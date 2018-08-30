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|Справка по выплатам для начисления декретных выплат на новом месте работы (бывший сотрудник)
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Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким образом я могу получить справку "...о сумме заработной платы, иных выплат и вознаграждений, на которую были начислены страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, за два календарных года, предшествующих году прекращения работы (службы, иной деятельности)..."?
Заранее благодарю за ответ.
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Yulia Zhogina • бывший сотрудник
10.02.2016 12:03
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Ответ банка:
Добрый день, Yulia Zhogina!
Благодарю Вас за обращение.
Для предоставления корректных комментариев прошу уточнить данные для Вашей идентификации (полные ФИО и дату рождения), а также регион Вашего нахождения.
Информацию Вы можете направить личным сообщением на портале.
С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
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