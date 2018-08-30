Уважаемый, Герман Оскарович, вынуждены обратиться к Вам с просьбой о помощи и защите от тирании, что сложилась у нас в отделе. Наш начальник сектора А.Л.В. довела обстановку в коллективе до точки кипения. Несправедливое отношение к нам со стороны А.Л.В. вызывает у нас негодование. Все попытки поговорить заканчиваются гонениями и увольнениями, люди пишут заявления об уходе. Лишний раз не хочется подходить к А.Л.В. с вопросами и трудностями, возникающими в процессе работы. Когда А.Л.В. в отпуске, или отсутствует по той или иной причине, в отделе хорошее настроение, показатели повышаются, желание работать и быть частью команды возрастает в разы, на работу все идут с удовольствием. Сейчас же в нашем коллективе сложилась печальное положение, нет боевого настроя на работу, сотрудники стали зажаты и безынициативны. Ее отношения к сотрудникам как к собственности вынудило нас обратиться к Вам Просим Вас провести служебное расследование по следующим пунктам:

- Нарушение деловой этики (опаздывает на работу, повышение голоса, ненормативная лексика);

- Принуждение к коллективным празднованиям, путем шантажа оценкой по 5+;

- Перекладывание своих обязанностей на сотрудников, объясняя это зоной роста;

- Сталкивание лбами нас с АТМ Альянсом (аутсорсер), преследуя непонятные личные интересы;

- Нет обратной связи 5+;

- Доведение сотрудников до увольнения;

- Сталкивание сотрудников между собой, доводя это до конфликтной ситуации. При этом занимает позицию наблюдателя;

- Публичные унижения на оперативках;

- Нарушение коммуникаций между начальством отдела и сотрудниками;

- Несвоевременное доведение необходимой для работы информации до сотрудников.



В целях, обезопасить себя от увольнения и прессинга со стороны А.Л.В., мы не указываем конкретные примеры по вышеуказанным пунктам. Мы надеемся на Ваше понимание сложившейся ситуации и готовы, в случае проведения служебного расследования, подробно рассказать о каждом эпизоде.



P.S. Это обращение поддержано большей частью нашего коллектива, и не является недовольством одного-двух человек.