 23.11.2015 года я была уволена по сокращению численности работников Кемеровского РФ РСХБ. Все выплаты при сокращении были работодателем вовремя перечислены мне на банковский счет (в последний рабочий день 23.11.2015 года). 22.01.2016 года мною было написано заявление на выплату среднемесячного заработка на период трудоустройства в течение второго месяца, согласно ч 1 ст 178 ТК РФ, с предоставлением трудовой книжки. Сотрудником банка я была предупреждена, что выплата произойдет только через две недели, т.к. документы будут отправлены почтой работодателю в Москву. И начисление будет производится только после получения оригиналов документов. Хотя все документы, и более значимые в деятельности банка, давно отправляются эл почтой.
ВОПРОС: Правомерна ли такая задержка в выплате бывшим сотрудникам?