на заправках. Но в процессе всплыло одно НО. Нет магистрали между Москвой и Казанью… Я собрал все города (кроме непосредственно Владимира, Нижнего и Чебоксар, там были объездные), посёлки и деревни, со всеми их ограничениями, светофорами, пешеходами и лежачими полицейскими… Общее время – 12 часов. Одних только деревень Анино, я повидал не менее пяти. Так же по пути была деревня Майдан. А особый привет, я бы хотел передать Лукойловскому заводу, который захлопнул свой переезд на целые сорок минут прямо перед моим капотом. Я был в первой машине на этом переезде… Успел протереть влажными салфетками фары, номера, все стёкла и выкурить пять сигарет…



Даже такой наркоман вождения как я, по истечении 700 км подобного пути, был готов плюнуть на всё и идти пешком. Знак «Казань», написанный на трёх языках (русский, татарский и английский), я встретил как самого родного в этой жизни человека!



Где-то в середине пути раздалась музыка:

Убей в себе потребителя, жить в лесу в самодельной обители…

- Да, товарищ майор?

- Лёш, привет! Смотри, по итогам нашей беседы в Москве, есть нюансы…

- Сразу осекусь, пока я не закончу свою миссию в Казани, на все предложения - НЕТ.

- Алексей! Родина в тебе нуждается!

- Товарищ майор, Родина в 2008 году от меня отказалась, убрав с Вооружённых Сил должность, на изучение которой я положил долбанные пять лет своей жизни! И чуть позже Банк Русский Стандарт меня подобрал, как огрызок, откровенно говоря. Так что повторюсь, пока я не отвечу ему взаимностью, сразу нет! Кстати, я где-то неподалёку от Чебоксар…

- Это прекрасно! Я сейчас в Севастополе.

- О! Город-герой! У меня дядька там до старшины первой статьи дослужился. Ещё в Советское время…

- Вот! Об этом я и хотел с тобой поговорить!

- О Севастополе?

- О службе. Я понимаю, что у тебя есть «некоторая» обида на Вооружённые Силы. Но вот сейчас, Родина, в лице меня, простого майора, предлагает тебе шанс…

- Так уж и простого майора?

- Не суть. Шанс есть. Только одно НО.

- Давайте, я всё равно сижу?

- Видишь ли… Ты сколько проходил в офицерских погонах?..

- Две недели.

- А потом ушёл. В связи с чем Министерство и не согласовало… Выслуги нет… Надо бы тебе года наверстать. К Коломне как относишься?

- Идеально! От моих краёв полчаса пути. Но в сотый раз, я не кину тех, кто не кинул меня. Старая школа… Кстати говоря военная. Сначала я полностью разберусь с Казанью, а там уже посмотрим.

- Я тебя понял. До какого у тебя командировка? Ух нифига… Ещё двадцать один день?! Ладно, по окончанию звони!



В Казань я въехал высушенный, как сухофрукт. Мираж! Вот он! Родной!!! Быстренько зарегистрировавшись и мечтающий только о сне, я отогнал машину на стоянку отеля. Вышедший по такому поводу охранник окинул взглядом машину. Потом меня. Потом опять машину. Снова на меня.

- Ты бомбила что ли? За кем-то приехал? - спросил охранник.

- Нет. Я этот… Клиент. Машину поставить приехал.

- Клиент?! - снова пристальный взгляд на машину, - Покажи-ка ключ от номера?!

- Да, пожалуйста!

Весь букет эмоций на лице охранника описать проблематично. В итоге он спросил:

- И надолго Вы к нам?

- На двадцать один день!

- На сколько?!?!?!

- Да, Вы правильно расслышали. На двадцать один день!

Очередной пристальный взгляд. Машина, я, номера, машина, снова я. Напомню, Мираж отель пятизвёздочный. Единственные пять звёзд на весь Татарстан.

- А что за регион 190? -спросил охранник.

- Московская область.

- КАКАЯ?!

- Московская. А что Вас, собственно, смущает?

- Если не секрет, сколько за проживание в отеле отдаёшь? - уклончиво ответил охранник.

- Да не секрет… Столько-то.

- Ммм… - кивнул охранник, - А машину за сколько взял?

В общем, на шесть тысяч дешевле…

- Друг, а ты не пробовал разок пожить в Казани по проще и взять тачку по-бодрее?

