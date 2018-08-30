Будьте внимательны при трудоустройстве, а лучше даже не теряйте своё время и обходите этот банк стороной.

Меня, например, банально обманули. Отправляла отклик на вакансию, местоположение - м. Волгоградский проспект. После обучения выяснилось, что работа - пос. Томилино, если быть точными - за Томилино. По факту 1,5 часа на дорогу. Ещё из плюшек: автосалон находится в поле, буквально в поле рядом с автотрассой. У меня был шок, когда после работы, в 9 часов вечера зимой (уже ночь) стоишь одна (!) на этой не очень оживлённой трассе и ждёшь маршрутку. В случае ЧП убежать можно в придорожные кусты. Просто жуть!!!Корпоративного транспорта нет и в помине. Просила перевести меня с этой точки, т.к. стоять ночью на трассе просто опасно для девушки. Жевали сопли месяц, а потом я уволилась. К тому же точка глухая от слова совсем. Зп в 30 тыс рублей просто за счастье. Руководство в лице К. и Л. просто хамы.



Обучение шло неделю, выболтали корпоративные секреты (как впарить ненужные услуги в виде страхования жизни, ключей и госномера))), а потом на экзамене отсеялась большая часть. Здесь уже писали, что нацменов не берут на работу - это правда. Жаль, что я этот экзамен сдала... Ещё жалею, что в первый же день не забрала у них свою трудовую и успели сделать запись.



В качестве компенсации зря потраченного месяца, при увольнении отказалась ходить с обходным листом, как идиотка, между рядами незнакомых мне людей и просить их автограф. Обходной лист нужен кадровикам - пусть сами и подписывают ходят. На что эти куры сразу возмутились: типа, Вам что есть что скрывать от службы безопасности? Нет говорю, скрывать мне нечего. Я здесь сижу, никуда не ухожу, пью кофе, вперёд, идите и подписывайте. Обходной лист при увольнении НЕ НУЖЕН.

Хоть какую-то сатисфакцию получила)))