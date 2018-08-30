Я - бывший сотрудник ПСБ, зашла почитать новости и решила оставить свой положительный отзыв.



Пришла в Банк из Хоум Кредита, и в связи с этим первое, что мне понравилось - действительно хорошие продукты и адекватные ставки. Банк очень сильный в плане предложений для клиента, в плане надежности, поэтому эти продукты приятно предлагать. Мне настолько повезло с коллективом, что все мелочи, которые не нравились - уже забылись. Отличный руководитель и моя команда фронт-линии стали моими лучшими друзьями. Про остальные отделы могу сказать, что все достаточно отзывчивые, нет ощущения, что тебя бросили и плыви как хочешь. В принципе, все подсказывают и помогают. ПО в Банке отличное (сейчас есть с чем сравнить в др банке), позволяет все операции делать в считанные минуты. По зарплате - как и везде, не могу сказать что много. Оклад больше, чем в Хоуме. 2014 год был шикарным в плане премий, потом в сентябре премирование урезали пополам, а зимой сократили до минимального. Теперь в банке премий у менеджеров практически нет. Все сидят на окладах. Соц пакет тоже обычный, стоматология в хороших клиниках - это плюс. В банке нет проблем с канцелярией и прочим, все оперативно решается. Пока из 4 банков, где я работала, это лучший по всем статьям, кроме премирования.