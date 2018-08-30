Через две недели после прохождения собеседования в Сбербанк (г. Хабаровск, ул. Гамарника, 12), позвонил работник отдела кадров (С.А.) и объявил мне, что я должен выйти на работу, но вот сообщить мне о принятии положительного решения забыла, хотя и утверждала обратное, позже не отвечала на звонки, а потом и вовсе отказала по эл. почте. Чтобы убедиться в собственной адекватности заказал детализацию. Убедился, но впечатление осталось очень скверное. Скажите, это нома для Сбербанка?



Бойченко Алексей Яковлевич