- Так проживание у меня подотчётное. Платит контора, я этих денег, по сути, не вижу.

- Печально… Ну ладно, заезжай.

Автомобиль отечественного производства и пятизвёздочный отель оказалось весьма удобной комбинацией. Меня запомнили с первого дня. Вот подъезжает к шлагбауму БМВ. Или Лексус. Камри какая-нибудь, Ренд Ровер и тому подобное. Сценарий всегда один: охранник выходит и сверяется со списком. Живёт, не живёт, кто такой, чего он тут делает? Подобных авто полна стоянка, мало ли кто решил на охраняемой территории встать? Но когда подъезжала шестёрка, шлагбаум тут же поднимался. Вся охрана знала – наш пацан, живёт до такого-то числа. Ну да что-то я ушёл в сторону от банков…



А на работе дела пошли веселее. Прежде всего своим ходом я прибыл на день раньше, нежели самолётом. За счёт этого аккурат успел на тренинг по работе с клиентами, который сотрудник местной группы обучения проводил впервые, переняв неделей ранее. Готовился основательно, разумеется, но тренинг новый, линия новая, людей, с которыми можно посоветоваться при появлении у группы каверзных вопросов, в радиусе 800 км нет. Понятное дело, волнение присутствовало. Единогласно было принято решение, что на бизнес тренинге я по присутствую. Так сказать, для храбрости. Однако, местный тренер прекрасно справился и без меня. Буквально пару раз я вставил кой-какие дополнения и поучаствовал в финальных кейсах. Подкинул коллегам фразочек, которыми можно деликатно вести разговор в том русле, которое нам нужно и не давать клиенту поддаваться эмоциям и уходить в сторону от конструктивного диалога. Ну к примеру:

- Иван Иванович, да, я понимаю, ситуация произошла неприятная. Но согласитесь, технические трудности/человеческий фактор (нужное подчеркнуть) могут иметь место в любых сферах деятельности. Однако сейчас лучше говорить с позиции «что с этим делать», а не «почему так произошло». Вы согласны со мной? Прекрасно! Я могу Вам помочь!

В дальнейшем, тренинг проводился без меня, и это здорово.



На следующий день в Казань прилетело очень много начальства. Ничего страшного, разумеется, не было, но всё же все сотрудники старались вести себя культурнее, чем когда-либо. Ну мало ли. Лучше перекланяться, как говорится. В обед мы вышли небольшой кучкой специалистов в курилку. Уже не помню точного контекста, но могу на весь мир сдать одного коллегу, который проронил фразу:

- Понаехела эта Москва на нашу голову…

Я виновато опустил глаза и ковырял землю ботинком.

- И что, у тебя в работе что-то изменилось? - спросил другой специалист.

- Нет. Но морально как-то давит. У меня начинает развиваться паранойя, всё время кажется, что рядом стоит какой-то москвич и следит за каждым моим движением.

Красный от стыда, что оказываю такое психологическое давление на сотрудников, я отвернулся. Чтобы не смущать. Вот тут-то на меня наконец-то обратили внимание. Поржали и сообщили, что я уже свой.



Ближайшие несколько дней был полнейший завал. За горячую линию взялись с особым пристрастием. Штат обученных специалистов рос ежедневно, а вот доступы в ПО как-то не совсем. Благо с обучением мы разбирались за 3-4 часа, так что оставшееся время можно было посвятить высадке новичков в поля. Схема прежняя: так как доступа к доп. программе у недавно обученных пока нет – мне в почту запрос в известном формате, я пробиваю что нужно, и отправляю назад. Это если обучение одно. А если в день пускали две группы, то тогда эти два процесса совмещались. Как раз молодое пополнение сразу училось пользоваться программкой, по мере появления запросов от спецов, обрабатывали их ученики. Если я уходил на обед (у меня очень быстро прошла былая самоотверженность и я начал уходить на обед), то «центр управления полётами» передавался Москве, старшим специалистам. В этой агонии я просил лишь одно. Вову мне! Вову! Чтобы сопровождение было на кого оставить! Ну а Вова был в полной боевой готовности подняться в воздух самолётом и сесть в казанском аэропорту. Пока уведомили самого Вову, пока согласовали, выделили всё что там нужно, заказали билеты, отели и прочая предкомандировочная суматоха – прошло несколько дней. И вот завтра он должен прилететь! На всё готовое. И с аэропорта заберём, и места красивые покажем, даже жену уже нашли (это очень долгая история). Хоть на ПМЖ. Но тут случается какой-то форс мажор и в последний день Вова отказывается от командировки… Ну что ж поделаешь… На работе мир клином не сошёлся, понятно что могут быть события по важней. Да и я уже вроде как по-привык вращаться в условиях полного одиночества.



