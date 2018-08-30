Сбербанк в СПб, если у вас на самом деле нет вакансий, то не нужно их просто размещать и посылать всем подряд сообщения с отказом и припиской, что зачислены в резерв! Не нужно издеваться над соискателями. Я еще могу понять, что на руководящие должности вы всех футболите, но когда уже практически на все откликнулся, имея опыт причем, то делается вывод, что ваш отдел кадров просто обнадеживает людей и в это сложное время! Пусть руководство проверит какие вакансии висят на hh.ru , fintops.ru , superjob.ru и на сайте сбербанка.