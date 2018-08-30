Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Задержка в выплате пособия при сокращении штата
|не голосовал
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|
23.11.2015 года я была уволена по сокращению численности работников Кемеровского РФ РСХБ. Все выплаты при сокращении были работодателем вовремя перечислены мне на банковский счет (в последний рабочий день 23.11.2015 года). 22.01.2016 года мною было написано заявление на выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства в течение второго месяца, согласно ч 1 ст 178 ТК РФ, с предоставлением трудовой книжки. Сотрудником банка я была предупреждена, что выплата произойдет только через две недели, т.к. документы будут отправлены почтой работодателю в Москву. И начисление будет производится только после получения оригиналов документов. Хотя все документы, и более значимые в деятельности банка, давно отправляются эл почтой.
ВОПРОС: Правомерна ли такая задержка в выплате бывшим сотрудникам?
|
1
Наталья Иванова • бывший сотрудник
27.01.2016 04:08
|
Ответ банка:
Уважаемая Наталья Иванова!
В соответствии с частью первой статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников организации за работником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).
При этом выплата сохраняемого среднего заработка на период трудоустройства (за второй месяц трудоустройства) производится после увольнения работника по прежнему месту его работы в дни выдачи на данном предприятии заработной платы по предъявлению паспорта и трудовой книжки.
В целях соблюдения норм налогового законодательства и законодательства о бухгалтерском учете указанная выплата осуществляется в следующий день выплаты заработной платы после получения оригиналов документов. Полагаем данный порядок выплаты среднего месячного заработка на период трудоустройства правомерным.
С уважением, АО «Россельхозбанк»
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.