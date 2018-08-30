Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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Уважаемый, Герман Оскарович, вынуждены обратиться к Вам с просьбой о помощи и защите от тирании, что сложилась у нас в отделе. Наш начальник сектора А.Л.В. довела обстановку в коллективе до точки кипения. Несправедливое отношение к нам со стороны А.Л.В. вызывает у нас негодование. Все попытки поговорить заканчиваются гонениями и увольнениями, люди пишут заявления об уходе. Лишний раз не хочется подходить к А.Л.В. с вопросами и трудностями, возникающими в процессе работы. Когда А.Л.В. в отпуске, или отсутствует по той или иной причине, в отделе хорошее настроение, показатели повышаются, желание работать и быть частью команды возрастает в разы, на работу все идут с удовольствием. Сейчас же в нашем коллективе сложилась печальное положение, нет боевого настроя на работу, сотрудники стали зажаты и безынициативны. Ее отношения к сотрудникам как к собственности вынудило нас обратиться к Вам Просим Вас провести служебное расследование по следующим пунктам:
- Нарушение деловой этики (опаздывает на работу, повышение голоса, ненормативная лексика);
- Принуждение к коллективным празднованиям, путем шантажа оценкой по 5+;
- Перекладывание своих обязанностей на сотрудников, объясняя это зоной роста;
- Сталкивание лбами нас с АТМ Альянсом (аутсорсер), преследуя непонятные личные интересы;
- Нет обратной связи 5+;
- Доведение сотрудников до увольнения;
- Сталкивание сотрудников между собой, доводя это до конфликтной ситуации. При этом занимает позицию наблюдателя;
- Публичные унижения на оперативках;
- Нарушение коммуникаций между начальством отдела и сотрудниками;
- Несвоевременное доведение необходимой для работы информации до сотрудников.
В целях, обезопасить себя от увольнения и прессинга со стороны А.Л.В., мы не указываем конкретные примеры по вышеуказанным пунктам. Мы надеемся на Ваше понимание сложившейся ситуации и готовы, в случае проведения служебного расследования, подробно рассказать о каждом эпизоде.
P.S. Это обращение поддержано большей частью нашего коллектива, и не является недовольством одного-двух человек.
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2
karakatitsa2016 • сотрудник
27.01.2016 09:56
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Администратор:
Просьба на адрес natalya.konkina@banki.ru направить конкретное описание по одной из вышеупомянутых ситуаций.
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Ответ банка:
karakatitsa2016, добрый день!
Еще раз спасибо за отзыв. Мы провели комплексную проверку по всем описанным фактам. По результатам проверки часть из них подтвердилась и нами будут приняты меры. Контроль за их исполнением находится на уровне Уральского банка.
Уверена, что это позволит исправить ситуацию и не допустить ее повторения в будущем.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Спасибо за отзыв. Уже разбираемся в ситуации, как только появятся результаты обязательно сообщим их Вам.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.