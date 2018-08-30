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Сбербанк в СПб развлекается не голосовал
Сбербанк в СПб, если у вас на самом деле нет вакансий, то не нужно их просто размещать и посылать всем подряд сообщения с отказом и припиской, что зачислены в резерв! Не нужно издеваться над соискателями. Я еще могу понять, что на руководящие должности вы всех футболите, но когда уже практически на все откликнулся, имея опыт причем, то делается вывод, что ваш отдел кадров просто обнадеживает людей и в это сложное время! Пусть руководство проверит какие вакансии висят на hh.ru , fintops.ru , superjob.ru и на сайте сбербанка.
ki7 • несостоявшийся сотрудник
09.02.2016 10:41
Администратор:
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6 комментариев
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Сбербанк России
Представитель банка
09.02.2016 18:44
ki7, добрый день!

Хотим разобраться в этой ситуации. Для этого я попрошу Вас ответить мне на личное сообщение, которое я Вам отправила.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
marina8021989
10.02.2016 08:32
Вам ещё повезло что вы не тратите на них своё время.А со мной отдел кадров в СПб Пулковского отделения развлекается ещё веселее уже 2 месяца. А Мария до сих пор "разбирается в данной ситуации".
KIL
11.02.2016 12:54
Я не знаю, может у них команда поступила - развлекать ищущих работу. Тоже примерно 2 мес. в Перми такая же история. Проходил по собеседованиям 5 раз по 2 вакансиям, в итоге переводили на эти должности своих же сотрудников Сбера. Причем все этапы проходил успешно, как считаю. Что у них там творится, я не знаю. Сокращения или политика такая, набрать для собеседований N-ое число человек, для видимости. По одной вакансии сокращаемого сотрудника взяли, по второй такая же история. Смысл тогда звонить и предлагать внешним кандидатам. Если честно даже желание отпало туда идти работать. Все к лучшему, как говорится.
Dimson51
11.02.2016 13:33
ввели поди норматив по нагрузке, за невыполнение которого или без премии или сокращение, вот и создают "резервы" чтоб самих не поперли, это ж питер...
marina8021989
11.02.2016 13:56
В ближайшее время собираюсь писать жалобу в инспекцию по охране труда.
uliys
25.02.2016 13:24
У нас в городе также( Также прошла все этапы отбора, обучение еще в сентябре закончила, ничего не изменилось с тех пор. Только меня еще и кормили обещаниями, мол, чуть-чуть подождите, мы вас возьмем, мы же вас учили, а фраза "Для Сбербанка важен каждый человек!" вообще звучало как издевательство smile:D
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