Как бы там ни было, стратегические цели и задачи выполнялись, пусть и не всегда в срок. Потихоньку вопросов становилось меньше, уверенности больше, и контроль уже преимущественно осуществлял мониторинг. Мне разве что в конце рабочего дня прилетали выявленные ошибки, для проработки со спецами так сказать. При этом меня не оставляло ощущение, что всё идёт плохо! Ничего не получается, можно лучше! Соберись, тряпка! Стремись к идеалу!



Когда пришёл итоговый файл проверки новых сотрудников, отзывы были весьма и весьма неплохими. Казань за месяц работы стояла на полугодовалом уровне, по сравнению с запусками ГЛ на предыдущих площадках колл центров. Искренне удивился, но самое главное, что всем всё нравится.



Кстати, Вы думаете что занимался я в тот период только ГЛ? Хех. Вклады тоже никто не отменил. Обучений было буквально парочка, но сопровождение по прежнему лежало на мне. Но тут для простоты начали практиковать информационные письма. Когда кто-то подходил с редким вопросом, который не был озвучен на обучении, быстренько составлялось информационное письмо на старшего смены Казани. От него на всех сотрудников линии вклады. В копии стояла и Москва, мол так и так, бдим, не расслабляемся. Минут через 15, моё же информационное письмо возвращалось мне от моего старшего специалиста… По идее-то я отношусь к рядовому составу, и стою в копии на рассылку всего, что старшие посчитают нужным. Стало быть с пометкой «для инфо» рассылку делали и по московскому колл центру. Выглядело даже немного забавно. Сюда же добавьте, что после работы каждый день культурная программа в виде поездок в Парк Горького, Парк Победы, на Каму, на Волгу, в Свияжск, да и вообще куда угодно. Один раз нечаянно в республику Марий Эл выскочил. Сам не понял как. Долго удивлялся, почему пропали машины с 16-м регионом, и появились с 12-м? А так же кто сломал асфальт? В Татарстане дороги преимущественно неплохие. Короче, жизнь была по принципу «сон для слабаков». В один только Свияжск я слетал раз, наверное, 7-8. Угостить Нору морковкой. Не знаю как Нора ко мне, а я в неё влюбился с первого взгляда. Никогда таких роскошных лошадей раньше не видел! Жалко не дали прокатиться, сказали что она опасна для туристов. То, что опыт верховой езды есть, было раскритиковано. К Норе допускались только профессионалы.



Убей в себе потребителя, жить в лесу в самодельной обители…

- Да, товарищ майор?

- Добрый день, Алексей! Ты ещё в Казани?

- Ну, по документам да.

- А по факту?

- А по факту в Болгаре. Или в Булгаре? Тут народ по-моему сам ещё не определился, как правильно…

- Это что за место такое?

- Древняя столица Татарстана. Город-музей на берегу Волги. Утверждать не буду, но подозреваю, что отсюда и пошли волжские булгары. Предки…

- Да в курсе, в курсе. Я видишь ли тоже в роуминге.

- А Вы где?

- Смоленск. Смотри, я чего звоню-то. С Коломной не состыковка, закрыто уже место, ты как к танковым войскам относишься?

- Эм… Ну на ИС 3 мастера взял не так давно…

- Молодец! Можно сказать рождён для тяжёлой гусеничной техники. Короче пока нацеливаемся туда.

- А где хоть территориально?

- Подмосковье.

- Кажется даже догадываюсь где именно. Ну ок, закидывайте удочку. Я всё равно пока ещё не разобрался со всеми задачами.



Так потихоньку подошли к обучению по интернет банку… Мои методы как всегда всех немного смутили.

- То есть нет учебников?

- А что мне в них делать? Интернет банк наскринить? Нафиг надо, на сайте есть чудесная демо-версия. Да и сам интернет банк как таковой мы изучать не будем.

- Почему?

- Потому что я что-то не припомню, чтобы клиенты звонили и спрашивали: как мне положить денег на мобильный телефон. На 99% система интуитивно понятна. Вопросы возникают когда дело до ходит до внешних переводов, особенно юр. лицам и в бюджет, а так же когда что-то сломалось. Вот в этом направлении мы и будем учиться. Памятка по переводам вот, памятка по неисправностям вот.

- Аргумент. Ну, ни пуха!

Всё в любимом мной формате. Вся группа по очереди побывала за компьютером, собственноручно исправляя ошибки системы и заполняя формы переводов. Мне оставалось лишь ходить между ними с лицом сенсея и пояснять:

- Поломки системы интернет банка могут быть по двум причинам: кривые руки пользователя, или реально что-то навернулось. Статистика примерно равна. На пять поломок, пять пар кривых рук. Наша с вами задача – это оперативно понять, что не так в конкретном случае. Как бы вы сами проверили это? Хорошо! Ещё варианты? Отлично! А теперь смотрим мастер класс! У меня вот тут переписочка с технической службой завалялась, когда сломался мой личный интернет банк и пришлось доказывать, что я не шланг. Тут во всей красе описано то, что вам надо будет делать. Есть желающие почитать по ролям?..



ИБ на мой взгляд освоили не плохо. Конечно по началу без банальных глупых ошибок тоже не обошлось.

- Лёш, привет! Как у тебя там успехи?

- Я щас поубиваю тут всех…

- Что такое случилось?

- Вот я им весь опыт Москвы разжевал и в рот положил. Когда меня высаживали на ИБ три года назад, был тренинг на два часа, где мне рассказали какой наш интернет банк крутой. Что там какое-то рейтинговое агентство назвало его лучшим в стране, сколько там получателей платежей, какие у нас мощные серверы… Я был уверен, что мне будут звонить и спрашивать: а правда Ваш ИБ самый крутой? И я такой довольно зажмуриваюсь и киваю: правда! Но первый вопрос, который мне задали, это чё за фигня?! Пришло смс «Ваша сим-карта не прошла проверку». А вот про это мне на обучении как-то сказать забыли.

- Лёш, ближе к делу, я как бы тоже работаю.

- А, ну да. Вот всё разжевал и в рот положил. Снял статистику по наиболее частым вопросам/проблемам. Сломал свой личный ИБ и вместе с ними потом восстановил. Полный комплекс практики и теории. И что они теперь мочат!!!

- Что мочат?

- «Алексей, мы тут с клиентом заполняем заявку на перевод, вот у него в разделе данные получателя платежа запрашивается ИНН. Ему свой писать?» Я говорю: мой напишите! «В смысле?». В прямом! Вопрос свой ещё раз вдумчиво повтори? «…данные получателя платежа… Ааа! Это наверное надо ИНН того, кому он переводит?» Я всё-таки за то, чтобы вы мой написали. «Алексей, спасибо, я всё поняла! ИНН получателя платежа!»

И это ещё что! Подходит вторая девочка: «Алексей, клиент не знает что выбирать при переводе: физ. лицо или юр. лицо?» Так спроси у него первые пять цифр номера счёта. «Хорошо. А зачем?» Солнце моё, я вас на обучении нафига заставлял записывать наиболее часто встречаемые счета? Я уж молчу, что скинул всем и каждому реестр ЦБ с полным перечнем. 40817 – физ. лица, резиденты РФ, 40101 – бюджет РФ, 407-е счета – юр лица. Спроси первые цифры счёта и поймёшь, кому он делает перевод. «Аааа! Щас спрошу! А как я пойму?..»

- Лёш, ну ты сам таким был, разве нет?

- Да был, конечно…

- Дай им пару дней, всё в головах на места встанет. Информации всё-таки много.

- Так, минутку, я щас перезвоню…

Спустя пять минут.

- Слушайте, а можно мне заявление на увольнение?...

- Что случилось?

