В продолжение и подтверждение слов, которые ранее изложил Eretic92 о "чудной" организации под названием ООО "Сбербанк-Сервис"... Я полностью поддерживаю всю информацию, каждое слово - правда: про зарплату, про заявки, про сроки выплаты 13-й зарплаты! Судите сами - на дворе 10 февраля, мы не получали ни зарплату за январь, ни годовой бонус по итогам 2015 года, хотя нам каждый Божий день талдычат, что мы - сотрудники Сбербанка... Однако сотрудники Сбербанка получают зарплату 5-го числа ежемесячно и годовую премию до конца года. Никто так и не объяснил, почему происходят постоянные задержки. Каждый день сидишь словно в палате для душевнобольных, не зная что происходит по ту стороны стены, потому что никто не ставит тебя в курс дела, не считается с твоим мнением, а "правду" преподносят в таком виде, словно ты - самый последний "баран", не понимающий, что тебя в наглую делают идиотом. И идёт это всё сверху, от людей, которые никогда в Сбербанке не работали, от балды каждый день выдумывающие полную ахинею, внедряющие идеи и предложения, которые, де-факто, реализовать просто нереально или невозможно! Вместе с тем, мотивация придумывается только со знаком "минус", хотя при принудительном переводе работников IT-сферы Сбербанка чуть ли не "золотые горы" обещали.



С.И.В. - якобы ген. директор конторы, на деле - "господин Обещалкин" и "Пустослов". Обещает, что условия работы и доход работника будет лучше с каждым днём, а на деле всё наоборот. Нагло врёт людям, кормит "несбыточными мечтами", систематически не выполняет обязательства, ничего путного для работника не создал и не закупил: откручивать винты и гайки с банкоматов мы должны пальцами. За всю историю СБС (Сбербанк-Сервиса) живёт за счёт того, что в своё время заложил "Сбербанк". Для чего такой человек у руля организации - загадка...



Б.И.Е - якобы директор по сервису, на деле - "почтальон". Наверняка получает хорошие деньги и премии, но вся суть его нахождения в структуре организации заключается в пересылании электронных писем от одного отдела до компетентного. Может смело задержать выплату премий работникам по своей прихоти; чем решить проблему в рамках своей компетенции для него проще её перекинуть на подчинённого. Для чего он действительно нужен - тоже реальная загадка.



Б.Г.В. - якобы ответственная по персоналу, на деле - "человек закрытая дверь", даже скорее "забетонированная дверь". Вообще неизвестно чем занимающаяся персона, не отвечающая ни на одно письмо с какой-либо просьбой; человек - грубо нарушающий ТК РФ. Если показать составленные ею рабочие графики для работника какому-нибудь новенькому человеку - он просто за волосы схватится от той тупости и нелогичности, которые они в себе кроют. Выплата премий для неё - жест с "барского плеча", а мы ей должны ножки целовать за это. Опять же - всё делается во благо системы СБС, а не для работника.



Г.С.Г. - якобы держит диспетчерский центр, на деле - человек "я не знаю, как это работает". Вместо нормального распределения заявок согласно статусам работника в ведённом им же в рабочий процесс МТС-координатора (ДОМА, НА РАБОТЕ, ВЫХОДНОЙ), заявка от балды кидается на первого попавшегося сотрудника. Не настроена никакая фильтрация по времени исполнения, по компетенции, дозвониться в его ДЦ просто нереально, поскольку трубку никто не берёт, особенно в выходные, хотя день рабочий. Зато всю ответственность за косяки пытается переложить на исполнителя, вместо того, чтобы систему доработать до ума.



ВЫВОД: Если на верхушке айсберга такие люди, как долго этот айсберг может оставаться на плаву? - Долго, но только благодаря работникам, которые стиснув зубы мирятся с этим самотёком, ложью и произволом, и выполняют свою работу на совесть... Стыдно должно быть за такой механизм работы, господа руководители! Стыдно!!!