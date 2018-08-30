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|Сидишь словно в клетке в 4-х стенах!
|отрицательный голос не засчитан
|зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
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В продолжение и подтверждение слов, которые ранее изложил Eretic92 о "чудной" организации под названием ООО "Сбербанк-Сервис"... Я полностью поддерживаю всю информацию, каждое слово - правда: про зарплату, про заявки, про сроки выплаты 13-й зарплаты! Судите сами - на дворе 10 февраля, мы не получали ни зарплату за январь, ни годовой бонус по итогам 2015 года, хотя нам каждый Божий день талдычат, что мы - сотрудники Сбербанка... Однако сотрудники Сбербанка получают зарплату 5-го числа ежемесячно и годовую премию до конца года. Никто так и не объяснил, почему происходят постоянные задержки. Каждый день сидишь словно в палате для душевнобольных, не зная что происходит по ту стороны стены, потому что никто не ставит тебя в курс дела, не считается с твоим мнением, а "правду" преподносят в таком виде, словно ты - самый последний "баран", не понимающий, что тебя в наглую делают идиотом. И идёт это всё сверху, от людей, которые никогда в Сбербанке не работали, от балды каждый день выдумывающие полную ахинею, внедряющие идеи и предложения, которые, де-факто, реализовать просто нереально или невозможно! Вместе с тем, мотивация придумывается только со знаком "минус", хотя при принудительном переводе работников IT-сферы Сбербанка чуть ли не "золотые горы" обещали.
С.И.В. - якобы ген. директор конторы, на деле - "господин Обещалкин" и "Пустослов". Обещает, что условия работы и доход работника будет лучше с каждым днём, а на деле всё наоборот. Нагло врёт людям, кормит "несбыточными мечтами", систематически не выполняет обязательства, ничего путного для работника не создал и не закупил: откручивать винты и гайки с банкоматов мы должны пальцами. За всю историю СБС (Сбербанк-Сервиса) живёт за счёт того, что в своё время заложил "Сбербанк". Для чего такой человек у руля организации - загадка...
Б.И.Е - якобы директор по сервису, на деле - "почтальон". Наверняка получает хорошие деньги и премии, но вся суть его нахождения в структуре организации заключается в пересылании электронных писем от одного отдела до компетентного. Может смело задержать выплату премий работникам по своей прихоти; чем решить проблему в рамках своей компетенции для него проще её перекинуть на подчинённого. Для чего он действительно нужен - тоже реальная загадка.
Б.Г.В. - якобы ответственная по персоналу, на деле - "человек закрытая дверь", даже скорее "забетонированная дверь". Вообще неизвестно чем занимающаяся персона, не отвечающая ни на одно письмо с какой-либо просьбой; человек - грубо нарушающий ТК РФ. Если показать составленные ею рабочие графики для работника какому-нибудь новенькому человеку - он просто за волосы схватится от той тупости и нелогичности, которые они в себе кроют. Выплата премий для неё - жест с "барского плеча", а мы ей должны ножки целовать за это. Опять же - всё делается во благо системы СБС, а не для работника.
Г.С.Г. - якобы держит диспетчерский центр, на деле - человек "я не знаю, как это работает". Вместо нормального распределения заявок согласно статусам работника в ведённом им же в рабочий процесс МТС-координатора (ДОМА, НА РАБОТЕ, ВЫХОДНОЙ), заявка от балды кидается на первого попавшегося сотрудника. Не настроена никакая фильтрация по времени исполнения, по компетенции, дозвониться в его ДЦ просто нереально, поскольку трубку никто не берёт, особенно в выходные, хотя день рабочий. Зато всю ответственность за косяки пытается переложить на исполнителя, вместо того, чтобы систему доработать до ума.
ВЫВОД: Если на верхушке айсберга такие люди, как долго этот айсберг может оставаться на плаву? - Долго, но только благодаря работникам, которые стиснув зубы мирятся с этим самотёком, ложью и произволом, и выполняют свою работу на совесть... Стыдно должно быть за такой механизм работы, господа руководители! Стыдно!!!
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JoelLastofUs • сотрудник
10.02.2016 11:53
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Администратор:
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Если по сабжу, то я не успеваю посидеть ни в клетке, ни в стенах, очередь заявок бесконечная.
И с этими планшетами даже в офис заехать не получается, причины нет, а начальство постоянно гонит по заявкам.
Мониторю постоянно хэдхантер и суперджоб, пока нормального ничего не попадается, приходится терпеть эту соковыжималку.
про закрытие заявок. пришла заявка по вип банкомату на 40 мин. позже чем ее создали. на выполнение два часа. рекомендут закрыть за 20 минут. у меня час на все!!!!!!!! а в это время могут быть еще 5 заявок.
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