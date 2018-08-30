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к списку банков | • информация о банке «Юниаструм Банк»
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 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Сейчас я вспоминаю времена моей работы в "Юниаструме" с легким флером ностальгии и с грустной улыбкой. Я не буду облекать свой рассказ в сказочно-повествовательную форму и заигрывать с модераторами сайта с помощью "сказочек и сказочников", просто расскажу все, как было.

2008 год, сентябрь, кризис. Я с горящими глазами и уверенностью в собственных силах иду устраиваться на работу в Банк! Опыта ноль, представления о работе ноль, экономическая ситуация в стране и мое место в ней - смутны для меня, но я пру, как танк, к заветной цели. На собеседовании очаровала всех, меня, даже без экономического образования взяли на стажировку. Отправили в ДО "На Мичуринском" (на данный момент закрыт) набираться опыта. Там меня встретил дружелюбный и молодой коллектив. Выделили компьютер, наставника и начали показывать-рассказывать. Конечно, самое главное в Юни - это переводы "Юнистрим" (на местном сленге юниСТРЁМ smile:D ). В хорошие дни очередь из страждущих змеилась по всему офису и даже выходила за дверь. Принимали всех. Всем улыбались, на все вопросы отвечали, даже время шутить находили. Скоро я научилась делать переводы "с закрытыми глазами" и начала доставать мою наставницу, чтобы она показала мне работу с депозитами. Но меня сначала отправили в ЦО на сдачу первого квалификационного экзамена (как раз по Юнистриму). Сдала. Зам. Управляющего поздравила меня, распорядилась обучать дальше. Вклады, карты, кредиты... Все мне рассказали и показали в моем ДО, а после того, как меня окончательно приняли на работу, меня оставили там же, где я проходила стажировку (чему я была несказанно рада, ибо на сдаче экзаменов наслышалась страшилок про другие ДО, где к новичку никто не подойдет, ничего не покажет, орут и говорят,чтоб сидел в уголке и не отсвечивал). Так началась моя работа в моем первом банке...

Говорят, что первая любовь бывает разной, но в любом случае, забыть ее никогда не получится. Вот и у меня также вышло с Юни - я его не забуду никогда.

Зарплата
Сначала меня, неизбалованную лишним рублем, радовала. Правда потом наступило прозрение, что она ниже, чем в других банках, но это были на начальном этапе мелочи. ВЕДЬ Я РАБОТАЮ В ТАКОМ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ ОФИСЕ! В БАНКЕ! Это вам не фунт изюму! Спустя год-два понимаешь,что единственный шанс повысить свою з/п (т.к. про индексацию руководство явно не слышало) - это пойти на повышение. Был, правда, другой сомнительный способ... на уровне слухов, конечно... что з/п сотрудника, которого приняли на должность позже ...мммм... немного отличается от з/п сотрудника, работающего на аналогичной должности и принятого ранее. Некоторые увольнялись, а потом снова устраивались, чтобы получить лишние пару тысяч рублей к ЗРЯплате... так это или нет... повторяюсь, знаю на уровне слухов, но, думаю, что пара таких случаев вполне могла иметь реальные примеры.

Соцпакет
Стандартен. Отпуска-больничные, но не более того. Учебный отпуск отсутствует. где-то на втором-третьем году работы я, по настоянию ЦО пошла учиться в ВУЗ на заочное (требовали от меня диплом прям денно и нощно). Перед первой сессией звоню в отдел по работе с персоналом и уточняю. есть ли у меня учебные отпуска. Мне говорят: канешшн! Только справку-вызов нам принеси. О чем вопрос? Принесла, с печатями, как полагается. Написала заявление на учебный отпуск. Управляющий подписал его, в ЦО отправили, я довольным слоном жду сессию. За день до моего отчаливания в институт, решила позвонить в ЦО, узнать, все ли в порядке. А мне сообщают, что мое заявление не подписано, ибо в учебные отпуска Банк не отпускает. smile:o Мне аж дурно стало, когда я представила, что поехала бы я в институт завтра, "а мужики-то ЦО-то не знает" и уволили бы меня с позором,как прогульщицу. Ну, за свой счет в такие отпуска отдел по работе с персоналом мне настоятельно посоветовал не ходить (конечно, с персоналом на замену уже тогда стало туго), так что все свои последующие отпуска я "спускала" на экзамены.

Коллектив
Как я уже говорила, мне повезло. И в ДО "На Мичуринском", где я начинала, и в ДО "Олимпик Плаза", куда меня перевели, после закрытия "мичуринки". Все друг за друга стояли горой, помогали, отмечали вместе праздники (!!!не в рабочее время, разумеется!!!). Уже будучи начальником операционного зала я собственноручно выучила много специалистов, стажеров всегда мы привечали и обучали. Конечно, встречались у нас и "крыски" (например, кассир, которая при увольнении прихватила из кассы 120 000 руб и исчезла. СЭБ ее до сих пор в Брянске ищет, я думаю), но мы им мягко и настойчиво объясняли, что такими быть фу, и они могут чесать в другой ДО или Банк, но у нас в офисе они работать не будут.

