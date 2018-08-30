Суть моего письма в том, что банк Тинькофф обманывает уже на первом собеседовании. Обман в том, что нам говорили о результатах собеседования вы узнаете после собеседования. На деле все оказалось не так.



Групповое собеседование проходило на станции метро Дмитровская в январе 2016 года, по времени около двух часов. После был небольшой перерыв после которого часть кандидатов в сотрудники вызвали а остальным сообщили, что те кто ушёл собеседование не прошли. Остальные обрадовались, но рано. Большинству из нас предложили вакансии другие, а не те на которые они пришли. Но об этом в начале собеседования предупредили. Суть не в этом. Нас заверили, что все кто остался пойдут на обучение. Я отменил сразу все собеседования, рассчитывая на то, что буду проходить обучение. Но не тут-то было, на следующий день после собеседования мне позвонили и сообщили о том, что я не подхожу!!! Как так если днём ранее я подходил!? Значит нас обманули, когда сказали в начале собеседования, что скажут в конце результат. Как результат может быть положительным а на следующий день отрицательным? Жаль что вы потеряли хорошего сотрудника нацеленного на результат. Удачи вам и всего самого наилучшего в вашем труде.