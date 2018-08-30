Как бывший работник данного банка могу многое рассказать, но смысл? Расскажу самое ценное для меня как бывшего работника этой «конторы».



Поначалу работа была непыльная, но с каждым годом, наше руководство считало, что я не раскрываю свой потенциал и заставляло работать как робота, все больше и больше. По первенству зарплату за это повышали, но в определенный момент руководство сказало хватит. И мы довольствовались тем, что есть. С момента работы было 2 переезда в разные помещения не под названием РОСАВТОБАНК, а какие-то другие помещения, вплоть до работы в здании музея. Далее поехали на Полежаевскую, тоже какое-то подозрительное помещение, но и тут нам какая разница, сказано - сделано. Как можно работать на 2 компьютерах одновременно и еще на 6 виртуальных? Вот это загадка. Но работали.



Доходило до такого, что работали с 7 утра и до 24 ночи, переработки не оплачивали поначалу, и заставляли частенько перерабатывать, в определенный период стали за переработку платить, иногда выходило до 50 часов переработки, но платили копейки. У меня была зп ниже чем у операционистов. С каждым годом банк пытался попасть на самое первое место в списках и, не видя ничего перед собой, это пытался сделать. Делал график работ офисов с 9 до 20. Все для клиентов. А что сейчас? С 9-30 до 18 и без суббот.



Из плюсов можно сказать о соцпакете, который был, но тоже его отменили. На здоровье, отдых и лечение была компенсация, размер зависел от стажа.



Меня больше всего удивило как банк увольнял людей в один день. Многих так увольняли. Я никогда не мог понять такого. В конце декабря из-за проблем банк стал массово сокращать сотрудников и меня тоже это коснулось. Меня выкинули как использованного человека, как было сказано банк не благотворительная организация, банк использовал ресурсы человека и потом избавляется от него. Какие планы преследовало это действие, не понятно, как бумеранг все вернется обратно к этим людям.