Являюсь очень активным сотрудником банка. Практически всегда выполняю планы. На премию не жалуюсь. Единственное что огорчило, оказывается не поощряют лучших агентов дивизиона. Во всех банках если становишься лучшим агентом выдают доп. премию. Ну хоть за диплом спасибо) И все равно вопрос остается открытым, почему за старание не поощряют.