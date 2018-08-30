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Не платят декретные не голосовал
 зарплата соцпакет коллектив руководство общий комфорт
Добрый день! 25,01,2016 я написала заявление на предоставления отпуска по беременности и родам в соответствии со ст. 255 Трудового Кодекса РФ, больничный лист от 21,01,2016. по закону декретные выплачиваются в течение 10 дней со дня предоставления больничного листа и написания заявления или в первую зарплату. 3,02,2016 не было начислений декретных. после уточнения у руководства отдела кадров г. Воронеж, объяснили, что заявление было зарегистрировано 28,01,2016 и ожидайте перечислений 10,02,2016 или 11,02,2016. в соответствии со статьей ст. 236 Трудового кодекса РФ. Могу ли я рассчитывать на выплату процентов (так как уже все сроки нарушенны)? И в какие сроки Банк русский Стандарт произведет оплату больничного?
AnnaR080387 • сотрудник
12.02.2016 13:56
Ответ банка:
Добрый день, AnnaR080387!
Ваше обращение рассмотрено и установлено, что Банком, как страхователем, пособие назначено своевременно, в полном соответствии с требованиями закона. Выплата всех, причитающихся работникам сумм денежных средств, осуществляется в день выплаты заработной платы и/или авансовых платежей. В настоящее время все выплаты Вам осуществлены, Ваши права и законные интересы соблюдены Банком в полном объеме.

С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
5 комментариев
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AnnaR080387
Автор отзыва
12.02.2016 13:58
На портале не смогу отправить личным сообщением свои данные т.к нахожусь в декрете, по состоянию здоровья не смогу доехать до работы.

Изменено: AnnaR080387 - 12.02.2016 14:29
Соколова Дарья
13.02.2016 13:12
Уважаемая AnnaR080387!

Для уточнения информации по ситуации в личном сообщении укажите, пожалуйста, Ваши ФИО и дату рождения.

С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"
AnnaR080387
Автор отзыва
16.02.2016 12:28
Я у вас не получу ответ на мой вопрос? В трудовой инспекции мне наверное бысрее ответят и помогут вернуть свои деньги!
ckc41
17.02.2016 14:49
Зуб даю, автор не больше полугода отработал на данном месте работы!)
AnnaR080387
Автор отзыва
18.02.2016 00:47
Ошибаетесь.
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