Наверное писать о всех "прелестях" работы в СБ я бы могла бесконечно, НО! сейчас хочу поделиться своими эмоциями по поводу всеобщей централизации, устроенной несколько лет назад господином Грефом!



Итак, подав заветное заявление на увольнение 29.12.2015 я с огромным облегчением и надеждой на светлое будущее отправилась на Новогодние каникулы. После праздников 11.01.2016 в последний (наисчастливейший) рабочий день в СБ я, как полагается увольняющемуся сотруднику, заказала в SAP (сотрудники СБ знают что это такое и с чем его есть...) справки 2-НДФЛ и 4-Н, при этом первую решила продублировать, поскольку в прошлом году данный документ мне так и не пришел. Прошел месяц - справок нет... На новом месте работы я уже успела побывать на больничном (к сожалению, попала в эпидемию). По моей просьбе, бывшие коллеги, которые до сих пор работают в банке (храни их бог), связались с ответственными сотрудниками из ТБ, и что бы вы думали?... запросов от моего имени оказывается в службу и не поступало! Вот теперь сижу и гадаю, то ли это так "отмазались" сотрудники, то ли это сбой в системе...



Так вот, возвращаясь к теме сообщения, можно еще раз подвести итоги централизации: для Грефа - оптимизация расходов по ЗП, для сотрудников еще один геморрой (простите за выражение) на свою пятую точку!



П.С. Что касается автоматизации процессов в банке, то здесь, безусловно, СБЕР впереди планеты всей, НО! и они еще очень далеки от идеала...