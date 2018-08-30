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Не выплачивают декретные!!! не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
В банк был предоставлен больничный лист и написано заявление о выходе в декрет 19.01.2016. Выплаты, которая по закону должна быть произведена в течение 10 дней после предоставления заявления и больничного листа до сих пор нет, сегодня день зарплаты у всех, надеялась увидеть ее сегодня, но нет. Прошу разобраться в данной ситуации (т.к. прошло уже 16 дней), иначе буду обращаться в трудовую инспекцию.
kydryashkas • сотрудник
03.02.2016 20:48
Администратор:
Уточните, в бухгалтерию по вопросу невыплаты средств обращались? Какую информацию получили?

PS: пока без оценки.
Ответ банка:
Здравствуйте, Gogavasa38!
В настоящее время все необходимые выплаты со стороны Банка осуществлены.

С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
2 комментария
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Вахоркин Александр
04.02.2016 09:34
Здравствуйте, Gogavasa38!

Для проведения проверки по описываемой Вами ситуации прошу Вас сообщить данные для Вашей идентификации (ФИО полностью, дату рождения и должность).

Информацию прошу направить мне личным сообщением на данном сайте.

С уважением,
Вахоркин Александр
АО «Банк Русский Стандарт»
kydryashkas
Автор отзыва
05.02.2016 16:25
Сегодня деньги были перечислены, спасибо

Изменено: kydryashkas - 06.02.2016 10:54
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