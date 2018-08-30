Здравствуйте, я бывший сотрудник банка!!! Я отработала в ЦПК три месяца, но так получилось, что по семейным обстоятельствам пришлось уйти. Перед увольнением, мне HR сказали, если захочешь вернуться, то мы всегда рады, откликайся, мы тебя знаем, позвоним. И тут,обстоятельства складываются так, что не получается с переездом, и я без работы, и муж тоже, с ребенком... вообщем десять раз пожалела что уволилась. На сайте как раз выставили вакансии горячие, что требуются сотрудники, я откликалась, ждала, ждала, но мне не звонят, потом позвонила сама и мне сказали, вы разве не знаете на каких условиях мы обратно принимаем, ждите, если вы нам подойдете, то мы перезвоним.



Я очень огорчена (Я очень сильно хочу вернуться, очень-очень!!! Скажите, какие условия, что они имели в виду, мне никто не говорил о них. И как все же можно вернуться, к вам, дорогой Альфа-банк!?