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|Сбербанк в СПб развлекается
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|Сбербанк в СПб, если у вас на самом деле нет вакансий, то не нужно их просто размещать и посылать всем подряд сообщения с отказом и припиской, что зачислены в резерв! Не нужно издеваться над соискателями. Я еще могу понять, что на руководящие должности вы всех футболите, но когда уже практически на все откликнулся, имея опыт причем, то делается вывод, что ваш отдел кадров просто обнадеживает людей и в это сложное время! Пусть руководство проверит какие вакансии висят на hh.ru , fintops.ru , superjob.ru и на сайте сбербанка.
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ki7 • несостоявшийся сотрудник
09.02.2016 10:41
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Администратор:
Принимаем отзыв без оценки.
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Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.