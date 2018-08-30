Ох, вот уже полтора месяца прошло с моего увольнения из "Альфы" и решился рассказать, так как уже спокойной тружусь на новом месте, а рассказ недавно уволенного и неустроившегося сотрудника может быть необъективным.



Проработал я практически ровно 3 года, с ноября 2012 по декабрь 2015 в бэк-офисе, и с уверенностью могу сказать, что "Альфа" - именно то место, которое можно рекомендовать для работы. С самого первого собеседование чувствовалось живое участие сотрудника HR Оксаны, фамилию, к сожалению, не запомнил. Она согласовывала время, говорила, как будет удобно и именно вела меня до конца, а не ограничивалась, как могут это делать в других организациях, отписками.



Для меня важным в первую очередь является не известность бренда, не как организация уверенно стоит на ногах, а личное желание идти на работу каждый день, даже после отпуска. Надо сказать, что действительно повезло, и за все эти три года работы у меня ни разу не возникло желание покинуть банк, перейти на сторону конкурентов, когда предлагали более выгодные материальные условия. И это действительно показатель.



Отдельно стоит отметить работу топ-менеджмента в плане общения с рядовыми сотрудниками. Везде чувствовалось их личное участие, в своих письмах они обращались к каждому - это не были формальные поздравления, постановки задач или проблемы. В любом письме, я чувствовал именно заботу о коллективе (в качестве аналога такого отношения могу привести организацию Splat), о каждом из нас. Любое мнение может быть услышанным.



Зарплата относительно высокая по рынку, конкурентоспособная, поэтом от сотрудника требуется только работать. За три года работы в плане HR банк только улучшил работу, стал еще более открытым, появились дополнительные гарантии и возможности развития. В плане технического обеспечения "Альфа" очень прогрессивный банк, даже по привычке "Альфа-кликом" пользуюсь В общем, все это время могу говорить только о положительных моментах. К сожалению, пришлось уйти по тривиальным причинам, никак не связанным с отношением банка к сотрудникам, и не зависящим от политики руководства.



Новичка здесь всему научат, изменения в законодательстве приходят регулярно на корпоративную почту, можно работать в свое удовольствие и быть всегда в курсе событий.



В общем, желаю банка дальнейшего процветания, еще большего избавления от формализма. Если ушедший сотрудник скучает - это и есть хороший показатель работы.