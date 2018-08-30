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Ложка дегтя плохо (−1)
Через две недели после прохождения собеседования в Сбербанк (г. Хабаровск, ул. Гамарника, 12), позвонил работник отдела кадров (С.А.) и объявил мне, что я должен выйти на работу, но вот сообщить мне о принятии положительного решения забыла, хотя и утверждала обратное, позже не отвечала на звонки, а потом и вовсе отказала по эл. почте. Чтобы убедиться в собственной адекватности заказал детализацию. Убедился, но впечатление осталось очень скверное. Скажите, это нома для Сбербанка?

Бойченко Алексей Яковлевич
Алексей Б. • несостоявшийся сотрудник
12.02.2016 08:00
Ответ банка:
Алексей, добрый день!

Спасибо еще раз за отзыв. Насколько мне стало известно, наши сотрудники связались с Вами и разъяснили ситуацию.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
3 комментария
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ki7
12.02.2016 09:12
Сбер сейчас никого не берет, у них оптимизация, не ведитесь на их вакансии. Во всех городах одна и тажа песня. Пудрят всем голову. В комитет труда на это безобразие надо писать.
Алексей Б.
Автор отзыва
12.02.2016 09:33
Мне кажется, что в этом случае решение об оптимизации принял лично кадровик)
Сбербанк России
Представитель банка
12.02.2016 17:24
Алексей, добрый день!

Спасибо за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как только у меня появятся результаты я сообщу их Вам.

С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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