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|Добрый день! 25,01,2016 я написала заявление на предоставления отпуска по беременности и родам в соответствии со ст. 255 Трудового Кодекса РФ, больничный лист от 21,01,2016. по закону декретные выплачиваются в течение 10 дней со дня предоставления больничного листа и написания заявления или в первую зарплату. 3,02,2016 не было начислений декретных. после уточнения у руководства отдела кадров г. Воронеж, объяснили, что заявление было зарегистрировано 28,01,2016 и ожидайте перечислений 10,02,2016 или 11,02,2016. в соответствии со статьей ст. 236 Трудового кодекса РФ. Могу ли я рассчитывать на выплату процентов (так как уже все сроки нарушенны)? И в какие сроки Банк русский Стандарт произведет оплату больничного?
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AnnaR080387 • сотрудник
12.02.2016 13:56
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Ответ банка:
Добрый день, AnnaR080387!
Ваше обращение рассмотрено и установлено, что Банком, как страхователем, пособие назначено своевременно, в полном соответствии с требованиями закона. Выплата всех, причитающихся работникам сумм денежных средств, осуществляется в день выплаты заработной платы и/или авансовых платежей. В настоящее время все выплаты Вам осуществлены, Ваши права и законные интересы соблюдены Банком в полном объеме.
С уважением,
Соколова Дарья
АО «Банк Русский Стандарт»
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Изменено:
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С уважением,
Соколова Дарья
АО "Банк Русский Стандарт"