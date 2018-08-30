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|Прощай, Альфа
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|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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Ох, вот уже полтора месяца прошло с моего увольнения из "Альфы" и решился рассказать, так как уже спокойной тружусь на новом месте, а рассказ недавно уволенного и неустроившегося сотрудника может быть необъективным.
Проработал я практически ровно 3 года, с ноября 2012 по декабрь 2015 в бэк-офисе, и с уверенностью могу сказать, что "Альфа" - именно то место, которое можно рекомендовать для работы. С самого первого собеседование чувствовалось живое участие сотрудника HR Оксаны, фамилию, к сожалению, не запомнил. Она согласовывала время, говорила, как будет удобно и именно вела меня до конца, а не ограничивалась, как могут это делать в других организациях, отписками.
Для меня важным в первую очередь является не известность бренда, не как организация уверенно стоит на ногах, а личное желание идти на работу каждый день, даже после отпуска. Надо сказать, что действительно повезло, и за все эти три года работы у меня ни разу не возникло желание покинуть банк, перейти на сторону конкурентов, когда предлагали более выгодные материальные условия. И это действительно показатель.
Отдельно стоит отметить работу топ-менеджмента в плане общения с рядовыми сотрудниками. Везде чувствовалось их личное участие, в своих письмах они обращались к каждому - это не были формальные поздравления, постановки задач или проблемы. В любом письме, я чувствовал именно заботу о коллективе (в качестве аналога такого отношения могу привести организацию Splat), о каждом из нас. Любое мнение может быть услышанным.
Зарплата относительно высокая по рынку, конкурентоспособная, поэтом от сотрудника требуется только работать. За три года работы в плане HR банк только улучшил работу, стал еще более открытым, появились дополнительные гарантии и возможности развития. В плане технического обеспечения "Альфа" очень прогрессивный банк, даже по привычке "Альфа-кликом" пользуюсь В общем, все это время могу говорить только о положительных моментах. К сожалению, пришлось уйти по тривиальным причинам, никак не связанным с отношением банка к сотрудникам, и не зависящим от политики руководства.
Новичка здесь всему научат, изменения в законодательстве приходят регулярно на корпоративную почту, можно работать в свое удовольствие и быть всегда в курсе событий.
В общем, желаю банка дальнейшего процветания, еще большего избавления от формализма. Если ушедший сотрудник скучает - это и есть хороший показатель работы.
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Andrew N. • бывший сотрудник
07.02.2016 18:06
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Ответ банка:
Андрей, добрый день!
Благодарим за Ваш отзыв, особенно приятно получать положительные комментарии от сотрудников, которые знают Банк изнутри. Руководство банка, действительно, много внимания уделяет тому, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя комфортно, работая у нас, имел возможность расти и развиваться, строить карьеру.
Мы искренне желаем Вам успеха на новом рабочем месте и надеемся, Вы останетесь нашим постоянным клиентом!
С уважением, АО "Альфа-Банк"
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Ну, решил семейные проблемы.