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Внимание! С 30.08.2018 изменилась методика расчёта "Служебного рейтинга" банков.
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Лучшие годы потерял в этом заведении плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Как бывший работник данного банка могу многое рассказать, но смысл? Расскажу самое ценное для меня как бывшего работника этой «конторы».

Поначалу работа была непыльная, но с каждым годом, наше руководство считало, что я не раскрываю свой потенциал и заставляло работать как робота, все больше и больше. По первенству зарплату за это повышали, но в определенный момент руководство сказало хватит. И мы довольствовались тем, что есть. С момента работы было 2 переезда в разные помещения не под названием РОСАВТОБАНК, а какие-то другие помещения, вплоть до работы в здании музея. Далее поехали на Полежаевскую, тоже какое-то подозрительное помещение, но и тут нам какая разница, сказано - сделано. Как можно работать на 2 компьютерах одновременно и еще на 6 виртуальных? Вот это загадка. Но работали.

Доходило до такого, что работали с 7 утра и до 24 ночи, переработки не оплачивали поначалу, и заставляли частенько перерабатывать, в определенный период стали за переработку платить, иногда выходило до 50 часов переработки, но платили копейки. У меня была зп ниже чем у операционистов. С каждым годом банк пытался попасть на самое первое место в списках и, не видя ничего перед собой, это пытался сделать. Делал график работ офисов с 9 до 20. Все для клиентов. А что сейчас? С 9-30 до 18 и без суббот.

Из плюсов можно сказать о соцпакете, который был, но тоже его отменили. На здоровье, отдых и лечение была компенсация, размер зависел от стажа.

Меня больше всего удивило как банк увольнял людей в один день. Многих так увольняли. Я никогда не мог понять такого. В конце декабря из-за проблем банк стал массово сокращать сотрудников и меня тоже это коснулось. Меня выкинули как использованного человека, как было сказано банк не благотворительная организация, банк использовал ресурсы человека и потом избавляется от него. Какие планы преследовало это действие, не понятно, как бумеранг все вернется обратно к этим людям.
Dron309бывший сотрудник
03.02.2016 13:04
5 комментариев
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Dron309
Автор отзыва
03.02.2016 17:11
Добавлю, что за зарплатную карту нужно платить.
В нормальных заведениях зарплатная карта бесплатно выдается, а в этом за счет сотрудников.
Брыкаются и запугивают сотрудников, чтоб они не давали реквизиты счета другой организации

Изменено: Dron309 - 04.02.2016 12:49
Пилот в каске
03.02.2016 19:33
Если не секрет - уровень вознаграждения за работу в данном заведении каких высот достигал в валюте Российской Федерации? На моей памяти у РАБа высокий народный и служебный рейтинг был.

Изменено: Пилот в каске - 03.02.2016 19:37
Rich_Piana
04.02.2016 08:56
Я, как бывший сотрудник РАБа, присоединяюсь к отзыву и от себя добавлю, что уйдя из данной конторы с позиции нач. управления в другой банк примерно такого же размера на аналогичную должность, получил зарплату в ДВА раза выше. На новом месте работы у меня в Управлении у главного специалиста зарплата выше, чем у начальника Управления в РАБе.
И еще, там руководство создаёт в штате департаменты, управления, отделы, сектора - а работают в них по пять человек. Кредитный департамент, например. Или департамент клиентский - куча управлений, отделов. Бред. В приличных банках численность отдела больше. smile:D
А такое рвение к первому месту рейтинга объясняется очень просто - когда больше нечем выделиться и нечего предложить, то хоть где-то хочется быть первыми.
Хотя рядовые сотрудники в банке действительно хорошие и стараются работать, чтобы было действительно качественно. А вот среди руководства приличных людей давно не осталось.

Изменено: Rich_Piana - 04.02.2016 12:50
Dron309
Автор отзыва
09.02.2016 12:24
Последние 2 года ЗП вообще не поднималась. Как начальник управления говорил по этому поводу " Банк это не благотворительная организация".
ЗП на последний месяц моей работы составила 600$
Dron309
Автор отзыва
09.02.2016 12:26
Rich_Piana, полностью согласен с Вами.
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