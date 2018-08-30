Добрый день! 25,01,2016 я написала заявление на предоставления отпуска по беременности и родам в соответствии со ст. 255 Трудового Кодекса РФ, больничный лист от 21,01,2016. по закону декретные выплачиваются в течение 10 дней со дня предоставления больничного листа и написания заявления или в первую зарплату. 3,02,2016 не было начислений декретных. после уточнения у руководства отдела кадров г. Воронеж, объяснили, что заявление было зарегистрировано 28,01,2016 и ожидайте перечислений 10,02,2016 или 11,02,2016. в соответствии со статьей ст. 236 Трудового кодекса РФ. Могу ли я рассчитывать на выплату процентов (так как уже все сроки нарушенны)? И в какие сроки Банк русский Стандарт произведет оплату больничного?