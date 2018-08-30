Ответ банка: Уважаемая Наталья Иванова!



В соответствии с частью первой статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников организации за работником сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного пособия).

При этом выплата сохраняемого среднего заработка на период трудоустройства (за второй месяц трудоустройства) производится после увольнения работника по прежнему месту его работы в дни выдачи на данном предприятии заработной платы по предъявлению паспорта и трудовой книжки.

В целях соблюдения норм налогового законодательства и законодательства о бухгалтерском учете указанная выплата осуществляется в следующий день выплаты заработной платы после получения оригиналов документов. Полагаем данный порядок выплаты среднего месячного заработка на период трудоустройства правомерным.



С уважением, АО «Россельхозбанк»