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|Работаю в Альфа Банке, очень нравится, скоро будет год
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Являюсь очень активным сотрудником банка. Практически всегда выполняю планы. На премию не жалуюсь. Единственное что огорчило, оказывается не поощряют лучших агентов дивизиона. Во всех банках если становишься лучшим агентом выдают доп. премию. Ну хоть за диплом спасибо) И все равно вопрос остается открытым, почему за старание не поощряют.
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Мария19860 • сотрудник
26.01.2016 18:50
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Ответ банка:
Мария, добрый день!
Для обсуждения программы премирования рекомендуем Вам - сотруднику Банка - обратиться в Службу поддержки по кадровым вопросам Human_Capital на эл.почту Human_Capital@alfa-bank.ru.
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк".
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