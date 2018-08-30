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|Хотела работать
|не голосовал
|Я очень хотела работать в Альфа-Банке. Отправила свое резюме на вакансию, которая была актуальна в Перми. Даже уже не помню сколько точно прошло недель... После отправки было написано, что со мной свяжутся сотрудники кадровой службы. Остается бесконечно ждать, когда мое резюме увидят и заметят. Очень жаль, что служба персонала так и не связалась со мной...
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alenastudneva • несостоявшийся сотрудник
29.01.2016 17:19
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Ответ банка:
Алёна, добрый день!
Ваше резюме не поступало в Банк. Если в настоящее время вакансия актуальна направьте пожалуйста резюме повторно.
Со всеми актуальными вакансиями можно ознакомиться на сайте Банка: www.alfabank.ru в разделе "Работайте у нас".
С уважением, Дирекция по управлению человеческим капиталом АО "Альфа-Банк"
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|ричмонд
29.01.2016 18:33
|Я очень хочу работать главным управляющим директором банка. Отправлю им резюме, пусть со мной обязательно кто-то свяжется. Ну и пусть, что у меня нет ни опыта, ни навыков - сейчас время такое, что HR должны каждого в пупок поцеловать только за факт присланного резюме. Прошу разобраться в моем вопросе.
|Виолетта93
12.03.2016 22:50
|ричмонд уже кто захотел, тот попал в этот банк и не важно какими путями, но они попали, какой может быть опыт и ум у 18 летнего, но он все таки работает в этом банке
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