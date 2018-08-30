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Суть моего письма в том, что банк Тинькофф обманывает уже на первом собеседовании. Обман в том, что нам говорили о результатах собеседования вы узнаете после собеседования. На деле все оказалось не так.
Групповое собеседование проходило на станции метро Дмитровская в январе 2016 года, по времени около двух часов. После был небольшой перерыв после которого часть кандидатов в сотрудники вызвали а остальным сообщили, что те кто ушёл собеседование не прошли. Остальные обрадовались, но рано. Большинству из нас предложили вакансии другие, а не те на которые они пришли. Но об этом в начале собеседования предупредили. Суть не в этом. Нас заверили, что все кто остался пойдут на обучение. Я отменил сразу все собеседования, рассчитывая на то, что буду проходить обучение. Но не тут-то было, на следующий день после собеседования мне позвонили и сообщили о том, что я не подхожу!!! Как так если днём ранее я подходил!? Значит нас обманули, когда сказали в начале собеседования, что скажут в конце результат. Как результат может быть положительным а на следующий день отрицательным? Жаль что вы потеряли хорошего сотрудника нацеленного на результат. Удачи вам и всего самого наилучшего в вашем труде.
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Francuz89 • несостоявшийся сотрудник
01.02.2016 21:15
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Ответ банка:
Добрый день, Владимир!
Кандидатура каждого соискателя после прохождения собеседования передаётся на рассмотрение руководителю отдела.
Всех соискателей мы информируем о возможном отказе до момента обучения.
Нам жаль, что у Вас сложилось негативное впечатление о трудоустройстве.
Мы благодарим Вас за уделённое время на собеседовании и желаем удачи в поисках работы!
С уважением,
Команда Тинькофф Банка.
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С такой востребованностью на рынке труда , у вас не возникнет проблем с трудоустройством в другое место, да еще и выбор будет - чего переживать?
А на что еще может быть нацелен сотрудник? А если серьезно, не расстраивайтесь сильно. Ну кинули они пачку анкет на стол, потом произвольно половину выбросили и сказали, что "Вы нам не подходите". Значит не ваше это..
Изменено: