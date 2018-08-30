Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
Добавить отзыв о банке
(необходима авторизация/регистрация)
|Любимая работа
|положительный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|Пришлось уволиться с любимой работы в связи с истечением срока трудового договора (выход основного работника с декретного отпуска) За эти полтора года Сбербанк и мой коллектив стали для меня настоящей семьей. Надеюсь еще вернуться.
|
0
Helen2016 • бывший сотрудник
02.02.2016 06:22
|
Администратор:
Автор, просьба добавить фактов в пользу выбранной вами оценки.
Если вы хотите подписаться на комментарии к этому отзыву, вам нужно войти на сайт или зарегистрироваться
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.