- Подходит девочка, сообщает что у клиента не проходит перевод по номеру карты. Спрашиваю: в сбер переводит? «не знаю, щас спрошу. Да, в сбер». Отказ со стороны карты получателя. «А почему?» У сбера что-то полетело наверное. «А откуда ты знаешь?» Да вы все уже по два-три раза с этим вопросом подошли ко мне. Вот ты точно третий раз. «Не, у меня такого не было ещё вопроса» Был. Я тебя помню, ты подходишь третий раз. «Не правда!» Так, ну-ка иди сюда! Это твой комп? «Да» Вон ту кнопку щёлкни. «Ааааа! Да, мне такое уже попадалось, я правда подходила».

- Лёш, спокойно! Повторюсь, вспомни себя в первый день.

- Ну не до такой же степени!

- Да? Между прочим Банк помнит, как ты на восьмое марта, пользуясь отсутствием начальства, Аллу на шкаф посадил. Тоже не очень-то соответствовало уровню сотрудника банка и занимаемой должности.

- Это была самооборона!

- В общем успокойся! Пока каша в головах, пара дней пройдёт и разберутся.

Как собственно и получилось. Что-что, а ИБ от меня отстали со своими вопросами довольно быстро. Может сыграла роль скрытая подцель?...



Последний бой



С Казани я ехал так, словно за мной черти гнались… 12 часов за рулём особо не прельщали. Но 12 часов это если соблюдать правила. Под покровом ночи, прекрасно зная, что камеры не берут автомобильные номера, я на бреющем полёте пронёсся по М7 от Казани до Москвы. Попутно подсчитывал в уме: обгон через сплошную – раз пять тыщ, превышение более чем на 60 км/ч – два пять тыщ… Со счёта сбился когда перевалило где-то за 150 тысяч. Плюс почти каждое моё действие сопровождалось лишением. Но, как говорится, не пойман не вор! Зато путь изумительно сократился до восьми с половиной часов.



На работе посетил пару совещаний и был уведомлён, что надо бы мне в Казань сгонять ещё. Недельки на две хотя бы. Для закрепления. Глобальных целей уже нет, просто заполнить пробелы вызванные завалом и дефицитом времени. Билет на самолёт тебе брать? Ты вроде просил пристрелить тебя, если ещё раз соберёшься в Казань на машине? Минутная слабость? Ну езжай, хозяин-барин…

Убей в себе потребителя, жить в лесу в самодельной…

- Здравья желаю, товарищ майор!

- И тебе, товарищ лейтенант.

- С Казани вернулся?

- Да.

- В Москве сейчас?

- В Туле.

- Туда-то тебя за каким понесло?

- Да экстрима захотелось… Вы вообще видели какие в Туле водители? Тут нормальное явление встать колом посреди дороги, если пропустил свой поворот, а потом ещё сдать назад на перекрёстке. И этому оленю даже никто не бибикает.

- Такие везде есть.

- Я тоже так думал. А щас понимаю, что в Туле вообще так принято. У них по-моему негласное правило – чья машина хотя бы на пол капота впереди – тот и прав. Зато дистанцию тут все держат просто невероятную! Я на магистралях ближе к впереди идущему прижимаюсь, чем они в городе друг за другом. Ладно, что там нового-то?

- Смотри, есть семь вакансий в западном военном округе. Пока прорабатываем их.

- Так, секунду! Западный военный округ – это от Калининграда и до Урала.

- Я знаю.

- А что с танками?

- Это тоже всё в работе, в числе семи вакансий, но не факт. Просто, чтоб не было неожиданностью. Тебе кстати с Омска магнитик привезти?



Чуть позже, собираясь в Казань, как всегда спонтанно заявил жене:

- Море в этом году не обещаю, но вот Каму с Волгой вполне. Собирай шмотки реще, стартуем через час. Жить где? Да на месте разберёмся. Будем решать проблемы по мере их поступления.



В Казань решили ехать Серебряные Пруды. По делам надо было заскочить. Оттуда насквозь Рязань, Владимир, Нижний, с заездом в Муром, Чебоксары и вот мы в Татарстане.

- А может скажем кому-то в отеле что я с тобой?!

- Зай, слушай, давай завтра? Я так задолбался… Оформим тебя как гостя, доплатим сколько нужно и всего делов. Наверное. Не знаю. Я спать хочу, отстань!



На следующее утро я уже был на работе. Как всегда не обошлось без эксцессов. Кинул на рабочем месте телефон и пошёл со всеми здороваться. Прихожу и вижу штук 15 пропущенных от начальства. Что-то мне это не нравится… Тем более казнить меня есть офигенный повод, вот только как узнали? Перезваниваю.

- Лёша, ты где?!

- Да уже на месте.

- Лёша, ты почему не отписался по приезде?!

- Да мы… эм… я приехал во втором часу ночи. Заселился в отель. Всё нормально, решил не будить.

- Как всё нормально?! Мне звонят с отеля, говорят что ты так и не появился! Ты поехал на машине, ночью, я не знаю что думать! Мне в восемь утра звонят – тебя нет! У меня чуть истерика не случилась!

- Да что значит меня нет? Позвоните им, скажите, что всё нормально. Они ночью бронь найти не смогли, решили, что сегодня разберёмся, когда администратор придёт. Пока разместили в 402 номере, пусть там меня ищут.

Спустя пять минут ещё один звонок…

- Лёша, в отеле нет 402 номера. Ты где???

- Ааа! Да всё там есть! Вот у меня в руках ключ, номер 402, отель Мираж…

- Стоп! Ты в Мираже остановился?!

- А где ж ещё?

- В АйТи парке! Сейчас в Казани проводятся водные виды спорта, в Мираже нет свободных номеров! Тебе АйТи парк бронировали!

- Опаньки… Я могу свалить на пару часов с работы?...

- Да уж пожалуй… Свали.

Разобравшись во всех недоразумениях с проживанием, вернулся на работу. Из глобальных задач была только одна, которой ранее не было, возникла в процессе. Как всегда с горячей линией. Её основная цель – решать обращения клиентов, а не фиксировать и направлять на какие-то там ответственные подразделения. Да, может большая часть вопросов не в компетенции сотрудников колл центра, но процентов 10 обращений отсеить на звонке вполне реально. Чего Казань, к сожалению, не делала. Разобраться и исправить положение было поручено мне…



Глянув на прилетевшие в почту статистики, записи разговоров сотрудников, таблицы, графики и многое-многое другое, я немного поник. Надо сидеть, анализировать, искать причину. Исходя из количества материалов, дня на два работы. Хотя…

- Так, ты, ты и ты. Ну-ка пошли покурим!

- Я не курю…

- Я научу.

- А у нас перерывы только через энное количество времени…

- Тушите компы, я сказал, и марш в курилку! Под мою ответственность.

Достигнув места назначения, я обрисовал ситуацию и тупо спросил:

- Ребят, вот в чём проблема?

- А смысл надрываться, если можно просто записать со слов клиента и пусть там кто хочет разбирается.

В общем-то аргумент.

- Ребят, ну а как же там идея, патриотизм? Что ещё обычно говорят в таких случаях? Самопожертвование, чувство собственного достоинства и значимости?

- Это штука конечно хорошая, но Лёш, извини, самопожертвование на зарплате не отражается.

- Так в чём и смысл! Готовиться приказ, за решение вопроса клиента на звонке будет идти плюс к премии. Но сначала высоким людям надо показать статистику, что это имеет место в колл центре. Когда увидят плоды нашей работы, тогда и введут мотивацию.

- Вот когда введут мотивацию, тогда и увидят плоды нашей работы.

Отлично… Замкнутый круг. Вернулся на рабочее место грознее тучи.

- Ты чё надулся?

- Да как так?! Я им, всё от себя, а они… И в выходные, и праздники, у меня вообще дома сад-огород, скотина не кормлена третий месяц…

- Лёх, это жестокая реальность. Менталитет.

- Ай, блин, не умничай.

- Я серьёзно. Понимаю что тебе обидно, но пойми и наших спецов. Нам, татарам, всегда нужен стимул. И не маячащий на горизонте, а здесь и сейчас.

- Всё сказал?

- Ну да.

- Тогда заодно скажи что делать.

- Вариант только один. Вводите мотивацию, и мы тот час ответим взаимностью. Без этого чудес не ждите.

Круто. Если б от меня всё зависело… Или хотя бы от моего ближайшего руководства.

- Слушай, а если поговорить с позиции кнута?

- Разбегутся все.

- А если захныкать и попросить ради меня?

- Не прокатит. Менталитет. Ты может и сорвал приз зрительских симпатий, но не до такой степени, что бы ради тебя работать.

