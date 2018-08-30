Добрый день! Хочу высказать своё мнения по поводу руководства РЦ Воронеж, проработав в банке почти три года, могу с полной уверенностью сказать, что на данный момент у нас не Хоум Кредит Банк, а в большей степени стало напоминать ИП Н-в. А помощи или взаимовыручки не может быть и речи, если ты не можешь в чем-то разобраться это твои проблемы, так как помощи можно ни ждать, а напротив, за то что ты попросил помощи, тебя заклюют выставят на посмешище в общем чате.



Рыба гниет с головы - это древняя пословица и она очень своевременна в нынешней ситуации. Как можно было довести ФЛАГМАНСКИЙ офис до таких пор, что сейчас это просто проходной двор. Сотрудники не выдерживают нападок со стороны руководства и увольняются, а опытных сотрудников просто вынудили написать по собственному желанию. Люди проработали по 5 лет и выиграли множество конкурсов всероссийских и с ними так поступили. Ситуация изменилась после ухода К. в декретный отпуск, работать стало просто невыносимо.



Я очень любила свою работу, за всё время у меня нет ни одной жалобы со стороны клиентов, за последние 8 месяцев ни одного дефлекторного договора. Рентабельность всегда в зеленой зоне. И при всём этом руководству не нужны такие сотрудники. Работать в Хоум Кредите можно и зарабатывать реально, коллектив с которым работала отличный, конкретно к банку у меня осталось очень хорошее впечатление. Я бы с удовольствием поработала в Хоум Кредит Банке, но не в ИП Н-в.



Могу напоследок порекомендовать непосредственному руководителю РЦ Воронеж и его приближенным хотя бы прочитать стандарты и деловой этикет банка, вас там многое удивит. До свидания. Хороших продаж.



P.S: Уважаемые сотрудники впредь вам не помогут ни мои хорошие отношения с коллегами, ни угрозы по поводу их увольнения. В случая поступления звонков с подобными предложениями буду записывать, запись в свою очередь передам передам в компетентные органы.