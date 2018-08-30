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Через две недели после прохождения собеседования в Сбербанк (г. Хабаровск, ул. Гамарника, 12), позвонил работник отдела кадров (С.А.) и объявил мне, что я должен выйти на работу, но вот сообщить мне о принятии положительного решения забыла, хотя и утверждала обратное, позже не отвечала на звонки, а потом и вовсе отказала по эл. почте. Чтобы убедиться в собственной адекватности заказал детализацию. Убедился, но впечатление осталось очень скверное. Скажите, это нома для Сбербанка?
Бойченко Алексей Яковлевич
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Алексей Б. • несостоявшийся сотрудник
12.02.2016 08:00
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Ответ банка:
Алексей, добрый день!
Спасибо еще раз за отзыв. Насколько мне стало известно, наши сотрудники связались с Вами и разъяснили ситуацию.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.
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Спасибо за отзыв. В ситуации уже разбираемся, как только у меня появятся результаты я сообщу их Вам.
С уважением, Мария
ПАО Сбербанк.