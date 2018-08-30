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Задержка выплаты по сокращению штата! плохо (−1)
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
25 ноября 2015 года была уволена в связи с сокращением штата. Первую выплату получила своевременно. 25 января для получения второй выплаты как и полагается пришла в банк (сняли ксерокопию труд. книжки), ждала выплату 26 января - не перевели, ну думаю в день зарплаты 3 февраля - опять не перевели. Прошло 10 дней денег так и нет, хотя должны перевести 26 января. Прошу разобраться в данной ситуации, либо придется обращаться в инспекцию.
Malaninadaбывший сотрудник
04.02.2016 14:46
Ответ банка:
Добрый день, Malaninada!
Все необходимые выплаты со стороны Банка будут осуществлены в ближайшее время.

С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
2 комментария
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Вахоркин Александр
05.02.2016 09:13
Добрый день, Malaninada!
Я уточню информацию по Вашему отзыву и предоставлю комментарии позднее в рамках данного портала.
С уважением,
Вахоркин Александр
АО «Банк Русский Стандарт»
Malaninada
Автор отзыва
05.02.2016 16:29
Вам нужны мои данные для проверки?
А то информацию уточняете без данных!
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