Я работала в банке года 2 назад в отделе взысканий г. Владивосток. По началу, все было просто супер, и оплачиваемое обучение и система премирования, наши наставники были просто отличными, особенно хочу выделить Ирину Ф., такая умничка. Во время обучения всегда подскажет и поможет. Но потом вдруг резко стало все меняться. Если раньше премия могла быть неограниченной, то в последствии ввели какой-то бред, если ты входишь в процент, то получаешь более-менее премию, а вот если нет, то 1000 и все, радуйся, что получил. Я, как студент на то время, работала на 0,5 ставки, иногда брала доп. смены. Потом же, именно таким сотрудникам как я доп. смены убрали, и для меня, студента, получить более-менее нормальную зп стало практически не реально.



Коллектив в банке был неплохой, были конечно неприятные кадры, но такие есть везде. Раздражали супервайзеры и аналитики, которых самих только повысили с обычных операторов, а они смотрели так, как будто ты просто ничто под их ногами. Была такая особа, К.К., и она почему-то считала, что я обязана была сообщать именно ей о причинах своего не выхода на работу, или опоздания, хотя я как порядочный сотрудник сообщала за ранее о таких вещах своему супервайзеру.



Я, конечно не была идеальным сотрудником, были и опоздания, были и невыходы на работу, по причине учебы. И самое приятное было, что руководство всегда с пониманием относилось к таким вещам, и абсолютно всегда шло на встречу сотруднику. Если бы не начались изменения в премиях, я бы работала с удовольствием.