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Выжившие... плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В ПАО «МИнБАнк» разработано больше количество Положений, которые предназначены для квалифицированного выполнения своих должностных обязанностей. Есть Положение «О корпоративной культуре». При приеме на работу нового сотрудника, изучение данного Положения входит в план обучения. Основа этого положения состоит в том, что «невыполнение этических норм и установленных правил поведения со стороны отдельных сотрудников может являться одним из оснований для постановки вопроса об их профессиональной состоятельности». Главный бухгалтер операционного офиса в г. Иваново по всей вероятности никогда не читал этого Положения, и даже не знает о его существовании. Такие выражения как «с уважением относится к другим, проявляя в деловых взаимоотношениях терпеливость, деликатность и тактичность» ей не знакомы. Выходя из ее кабинета каждому сотруднику хочется либо позвонить в скорую помощь, боясь за психическое здоровье, либо стать тем ежиком, который уходит в туман. Все деловые разговоры происходят с истерией в голосе, постоянно переходящих в слезы (т.к. главный бухгалтер не может вынести тупости работников) и швырянием телефонных трубок (слава богу пока не в нас). Английская мудрость гласит: «Самое большое унижение для короля - это повышать голос на своих подданных». Ну не королевична Я!!!

Как итог - морально-психологический климат в операционном офисе г. Иваново, благодаря главному бухгалтеру способствует только тому, что за ноябрь-декабрь 2015 г. уволилось 5 сотрудников, находящихся в ее подчинение. Двое сотрудника стояли у открытия филиала в самые сложные времена. Несмотря на кризис люди ушли на ниже оплачиваемые работы, чтобы сохранить свое достоинство.

Одним из важнейших условий эффективной работы, когда руководитель: «показывает личный пример в решении стоящих задач; умеет и не боится рисковать, берет на себя всю ответственность за принимаемые решения».
Приходя к главному бухгалтеру с проблемами, которые рядовой сотрудник иногда не может решить мы получаем три варианта ответа:
1.« А я откуда знаю?».
2. «А я здесь причем?».
3. И самый любимый «Позвоните куда-нибудь». Имеется в виду другой операционный офис, как правило либо Липецк, либо Калуга. На наше счастье люди, которые там работают, никогда не отказывают в помощи и всегда идут навстречу. Но при этом возникает вопрос: Что о нашей квалификации думают сотрудники данных офисов и для чего нас держат на работе? Это даже унизительней, чем когда на тебя орут. Излишнее нежелание главного бухгалтера решать вопросы ведет к проволочкам в решении деловых вопросов.

Вопрос: «а может это внедренный враг из другого банка или просто саботажник?».

С уважением к уволенным сотрудникам.
vasyapupkin37бывший сотрудник
03.02.2016 01:02
11 комментариев
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Tar5
03.02.2016 16:03
Глав.бух. в опер.офисе -- смешная структура в банке!
Morfius
04.02.2016 08:12
И, суд по всему, совсем не напряжная работёнка.
поляк
05.02.2016 16:58
Если не ошибаюсь то в Центральном офисе есть Управление по развитию персонала. То есть не просто отдел кадров который набирает людей, а целое управление, которое их развивает и следит за тем чтобы эти люди соответствовали тем идеалам руководства, которые очень четко изложены в интервью как раз на данном интернет-портале http://www.banki.ru/news/interview/?id=198075 И примеры такого удачного подбора людей есть - так один из топ-менеджеров банка вошел в число 50 лучших банковских менеджеров, заняв 24 место и он же вошел в число лауреатов престижной банковской премии http://raexpert.ru/press/news-partners/p_Jul17/ И если бы управление по развитию персонала имело бы ясную стратегию продвижения таких специалистов, то ему давно уже надо было поручить всю филиальную сеть банка и ситуация быстро бы изменилась. Конечно это наверное не отвечало бы интересам таких региональных групп, как владимирские, которые даже думали о своем кандидате на место главного бухгалтера банка или волгоградским, которые тоже имеют своего перспективного кандидата на должность вице-президента http://echo.msk.ru/programs/beseda/1043742-echo/ но в Московском банке руководить филиальной сетью должен все-таки самый перспективный москвич, чтобы избежать региональных влияний и исключить ситуации, подобные тем что описаны в начале этой темы ибо в противном случае разросшаяся филиальная сеть может принести еще немало сюрпризов http://v102.ru/print/27226.html особенно в нынешней экономической ситуации http://www.belproc.ru/news/474/ !