- Я тебя понял… Ладно, вот как мы поступим…



Убей в себе потребителя, жить в лесу в самодельной обители…

- Товарищ, майор, добрый день! Тока Вы вообще ни разу не вовремя…

- Лёш, я быстро. Скажи, что тебе ближе: северный флот Мурманска, сухопутные войска Махачкалы или Воздушно-Космические войска Владивостока?

Я чуть трубкой не подавился…

- Это шутка?!

- Нет, это вопрос.

- Какой северный флот, в какой Махачкале?! Где хотя бы западный военный округ? Я услышал северный, южный и дальне-восточный.

- Лёша, говорю ещё раз. Мы ищем лучший вариант. Тебе года наверстать надо. Пара лет в суровых условиях с хорошей выслугой и всего делов.

- Да совсем!

- Так что тебе ближе?

- Ближе сухопутные войска, но северный флот звучит как-то круче.

- Отличный выбор!

- Только Вы же понимаете, что далеко не моряк. А уж тем более не лётчик.

- Ты психолог. Тебе все двери открыты. База везде одна, со спецификой быстро разберёшься. Ладно, как будут новости - позвоню.



Спустя час, на суд руководству был направлен план крупномасштабной военной операции, под названием «акция для сотрудников ГЛ». Смысл был прост: на месяц запускается конкурс, у кого за объявленный период наибольшее количество решённых на звонке обращений клиентов, тот и получает денежный приз. И ребятам стимул, и нам статистика для начальства. Идею в целом поддержали, только предложили ввести ещё второе и третье места. Ну, чтоб тем, кто почти самый лучший тоже не обидно было. Да, с моей стороны было подло – пошёл по простому пути. Да, старо как мир. Но менталитет есть менталитет, зачем его ломать? Надо просто играть на его слабостях. Вопрос остался открыт только с призовым фондом. Была, конечно, идея сделать всё за счёт Банка, из бюджета департамента, согласовать с начальством, стребовать с бухгалтерии, доказать актуальность и необходимость выделения данной суммы, которая была весьма разумной и ничтожной в рамках организации, но и тут пошли простым путём, без бумажной волокиты. Просто узким кругом заинтересованных лиц скинулись. Меня, правда от добровольного взноса освободили, до сих пор не знаю, оттянуло эту часть на себя моё ближайшее руководство или всё-таки сделали за счёт Банка. Тем не менее, хотите верьте, хотите нет, а всё сработало. Уже в день запуска появились решённые обращения. Потом, так как моя роль в сопровождении стала уже менее значима, сам выгрузился на линию и пару-тройку проблем клиентов порешал. Вне конкурса, из спортивного интереса. Под конец я стал практически не нужен. Начала активно практиковаться тактика «свалить пораньше». Меня уже особо не дёргали, процесс был практически полностью автономным и самостоятельным. Как раз было время показать жене все места, где побывал ранее и открыть для себя и неё много нового. Правда Нору она так и не увидела. По счастью. Ревновать не будет.



По возвращении в Москву вызвонил Анатолича на партию в шашки. Нисан был после встречи с КАМАЗом, так что играть поехали на моей.

- Ну как сам-то оцениваешь проделанную работу?

- Анатолич, не знаю… Вот сверлит мысль что всё плохо, можно было лучше. Хотя что добавить, не знаю уже.

- Да угомонись ты. Даже если так, не от тебя всё зависит. Кому надо, тот получил все необходимые знания, кому не надо – того не пробьёшь.

- А я вот ставил цель пробить всех. Процесс познания работает либо когда необходимо, либо когда интересно. Я шёл через интерес. Старался втягивать все 100% в активную работу на обучении.

- Чё плетёмся, накинь ещё десяточку?

- Какую десяточку, почти 120 идём. На МКАДе как бы сто разрешено. Все камеры наши будут.

- Я тебе маленький секрет открою. Со МКАДа ни разу штрафы не приходили. Если что я спонсирую. Как думаешь, того красного догоним? Который нас подрезал?

- Солярис? Вряд ли. Таже Рио, на одном заводе собирают. Немного по дизайну отличаются, внутри всё идентично. И поверь, Рио куда бодрей шестёрки.

- Ну хоть попробуем. Что ты там рассказывал?

