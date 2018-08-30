Мой отзыв будет полезен тем, кто хочет пойти работать именно в отдел телемаркетинга.

Отдел телемаркетинга разделен на несколько отделов:

1. Исходящие коммуникаций

2. Вход

3. Сохранение

4. Смарт

5. Ночная группа



Я с Июля 2014 года работал в Исходящих коммуникациях и завершил свое сотрудничество с банков 29.1.2016 г.

Задачи в секторе котором я работал перевыпускать карты и назначать встречи. Зарплата складывается из 25 000 (оклад) + премиальная часть, которая зависит от твоего места в рейтинге, в котором участвует более 400 человек, при это эти люди занимаются разными вещами и разным уровнем сложности, что уже не справедливо.



Минусы работы в отделе:

1. Система в отделе рейтинговая и твоя премиальная часть зависит от того, где ты будешь в рейтинге. Т.е. это Русская рулетка. Так как ты зависишь от других, от того какое у людей, которые будут тебя прослушивать будет настроение или их личное к тебе отношение.

2. Ты можешь выполнять план и работать реально хорошо, но ты зависишь от того как будет работать служба, которая доставляет карты и сами представители кто развозит карты. Если встречи не состоятся по их вене то это отражается на рейтинге

3. График работы либо 2/2 или 5/2, но четкими они бывают только когда ты на первых местах в рейтинге, а так ты конечно можешь оставить пожелания как ты хочешь работать, но вот поставят тебе именно так вряд ли, а точнее скорей всего могут сделать наоборот и тогда придется меняться со своими коллегами.

4. Руководители в большенстве своем знают меньше чем обычные специалисты, совершенно не компетентные и нарушают все правила, которые устанавливает регламент (едят на рабочих местах, очень часто ходят курить, не берут трубки когда людям нужна помощь)

5. Руководители тесно общаются с некоторыми сотрудниками что позволяет сотрудникам иметь лучшие условия, чем у других сотрудников, при этом знания их намного хуже.





Итог:

Работая в этом отделе, очень сложно рассчитывать свое ЗП или планы на будущий месяц, так как на это влияют другие люди. Так как постоянно меняется информация. Звонки слушают по процедурам, но как только ты говоришь что ты действовал по процедурам и показываешь на то что это информация есть и просишь оспорить звонок, тебе просто отвечают: "Процедура не резиновая, ты мог сам до этого догадаться", но когда ты сделал не по процедуре то сразу получаешь 0. За сотрудников никто не держится и все время берут сотрудников, которых плохо обучают, чтобы им получить нормальную ЗП им надо как минимум проработать месяца 3-4, чтобы вникнуть



Плюсы:

Веселый и доброжелательный коллектив, там реально можно найти интересных людей, которые в последствие станут настоящими друзьями. Так же тебе расскажут про про кредитные и дебетовые продукты и ты реально будешь разбираться в этом.



Итог:

Когда я пришел были другие условия и работать было возможно. Но буквально за 6 месяцев все кардинально изменилось и никаких плюсов ты там уже увидеть не можешь. Ты понимаешь что с хорошими людьми ты можешь общаться вне работы и можешь спокойно от туда уйти, что я и сделал.

Благодарю Тинькофф за обучения и за то что мне рассказали про кредитные и депозитные продукты, т.к. я понятие не имел куда я иду и чем буду заниматься. Я не жалею что пришел в Тинькофф - это настоящая команда - была. Не знаю что поменялось, но работать стало невозможно....