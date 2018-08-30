В ПАО «МИнБАнк» разработано больше количество Положений, которые предназначены для квалифицированного выполнения своих должностных обязанностей. Есть Положение «О корпоративной культуре». При приеме на работу нового сотрудника, изучение данного Положения входит в план обучения. Основа этого положения состоит в том, что «невыполнение этических норм и установленных правил поведения со стороны отдельных сотрудников может являться одним из оснований для постановки вопроса об их профессиональной состоятельности». Главный бухгалтер операционного офиса в г. Иваново по всей вероятности никогда не читал этого Положения, и даже не знает о его существовании. Такие выражения как «с уважением относится к другим, проявляя в деловых взаимоотношениях терпеливость, деликатность и тактичность» ей не знакомы. Выходя из ее кабинета каждому сотруднику хочется либо позвонить в скорую помощь, боясь за психическое здоровье, либо стать тем ежиком, который уходит в туман. Все деловые разговоры происходят с истерией в голосе, постоянно переходящих в слезы (т.к. главный бухгалтер не может вынести тупости работников) и швырянием телефонных трубок (слава богу пока не в нас). Английская мудрость гласит: «Самое большое унижение для короля - это повышать голос на своих подданных». Ну не королевична Я!!!



Как итог - морально-психологический климат в операционном офисе г. Иваново, благодаря главному бухгалтеру способствует только тому, что за ноябрь-декабрь 2015 г. уволилось 5 сотрудников, находящихся в ее подчинение. Двое сотрудника стояли у открытия филиала в самые сложные времена. Несмотря на кризис люди ушли на ниже оплачиваемые работы, чтобы сохранить свое достоинство.



Одним из важнейших условий эффективной работы, когда руководитель: «показывает личный пример в решении стоящих задач; умеет и не боится рисковать, берет на себя всю ответственность за принимаемые решения».

Приходя к главному бухгалтеру с проблемами, которые рядовой сотрудник иногда не может решить мы получаем три варианта ответа:

1.« А я откуда знаю?».

2. «А я здесь причем?».

3. И самый любимый «Позвоните куда-нибудь». Имеется в виду другой операционный офис, как правило либо Липецк, либо Калуга. На наше счастье люди, которые там работают, никогда не отказывают в помощи и всегда идут навстречу. Но при этом возникает вопрос: Что о нашей квалификации думают сотрудники данных офисов и для чего нас держат на работе? Это даже унизительней, чем когда на тебя орут. Излишнее нежелание главного бухгалтера решать вопросы ведет к проволочкам в решении деловых вопросов.



Вопрос: «а может это внедренный враг из другого банка или просто саботажник?».



С уважением к уволенным сотрудникам.