- А. Старался идти через интерес. То историю из жизни вплету, то мини игру. Мои рабочие программы были просто изнасилованы. Только от имени кошки обращений штук 30 зафиксировали на все возможные темы. Вроде им и смешно, и интересно, а подсознание-то работало. Что-то да откладывалось. Но не сто процентов. Поэтому всё плохо.

- На похвалы нарываешься?

- Нет. Реально, ощущение, что не до конца выложился.

- Оно у тебя постоянно было в учебном центре. Забей, уже всё равно всё позади.

- Так-то да. Слушай, он кажется чухнул, что мы за ним едем. Вперёд уходит. Медленно, но уходит.

- Накинь ещё десяточку.

- Анатолич, 130 уже. А скоростей у меня всего четыре. Обороты зашкалят.

- Собираешься жить вечно?

- Пф… Я думаю мне до пятидесяти годов вполне достаточно. А может и это много.

- Тогда накинь ещё десяточку. Ну а с армией что?

- Ничего конкретного. На флот не получилось. Часть при серьёзной структуре, а у меня родословная немного запятнана родственничками. Проверку не прошёл. Готовлюсь к Камчатке. Но и там никакой конкретики.

- Лёх, я понимаю, вечно мы жить не собираемся, но ты хоть вторую руку на руль положи, зачем судьбу провоцировать. На ста сорока-то.

- Это меньшее из зол. Обороты на жёлтенькой линии, делаем ставки, клин движка или взрыв?

- Взрыв вряд ли. Перегреемся раньше. Зато почти догнали.

- Одно обидно, коллеги меня не совсем понимают. Дураком обзываются.

- Чёй-то?

- Ну, что на машине ездил. За свой счёт. Мол, они бы ради конторы никогда со своего кармана на дорогу не потратились. Не все, конечно, но были те, кто в дружеской беседе высказали. Может и правы, конечно.

- Да в чём правы? Вот их когда отправляли, они что в Казани видели?

- Кремль.

- А ты?

- А я всё, кроме Кремля. Я его с окон Миража видел каждый день. Дорогу перейди и ты в Кремле. Вот всё откладывал-откладывал, так и не зашёл ни разу. Зато я купался в месте, где Кама с Волгой соединяется. Другого берега не видно, волны такие, что как кита из воды выбрасывает. Был на историческом фестивале в Болгаре, посмотрел как толкинисты на мечах рубятся, продегустировал все блюда по древним рецептам разных народов. Видел все парки Казани, все крупные города Татарстана. По три раза в неделю на конюшне лошадь с рук кормил. На бреющем полёте пролетал четыре области и три республики…

- Три? Чувашия, Татарстан…

- Марий Эл.

- А… Точно. Когда заплутал маленько?

- Ну да. Соревнования по водным видам спорта посмотрел разок. Блин, в это время там москвичей понаехало, кстати… Не протолкнуться на дорогах было. Мои номера даже в глаза особо не бросались, с подмосковным регионом. Ещё чуть в Самару на концерт Тараканов не сорвался. Жена ехать не захотела. Панк не любит и расстояние напугало. Да и сколько всего я ещё оставил за кадром этой повести… По разного рода соображениям. Анатолич, ну всё. Мы на корпус впереди Соляриса.

- Погодь, дай я на его морду гляну… О да! Он не верит своим глазам! Сколько там?

- Чуть больше ста пятидесяти. Ещё немного, и мы точно вечно жить не будем.

- И это прекрасно! Ладно, отпускай Солярис, пусть едет и думает над своим поведением. Подрезают тут всякие…



Эпилог



С Банком расстались 30 октября по соглашению сторон.

С женой, по той же статье двумя месяцами ранее, прямо на берегу Камы.

Кошка скончалась на тринадцатом году жизни и была реинкарнирована в короткошёрстного британца. Назвал Ксюшей. Так же отзывается на «беспредел хвостатый», «слезь со стола» и «кто это сделал».

Текущим положением дел колл-центра Казани как-то не интересуюсь. Но искренне надеюсь, что свой след в их истории и развитии оставил. Лишь бы плохим словом не поминали.

В машине появилась пятая передача и газовое оборудование. Приму в дар БУ двигатель от Нивы и задний мост с пробегом не более 50 000 км от Фольксвагена 80-90 года выпуска.