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|Задержка выплаты по сокращению штата!
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
|25 ноября 2015 года была уволена в связи с сокращением штата. Первую выплату получила своевременно. 25 января для получения второй выплаты как и полагается пришла в банк (сняли ксерокопию труд. книжки), ждала выплату 26 января - не перевели, ну думаю в день зарплаты 3 февраля - опять не перевели. Прошло 10 дней денег так и нет, хотя должны перевести 26 января. Прошу разобраться в данной ситуации, либо придется обращаться в инспекцию.
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Malaninada • бывший сотрудник
04.02.2016 14:46
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Ответ банка:
Добрый день, Malaninada!
Все необходимые выплаты со стороны Банка будут осуществлены в ближайшее время.
С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
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С уважением,
Вахоркин Александр
АО «Банк Русский Стандарт»
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