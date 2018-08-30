Здравствуйте!

Хочу с вами поделиться опытом работы в этом "чудо" банке... Сразу хочу сказать, что НИКОГДА не идите туда работать, это самый отвратительный банк во всех смыслах!



График работы у вас будет 6/1 с 9.30 до 20.00, т.к. если вы не будете выполнять планы,а вы не будете их выполнять, потому что это очень сложно, вам предстоит работать как негру, с утра и до ночи, а потом еще и выслушивать какой вы хреновый работник. Помимо того что ставят нереальные планы по кредитам, надо еще не забывать про ком.блок, который так же нужно впаривать людям, а так же нужно еще обслуживать и вкладчиков и сервис, и руководству совершенно не интересно что ты не просто так сидишь целый день, ты реально работаешь, но это никому не интересно! Если у тебя в графике стоит рабочий день до 6 вечера, то ты в лучшем случае сможешь уйти часов в 7 пол 8 и то тебя будут провожать недовольным взглядом руководитель офиса (самодурка еще та) и так же ВМ (ведущие менеджеры), и никого не волнует что есть какие-то личные дела и все такое...



Особое внимание так же хочется уделить АКТИВНОСТЯМ! Это конечно просто крах... абсолютно в любую погоду, не важно снег, дождь или еще какой-то катаклизм, ты обязан идти на улицу и собирать у людей на остановках или в магазинах их номера телефонов... так же еще нужно ходить как почтальон по домам, по ящикам листовки бросать. В общем это беда...



Руководство это отдельная история. Руководитель целый день сидящий за своим столом, которая просто не выходит из соц.сетей и кроме этого у нее больше нет обязанностей! Хотя есть еще парочка, одна из который писать в общем чате все менеджерам всякие гадости и говорить какие мы никчемные сотрудники, что даже не можем продать кредит 250 000 + 70 000 страховка жизни еще ком. блок впихнуть тысяч так на 10 000...Целыми днями сидит пьет кофе и тыкается в телефоне, корона на голове и ни царское это дело холопам помогать, ВМ девочки на побегушках у этой самопровозглашенной королевы, им разрешается вместе с ней пить чай и отдавать команды обычным менеджерам, хотя сами ее терпеть не могут, но работа есть работа, не могут же они пойти против "королевы"



Вообщем еще есть много чего рассказать, банк плохой, бонусы мизерные, работаешь как раб какой-то, самый отвратительный банк в плане работы.



Надеюсь мой отзыв поможет вам не совершить ошибку, устроившись на работу в этот банк! Только потеряете время и нервы!