Многие ругают свое руководство, и это понятно, часто люди, которым дают в руки какую-либо малую "власть", начинают "звездить", чтож, на таких обращать внимание себе дороже. Скажу только, что управляющие и их заместители в Банке меняются очень часто. Планы продаж, впаривание, а Вы как думали...

Про ЦО - разговор особый. Это в любом банке отдельное королевство со своими законами. Смешными и не очень. Сидишь так в коридорчике, ждешь начала какого-нибудь "важного и обязательного" семинара и видишь, что по коридору плывет нимфа в обтягивающем платье с вырезом на спине до попы и при вечернем макияже, а навстречу ей - растрепанная сотрудница из другого отдела в джинсах. растянутом свитере и стоптанных кедах... А ты что? Ты в свой выходной приехала на семинар в униформе "белый верх-черный низ", ибо корпоративный стиль и все такое... Смех и грех, в общем. smile;) Меня это все не столько "ранило", сколько забавляло. Возможно потому, что за свои 5 лет работы в Юни у меня не было конфликтов с руководством (один раз правда наорал матом упр, что мол планы не выполняю по впариванию кредитов, да только я спокойно развернулась и пошла набивать платежки в системе, ибо была тогда начальником операционного зала, должность к продажам не имела никого отношения, а делать не свою работу в ущерб своим прямым обязанностям я не собиралась). А вот кому доставалось от руководства - так это менеджерам и старшим менеджерам... Когда к нам приезжали региональные директора... Оххх... клочки летели по закоулочкам... "Если вы не будете продавать, то работать вы тут не будете!!!" кричали они нам. Правда, на моей памяти за полгода сменилось 5 регдиров... тут и ежу понятно, что криками и угрозами ничего решить нельзя, да только регдиры были не ежами, а регдирами, поэтому продажи шли во всех офисах... посредственно. Им же невдомек, что впарить мало, нужно еще и дальше с клиентом что-то делать. Там обеспечить работу интернет-банка, позаботиться, чтобы карточка вовремя пришла, чтобы кредит на пластик упал вовремя... но они были выше этих "мелочей жизни", для них клиент заканчивался сразу после зеленой строчки "одобрено" в программе Unit, поэтому утешать клиентов и разруливать возникающие проблемы (а они возникали у каждого второго в силу безалаберности ЦО) приходилось нам, простым смертным.

Многие тут в народном рейтинге говорят про Кипр, который выкупил Юниаструм в тот же 2008 году. Мое мнение (потом подтвержденное лично представителе Банка Кипра), что бедные киприоты даже не подозревали, какого кота в мешке они покупают. Теперь же, избавившись от этого подарка, они с облегчением крестятся и твердят "никогда больше". Поверьте, нельзя развалить то, что было поломано до вас. Они честно старались поставить Банк на ноги. "Не шшшмогли". Кстати, когда киприоты приезжали с ознакомительными визитами в ДОшки, они вели себя довольно мило, улыбались и, если их допускали до диалога с нами - "челядью" - говорили нам радостные "Хэллоу" и "Как дИла?". Это умиляло.

Немного о клиентах
Конечно, бывало всякое. И ругались на нас, даже бывало матом. И сидели в офисе с одним милым дедушкой до 12 ночи, рассчитывали вручную проценты по его вкладу за 3 года... но... я всегда старалась помочь всем. Я любила брать и распутывать самые сложные ситуации, "спасибо" от любимого клиента было для меня всегда на первом месте. Да, даже ради этого с ЦО ругалась. Но только тогда, когда они были неправы. smile:) К сожалению, у Юни есть один косяк: он берет количеством, а не качеством. Некоторых наших клиентов мне было искренне жать, когда они приобретали некоторые неудобства (за свои-то деньги!) по вине банка.

Скажу сразу: ЮБ очень хороший старт. Не знаю, как сейчас (я уволилась в 2012), но тогда бывшего сотрудника Юни (особенно, если он проработал больше года) в других банках брали без вопросов. Потому что знали: этот умеет все. И точно, я работала и с физиками, и с юриками, знала 4 разные банковские программы, сейфовые ячейки, проводила сделки в депозитарии... попутно консультируя новичков из других офисов (а иногда даже из филиалов) по программам, отчетности, депозитарию...

