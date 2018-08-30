Я очень хотела работать в Альфа-Банке. Отправила свое резюме на вакансию, которая была актуальна в Перми. Даже уже не помню сколько точно прошло недель... После отправки было написано, что со мной свяжутся сотрудники кадровой службы. Остается бесконечно ждать, когда мое резюме увидят и заметят. Очень жаль, что служба персонала так и не связалась со мной...