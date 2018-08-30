Первое, что хочется сказать людям, которые хотят работать в сбербанке - Бегите! Это место создано для того, чтобы выжать из человека все соки в ужасных условиях. Я работаю там, потому что просто нет выбора, и при первой возможности уволюсь.



Первое что хочется подчеркнуть. Всем плевать что вы работаете больше, лучше и качественнее всех. Как только пришла на работу, заработала кучу положительных отзывов и ни одной жалобы! Обслуживала клиентов вежливо и всегда с улыбкой. И результат появился. Меня повысили. Но прошел месяц и меня понижают, аргументируя это тем, что идет сокращение. Работая в офисе в день, на меня приходилось от 240 до 350 клиентов при норме в 140! А всё потому что нужно держать очередь в "зеленой зоне". И это проклятое слово "Вызывай следующего" каждые 40 секунд адресуется только мне, потому что я СЛУШАЮ. Остальные сотрудники и сотрудницы двигаются только после многочисленных пинков. Получается чем меньше у тебя з/п, тем больше на тебя нагрузка.



Коллектив - стадо. Никто не думает о том, что совместные усилия могут хоть как-то облегчить работу. Так же идет разделение на "привилегированных" сотрудников и "рабочих лошадок". Первые могут уйти "покурить", "попить чай" и "по делам" тогда, когда им вздумается. Оставляя одного человека обслуживать не самый адекватный контингент людей. Вечером остаемся по 4 часа после работы помогая дорогим менеджерам, которые косячат каждый божий день. Так же Вас принудят "купить" кучу банковских продуктов, чтобы менеджеры выполнили своё УП. Никакая переработка не оплачивается. Возможны только штрафы, взыскания, выговоры. Вы можете забыть о личной жизни, о хобби, о спорте и вообще обо всем кроме сбербанка. Вам придется работать на доисторическом оборудовании с вечным дефицитом расходных материалов. И Вы ОБЯЗАНЫ положить своё здоровье и жизнь на выполнение планов руководства. Каждый день, по корпоративной почте присылаются изменения, которые вы должны знать лучше материнского имени и изучать их в свободное от работы время. Невероятное количество дополнительной нагрузки, которая так же не оплачивается. Каждая новость от руководства - еще один гвоздь в крышку карьерного гроба. Я считаю, что работа в СберБанке - худшая работа, для человека с достоинством и планами на будущее.