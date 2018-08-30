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Отвратительный опыт работы в банке Югра плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
"Повезло" работать в этом банке с декабря 2015 по январь 2016 года. Всего-то 1,5 мес. Буквально с первых дней началось "веселье". Я не знаю и до сих пор не могу понять, что я сделала руководству доп. офиса: лицом для них не вышла, были ли какие-то личные неприязни у них ко мне... Но в любом случае, задачей руководства во вновь открывшемся офисе, с абсолютно новыми сотрудниками из разных кредитных организаций, является адаптация их к новой работе и создание дружелюбной обстановки для дальнейшей работы в команде. Вместо этого с первого дня в мой адрес посыпались абсолютно необоснованные обвинения, упреки и нападки, не имеющие никакого отношения к моему профессионализму.

Хочу отметить, что я с 2005 года работаю в крупных банках, при этом никогда ничего подобного со мной не происходило. Для меня было шоком, когда управляющая доп. офисом мне указывала на то, что рубашка у меня не та, прическа не та. Шоком также была ее фраза: "мне сказали, что у тебя на рубашке на локтях дырки"! Высокомерные фразы типа: тебе же было сказано сменить рубашку...

Сразу скажу, я молодая женщина, ухаживаю за собой, и рубашка, естественно, у меня нигде не рваная, не грязная, вообще для меня это все унизительно и оскорбительно! Я одеваюсь в хорошую одежду, и эти слова управляющей являются откровенной клеветой! Но дело не только в рубашке... Зам. Управляющей позволяла себе орать на сотрудников, управляющая все это видела, но никак не реагировала, а потакала. Кстати, "официальной" версией моего увольнения является то, что я была на законном больничном. Управляющая сообщила мне, что высшее руководство, узнав, что я на больничном, распорядилось срочно уволить меня в 1 день. А это уже, простите, нарушение ТК РФ. Работала я в доп. офисе Химки.
ZvgrAnsбывший сотрудник
29.01.2016 12:06
Ответ банка:
Уважаемая Анастасия!

Нам жаль, что у Вас сложилось негативное впечатление о Вашей работе в ПАО БАНК «ЮГРА».
Стандарты клиентоориентированности, утвержденные в Банке, являются обязательными к соблюдению сотрудниками всех уровней, в том числе ими руководствуются руководители подразделений.
К сожалению, недолгий период Вашей работы в Банке, не позволил Вам оценить преимущества работы в команде Банка.
Желаем Вам удачи в поисках работы!

С уважением, Банк «ЮГРА»
11 комментариев
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ZvgrAns
Автор отзыва
01.02.2016 23:48
Конечно я ожидала такого стандартного ответа банка. Непонятно к чему банк пишет о стандартах клиентоориентированности, дело вообще не в них. Но в любом случае, хочется пожелать банку югра как можно меньше таких некомпетентных, некорректных и неграмотных руководителей.
П.С. А уж когда управляющая не знает, что средства индивидуальных предпринимателей страхуются уже года 2 как - это вообще позор. Сейчас любая бабушка у подъезда уже в курсе об этом.
BetterFuture
02.02.2016 04:49
Обидно. Видать в Югра нужно приходить одетым в Versace.
А может ты наоборот хорошо одевалась в отличие от других и зависть сыграла своё дело.
ZvgrAns
Автор отзыва
02.02.2016 11:18
Да обидно еще из-за того, что люди, реально не тянущие на должности управляющего и зам.управляющего, занимают места и вот так вот себя ведут. Знаний там нет, коллектив их не уважает... А ведь сидят, считают себя звездами, и деньги хорошие получают😞

Изменено: ZvgrAns - 02.02.2016 11:19
Nosferaty
02.02.2016 23:17
Г-жа Ч-ва уволила сотрудника на больничном? А руководство Банка "Югра" это официально подтверждает? Это очень серьёзное нарушение!
ZvgrAns
Автор отзыва
02.02.2016 23:44
Nosferaty, к сожалению, тут ничего не докажешь. Но сам факт того, что увольняют, указывая причиной нахождение на больничном, плохо характеризует организацию. Я вот считаю, что ходить больным на работу - это преступление, особенно в эпидемию гриппа
Nazar1VAR
03.02.2016 15:05
Автору: Что значит - "тут ничего не докажешь?", если сами пишите - ... "официальной" версией моего увольнения является то, что я была на законном больничном"...??

Изменено: Nazar1VAR - 03.02.2016 16:51
ZvgrAns
Автор отзыва
03.02.2016 15:18
Nazar1VAR, Официальной версию я назвала и написала ее в ковычках... Потому как мне было сказано типа: когда руководство узнало, что ты на больничном, сразу же распорядилось уволить. Смысл такой, что им, видимо, нужны роботы, которые будут больными ходить на работу, тем самым получая осложнения своему здоровью и заражая всех остальных. К тому же, я болела не одна, но и с ребенком. Просто сам факт отношения к сотрудникам не радует совсем smile:(
baron28
19.04.2016 11:53
Анастасия, очень Вас понимаю и сочувствую. Мне так же, как и Вам "ПОВЕЗЛО" поработать с этой "Управляющей"! И что могу сказать: человек гнилой, ужасно завистливый и если Вы ей не приглянулись, то она просто топчет до конца. Самое любимое у нее занятие - это распускать слухи и шептаться за спиной, прям хлебом не корми)) И я так поняла, что свой черный список она постоянно обновляет, ну не может она прожить и дня, чтоб над кем-нибудь не поиздеваться!
Очень надеюсь, что руководство Банка проведет беседу с Управляющей данного офиса, иначе просто можно будет забыть о результатах эффективности работы сотрудников!
Анастасия, примите мои искренние поздравления, что Вы избавились от ее присутствия в Вашей жизни!))

ZvgrAns
Автор отзыва
20.04.2016 11:06
Baron28, Вы знаете, мне кажется никаких бесед руководство вести не будет, к сожалению... Но радует хоть одно, после этого случая я знаю нескольких людей, которые изменили свое мнение о банке Югра на негативное, и понесли крупные суммы денег в другие банки)) А также по цепочке подпортили репутацию банка и "прославили" офис Химки в частности. Давайте действительно порадуемся тому, что судьба избавила нас от работы с этим руководителем ))
степанистепан
26.04.2016 19:27
Как сотрудник банка, подтверждаю, что в данный момент проводится беспрецедентная, бессовестная и совершенно аморальная кампания против одного из сотрудников этого дополнительного офиса!!! Девушки, находящейся в состоянии БЕРЕМЕННОСТИ! Глупо обольщаться, что Чернова "не в курсе"! Тк уже и сотрудники внутренней безопастности были привлечены!
Банк по-свински относится как к клиентам, так и к сотрудникам!
Ау, кандидаты!!! Обойдите стороной!!!
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