25 ноября 2015 года была уволена в связи с сокращением штата. Первую выплату получила своевременно. 25 января для получения второй выплаты как и полагается пришла в банк (сняли ксерокопию труд. книжки), ждала выплату 26 января - не перевели, ну думаю в день зарплаты 3 февраля - опять не перевели. Прошло 10 дней денег так и нет, хотя должны перевести 26 января. Прошу разобраться в данной ситуации, либо придется обращаться в инспекцию.