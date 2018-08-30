"Повезло" работать в этом банке с декабря 2015 по январь 2016 года. Всего-то 1,5 мес. Буквально с первых дней началось "веселье". Я не знаю и до сих пор не могу понять, что я сделала руководству доп. офиса: лицом для них не вышла, были ли какие-то личные неприязни у них ко мне... Но в любом случае, задачей руководства во вновь открывшемся офисе, с абсолютно новыми сотрудниками из разных кредитных организаций, является адаптация их к новой работе и создание дружелюбной обстановки для дальнейшей работы в команде. Вместо этого с первого дня в мой адрес посыпались абсолютно необоснованные обвинения, упреки и нападки, не имеющие никакого отношения к моему профессионализму.



Хочу отметить, что я с 2005 года работаю в крупных банках, при этом никогда ничего подобного со мной не происходило. Для меня было шоком, когда управляющая доп. офисом мне указывала на то, что рубашка у меня не та, прическа не та. Шоком также была ее фраза: "мне сказали, что у тебя на рубашке на локтях дырки"! Высокомерные фразы типа: тебе же было сказано сменить рубашку...



Сразу скажу, я молодая женщина, ухаживаю за собой, и рубашка, естественно, у меня нигде не рваная, не грязная, вообще для меня это все унизительно и оскорбительно! Я одеваюсь в хорошую одежду, и эти слова управляющей являются откровенной клеветой! Но дело не только в рубашке... Зам. Управляющей позволяла себе орать на сотрудников, управляющая все это видела, но никак не реагировала, а потакала. Кстати, "официальной" версией моего увольнения является то, что я была на законном больничном. Управляющая сообщила мне, что высшее руководство, узнав, что я на больничном, распорядилось срочно уволить меня в 1 день. А это уже, простите, нарушение ТК РФ. Работала я в доп. офисе Химки.