Изменено: поляк - 18.07.2016 14:03
VC25
17.03.2016 18:26
Поляк, Вы как человек занимающий 9 место в иерархии не согласны, что на сотрудниках офиса/отделения банка, на подобии Ивановского, может отражаться тот момент, что сотрудники банка знают, что их зарплаты на порядок (если не сказать больше) меньше, чем зарплаты сотрудников дочерних компаний?
поляк
21.03.2016 18:21
Вы ошиблись ровно в три раза с моим местом в иерархии smile:o А что касается разницы в зарплатах между сотрудниками банка и сотрудниками дочерних компаний так это вполне естественно. В банке где бы ты ни работал а твоя зарплата будет соответствовать единым банковским стандартам, заданным Руководством банка. А вот в дочерних компаниях сами руководители вольны в установлении своих норм зарплаты и все там этим довольны. Вот например был "Пегас" -http://www.vedomosti.ru/newspaper/art...tel-na-don так там все остались довольны полученным и не было ни одного недовольного тем как расходовались там деньги smile:) . Поэтому "Пегас" стал примером для руководителей других компаний в том как сделать так чтобы все были довольны не меньше чем в "Пегасе". И поэтому если Вам повезет попасть на хорошую должность в дочернюю компанию, то считайте что вы вытянули по жизни счастливый билет !
VC25
24.03.2016 10:36
Хоть умножить, хоть разделить на три, а все равно вы остаетесь в тридцатке самых...
И все таки вы не до конца ответили на поставленный вопрос, поляк.
Вы приводите в пример Краснодар, а я спрашивал имея в виду ситуацию в Москве.
Почему же в Москве, где такая дорогая жизнь, те кто работает в самом банке получают на порядок меньше, чем в дочерних обществах (которые вряд ли смогут просуществовать без этого банка)?

Изменено: VC25 - 25.03.2016 11:16
поляк
25.03.2016 22:00
Потому что в дочерних обществах в Москве работают очень талантливые руководители которые обладают прекрасными сценическими талантами, что позволяет им перед руководством банка выступать в самых разных ролях в зависимости от ситуации и тем самым добиваться от банка необходимой им поддержки во всем. А некоторые из них осваивают к тому же модные сейчас психотехники позволяющие добиваться от вашего собеседника какой-бы высокий пост он ни занимал нужного Вам результата http://www.face-reader.ru/index.php/j...nt=1&page= Естественно что такие руководители способны убедить руководство банка что у сотрудников их фирм должны быть и высокие зарплаты и дополнительные бонусы к зарплате smile;)

Изменено: поляк - 25.03.2016 22:01
vindigo
26.03.2016 11:44
Банк очень тяжелый в работе. Много бреда и идиотизма. Была бы еще приличная зарплата, то можно не обращать на все это внимание. А так просто место, чтоб дома не сидеть в поисках нормальной работы.
поляк
28.03.2016 10:27
Просто наверное пришло время для достойного преемника ,который и изменит всю атмосферу здесь.
VC25
28.03.2016 17:51
Атмосфера здесь не душная, а просто консервативная, но консерваторы тоже верят в будущее поэтому и достойный преемник уже есть в Зеленограде http://www.zelao.ru/4/22/21862/12418-...iy-upravl… а все риски банка в том числе пре переходе полномочий хорошо застрахованы в аффилированной страховой компании.
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