Почему я, такой "золотой" сотрудник взяла, да и уволилась, спросите вы? Причина банальна - захотелось денег. Ну все-таки. Зарплату в 35 000 (грязными) я вдруг посчитала несоизмеримой с моими обязанностями и пошла к управляющему просить повышения оклада. Он со мной согласился и написал в ЦО красивую служебную записку, в которой расписывалось, какая я прекрасная-расчудесная и надо бы это обстоятельство поощрить повышением оклада, тем более в соседнем мелком ДО сотрудник на аналогичной должности получал тысяч на 7-9 больше. Ответ пришел скоренько. В нем нас пожурили за то, что о материальном только думаем, стыдно, мол, товарищи, но "в виде исключения" руководство может "попробовать изыскать из своих ресурсов" 2000-3000 тысячи прибавки к з/п. Чтож, после этого сначала на стол к управляющему (претензий к нему нет никаких, сделал все, что мог), а потом уже дальше в ЦО полетело белым соколом мое заявление об увольнении по собственному желанию. Кстати, пока я честно отрабатывала свои две недели перед увольнением, к нам приехали с очередной проверкой персонала две девочки из ЦО. Смотрели, носим ли мы синтетические платочки. Достаточно ли бел цвет наших белых блузок. Ну, так как мне терять было нечего, я честно высказала им, что для начала бы нужно создать условия для бесперебойной работы ДО (на тот момент у нас не было кассира, выходили подменные, да и то не всегда). На что получила ответ, достойный блондинки, которая играет в "Бааальшого начальника" : "Да сейчас полно желающих поработать в таком крупном Банке, как "Юниаструм"!!! Да мы студентов можем сколько угодно нанять, они у нас бесплатно,только за один опыт работать будут!!" Я вспомнила себя, образца 2008 года (горящие глаза и уверенность в своих силах, помните?), пожала плечами, изрекла "вот поэтому я и увольняюсь" и пошла в зал собирать "документы дня".

Здесь, в служебном рейтинге, модно ругать банки, в которых сотрудник работает или когда-то работал. А вот я не буду. Он мне подарил много полезных знакомств, кучу опыта, стрессоустойчивость и пофигизм на все рабочие ситуации. Он стал для меня хорошим стартом, без него я бы не попала на ту работу, на которой я тружусь сейчас и которую я люблю всем моим сердцем. Он сделал из меня профи, который может конкурировать со многими "мееенеджерами" на рынке. И поэтому сейчас мне больно видеть, как Юни катится в терновый куст... или в ад... куда угодно, но только не к звездам... ((( С болью читаю НР и сочувствую клиентам. Держитесь. Мне жаль и мне сейчас невольно стыдно за замечательный когда-то Банк, который сейчас растаскивают по кирпичику.

It was beautiful, but now it's over. (с) Моя первая, но не совсем счастливая любовь. Я иногда, очень-очень глубоко в душе, скучаю по тебе. smile;)
July Foxбывший сотрудник
29.01.2016 16:21
7 комментариев
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LiLiAnnA
29.01.2016 17:21
Тоже работала в это время в Юнике с 2008 по конец 2011 года, все прям как на духу.Работала в нескольких офисах, работала нравилась, но ушла из-за зп.
Так же моя первая любовь, до сих пор прихожу к своим бывшим сотрудникам(правда он остался там один), читаю и становится жаль, столько негатива, и ведь реально несется куда-то в пропасть, а ведь мы вкладывали душу....
ричмонд
29.01.2016 18:44
Хороший отзыв, иногда немного путанный, в некоторых местах излишне эмоциональный, но очень приятный и, судя по всему, довольно объективный. Побольше бы таких, про работу в целом, а не про какую-то одну ситуацию.
member
01.02.2016 09:26
да, Киприоты купили банк сами не зная для чего. Департаментом Оценки корпоративных рисков поставили девочку 20 с небольшим лет. У который на первом месте в требованиях к потенциальным сотрудникам стояло: не старше 26 лет. Улыбалась она хорошо.
diplomat1965
01.02.2016 09:52
Хороший отзыв. С недавних пор Юниаструм - один из банков, в которых я храню деньги. Перед НГ, когда, видимо, банку срочно понадобилось привлечь деньги физиков, привлекали депозиты под 13%. Зашел я в центральный офис... Я такого не видел со времен, когда заходил в ВТБ-24 на Мясницкую или в крупные ДО Сбербанка. Просто толпа народу, ожидающая непонятно чего, поскольку в Юниаструме даже электронной очереди нет - каменный век (приходится вопрошать: "Кто последний?" или "Кто крайний?"). smile:o В итоге, поскольку я не готов стоять в очереди часа 2, чтобы свои же деньги разместить, пришлось попытать удачи в ДО на Алексеевской, где хотя работало всего 2 операциониста, очередь двигалась динамично. Недавно заходил опять в ЦО - проценты снять, доверенность оформить. Тоже как-то странно все... Я попал к операционистке сразу, но пока оформляла операции, скопилась уже очередь человек 5 при том, что как бы есть соседние столы, за которыми д.б. другие операционисты, но их не было. Вообще операционный зал ЦО оставляет очень странное впечатление... Клиент приходит, но никому там не нужен и, если он сам проявляет настойчивость, то так или иначе им займутся сотрудники банка, а не проявит и уйдет - ну и ладно... smile:D

Изменено: diplomat1965 - 01.02.2016 09:52
member
02.02.2016 11:02
Этот случай покупки Кипрским банком российского надо изучать в школах бизнеса как пример неудачной стратегии.
member
11.02.2016 13:39
вспоминая дресс-код. Летом некоторые девушки в ГО на площади Суворова ходя в шортах и в пластмассовых вьетнамках. Шорты такие спортивного типа. Короткие. И нормально. И всем это нормально.
July Fox
Автор отзыва
25.02.2016 15:34
2 member услаждают взор Г.Т., не иначе smile:D smile:D smile:D
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