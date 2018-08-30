В банк был предоставлен больничный лист и написано заявление о выходе в декрет 19.01.2016. Выплаты, которая по закону должна быть произведена в течение 10 дней после предоставления заявления и больничного листа до сих пор нет, сегодня день зарплаты у всех, надеялась увидеть ее сегодня, но нет. Прошу разобраться в данной ситуации (т.к. прошло уже 16 дней), иначе буду обращаться в трудовую инспекцию.