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|Отвратительный опыт работы в банке Югра
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"Повезло" работать в этом банке с декабря 2015 по январь 2016 года. Всего-то 1,5 мес. Буквально с первых дней началось "веселье". Я не знаю и до сих пор не могу понять, что я сделала руководству доп. офиса: лицом для них не вышла, были ли какие-то личные неприязни у них ко мне... Но в любом случае, задачей руководства во вновь открывшемся офисе, с абсолютно новыми сотрудниками из разных кредитных организаций, является адаптация их к новой работе и создание дружелюбной обстановки для дальнейшей работы в команде. Вместо этого с первого дня в мой адрес посыпались абсолютно необоснованные обвинения, упреки и нападки, не имеющие никакого отношения к моему профессионализму.
Хочу отметить, что я с 2005 года работаю в крупных банках, при этом никогда ничего подобного со мной не происходило. Для меня было шоком, когда управляющая доп. офисом мне указывала на то, что рубашка у меня не та, прическа не та. Шоком также была ее фраза: "мне сказали, что у тебя на рубашке на локтях дырки"! Высокомерные фразы типа: тебе же было сказано сменить рубашку...
Сразу скажу, я молодая женщина, ухаживаю за собой, и рубашка, естественно, у меня нигде не рваная, не грязная, вообще для меня это все унизительно и оскорбительно! Я одеваюсь в хорошую одежду, и эти слова управляющей являются откровенной клеветой! Но дело не только в рубашке... Зам. Управляющей позволяла себе орать на сотрудников, управляющая все это видела, но никак не реагировала, а потакала. Кстати, "официальной" версией моего увольнения является то, что я была на законном больничном. Управляющая сообщила мне, что высшее руководство, узнав, что я на больничном, распорядилось срочно уволить меня в 1 день. А это уже, простите, нарушение ТК РФ. Работала я в доп. офисе Химки.
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ZvgrAns • бывший сотрудник
29.01.2016 12:06
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Ответ банка:
Уважаемая Анастасия!
Нам жаль, что у Вас сложилось негативное впечатление о Вашей работе в ПАО БАНК «ЮГРА».
Стандарты клиентоориентированности, утвержденные в Банке, являются обязательными к соблюдению сотрудниками всех уровней, в том числе ими руководствуются руководители подразделений.
К сожалению, недолгий период Вашей работы в Банке, не позволил Вам оценить преимущества работы в команде Банка.
Желаем Вам удачи в поисках работы!
С уважением, Банк «ЮГРА»
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П.С. А уж когда управляющая не знает, что средства индивидуальных предпринимателей страхуются уже года 2 как - это вообще позор. Сейчас любая бабушка у подъезда уже в курсе об этом.
А может ты наоборот хорошо одевалась в отличие от других и зависть сыграла своё дело.
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Очень надеюсь, что руководство Банка проведет беседу с Управляющей данного офиса, иначе просто можно будет забыть о результатах эффективности работы сотрудников!
Анастасия, примите мои искренние поздравления, что Вы избавились от ее присутствия в Вашей жизни!))
Банк по-свински относится как к клиентам, так и к сотрудникам!
Ау, кандидаты!!! Обойдите стороной!!!